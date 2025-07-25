陳展鵬囡囡名幼畢業升讀IB名校 單文柔寄望三年回憶可成女兒明燈

藝人陳展鵬現年48歲，於2018年與港姐單文柔（Phoebe）結婚，婚後數月誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）。近日（19日）Phoebe在社交媒體上分享囡囡幼稚園畢業的照片，據報指，小豬比更升讀到炙手可熱的保良局蔡繼有學校。



陳展鵬於2018年與單文柔（Phoebe）結婚，現時育有一女「小豬比」。Phoebe一向悉心教導囡囡，不時社交平台上分享一家三口的溫馨寫照。日前（19日）Phoebe在在社交媒體上分享囡囡幼稚園畢業的照片，一轉眼小豬比已從國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine s International Kindergarten）畢業，Phoebe更感慨地留言打下千字文，表露對囡囡畢業一事的興奮心情。

Phoebe在留言感概道自己最後一次在幼稚園接小豬比放學，難免會有不捨之情，她更憶述起當年小豬比頭一天上幼稚園的情景：「記得第一次番幼稚園時候，你仲會攬住我喊，唔想入去班房。之後接放學，你永遠係「最尾一個走」——因為要同晒每位老師傾完計先捨得離開！真係估唔到，一瞬間，就著住畢業袍喺台上揮手，同 K3 講再見。」Phoebe更留言感激三年以來教導過小豬比的老師和校長，讓她有一個充滿愛而快樂的童年，她更寄望道這些美好的回憶能夠繼續照亮小豬比以後的道路。

小豬比St. Cat畢業 考入保良局蔡繼有學校

國際英文幼稚園暨幼兒園向來受不少藝人歡迎，學費由7萬元至8萬元不等。曾入讀的星二代包括陳慧琳兒子劉昇和劉琛、陳敏之兒子雷子樂、王浩信與陳自瑤女兒王靖喬等。據報指，小豬比即將升讀有「IB神校」之稱的保良局蔡繼有學校，為全港首所非牟利一條龍私校。學費為9萬元至14萬元不等，星級校友包括郭可盈林文龍女兒林天若、林曉峰康子妮兩名兒子林寶及林熙、徐菁遙大女黃心瑤、郭晉安大仔郭令山等。