父母換種語氣「孩子就換種運氣」！心理學3部曲讓子女悄然進步

熟悉我的姊妹都知道，我在生活中，是一個處事比較粗心的人。高情商：不拘小節。低情商：大頭蝦。



但坦白講，我真心覺得，我這個性格，跟我小時候父母對我的日常評價有很大關係（不是卸膊）。

因為我妹妹從小就是個細緻有耐心的，你們看她每天樂此不疲的琢磨食譜，大概也能猜到一二。正是有她這個對比在，我媽最常說的一句話就是：老二可細緻啊，老大就太粗心了點。聽得多了，你們猜我內心甚麼想法？像妹妹看齊？不，我恰恰覺得，家裏反正都有個細緻的了，我怎麼也細緻不過她，乾脆放棄這個賽道了，就繼續粗心着吧。

又因着父母管教並不嚴格，所以從小到大，我都是這樣。久而久之，「大頭蝦」這個特質，就成了我性格裏特別難改的一個部分。

現在看來，它其實給我造成過許多或大或小的麻煩。譬如我丟過身份證、丟過裝滿素材和資料的手機、前一天的車票第二天才去坐車……

但後來結婚，遇到C爸這麼個秩序感極強的人，總是看不慣我的大條。12年婚姻，他慢慢適應了我，但從沒停止影響我。

我驚奇的發現，我也有了很大改變，我也可以很細緻。這男人用12年時間，把我也從「大頭蝦」變成「挺靠譜」！尤其是又養了兩個性格截然不同的孩子。

我發現，語言的威力非常大。有時候孩子的命運，就藏在父母的嘴巴裏。你換種語氣，孩子也許就能換種運氣。

1. 差評讓孩子失去進步的機會

很多父母，之所以老是盯着孩子的缺點不放、習慣性的打「差評」，都是因為希望孩子能有所長進。

你說他「平時太粗心，從小就是個大頭蝦」是希望他做事兒能認真仔細。

你說他「一天到晚沒正事兒，就知道偷懶」是希望他能勤快點。

你說他「這孩子特倔，就是硬頸，一點也不服管！」是希望他能温和聽話。

可有用嗎？沒有。你越罵他，孩子越不聽！

美國教育學博士，也是正面管教的創始人，簡．尼爾森說過這樣一句話：

我們究竟從哪裏得到這樣一個荒誕的觀念，認定了如果想要讓孩子變得更好，就應該先要讓他感覺更糟？

醍醐灌頂。是啊，哪個孩子聽了一通「差評」，還能美滋滋的？羞恥感、挫敗感……各種負面情緒都壓在他頭上呢，怎麼改變？

《中毒的父母》裏說：

小孩不能區分事實和笑話，他們會相信大人所說的有關自己的話，時間長了，就會成為孩子的一種潛意識信念。

你說的越多，孩子越會覺得，我就是父母說的那樣的人。

一旦改了，就相當於是在違抗父母，最終也只能「自暴自棄」：反正你都說我老偷懶，那我也沒必要勤快了。反正我媽老說我脾氣倔，那我就順坡下吧，我就是要一點小事兒就發脾氣。

那些脱口而出的「差評」，就這樣，成了烙印在孩子性格底色上最深的枷鎖。

2. 怎麼才能讓孩子聽入耳？

想讓孩子改變，我們的表達得先改變。我們說出口的話，得先讓他自我感覺良好。感覺好了，變化就來了。之前我們聊過，心理學上的定為、裝為、變為。

定為

簡單說，就是你把孩子定義成甚麼樣的人。很多孩子都是被父母誤解的。我們眼裏的缺點，無非是出於自己的認知和價值觀下的判斷。

可實際上：「大頭蝦」的背後，也藏着「豁達通透、不拘小節」的另一面呀。會偷懶的孩子，是不是一般也都聰明、腦子轉得快？倔強不服管，也意味着意志力堅定。

你越把這些特點定義為缺點，孩子也越會覺得那是不好的。「知道不好，卻改不掉」，一直這樣糾結着過，他自己都會討厭自己。但你若認為那是好的，把孩子定義為「優秀」的，他不斷接收這樣的訊息，他們的勁頭就會很足。

裝為

就是雖然我不能次次都做到，但媽媽總覺得我一直能，當我不太想的時候，偶偶假裝一下也是可以的嘛。

變為

就是裝着裝着，慢慢就形成了一種行為習慣。

舉個例子。我的兒子DD一直是個敏感的孩子，姐姐CC小時候從沒說過怕，但DD甚麼都怕，怕高、怕黑、怕家裏會出現蝙蝠……

剛發現這個特質的時候，我覺得有點煩。因為他哪都不敢自己去，不敢自己去上廁所、不敢自己去露台，不敢去家裏任何一個無人的角落，到哪都要說，媽媽你跟我一起。我養慣了CC那等大條強悍的女子，是怎麼都習慣不了這個弱弱隨時求保護的男子。

作為父母，我肯定希望他能勇敢一點，也想鼓勵他去嘗試、去破局。但是我一定不會在他做不到的時候，說「你怎麼這麼膽小啊」、「這有甚麼好怕的，你勇敢一點！」因為這就是在給他下「你膽小」的定義。

我只會說：「沒事兒，你只是還沒做好準備而已。只要做好準備了，你肯定沒問題。」

DD聽了，每次晚上想要收衣服、收玩具的時候，他就會躍躍欲試的。大部分時候會打退堂鼓，但偶爾也會腳上安了風火輪一樣，一身驚險速去速回一下子。

每每這種時候，我就給予肯定：「是你幫媽媽從露台拿的衣服？」「你剛剛自己去露台把玩具收起來了？」「哇，我就知道只要你準備好了，你就一定可以！」

「我就知道」這句話力量非常強大。這是在給孩子傳達「你一以貫之的信任感」。你一直相信他可以，你從來沒懷疑過他。當孩子聽到的一直都是這樣的肯定，他就真的會信！

後來又有一段時間，DD去露台之前，先給自己打氣：加油！你可以的。（不知道的以為在演熱血漫）然後握緊小手就去了。這便是裝為。

幾次之後他發現，自己真的可以，他就再也沒怕過了，這便是徹底的「變為」。

其實很多瑣碎的日常，都可以這樣。譬如，孩子寫作業注意力不集中。與其給差評：「又走神！你是陀螺嗎要人抽？」，不如「定為>裝為>變為」魔法出擊：

媽媽發現你寫作業的時候，思維特別活躍，經常想到別的地方去，這很正常，這說明你思維發散，腦子轉得快！但我們的目標是趕緊寫完，這樣你就有時間去玩了。不如先定個小目標？接下來這15分鐘，先把這一項寫完，我相信這15分鐘對你來說是小菜一碟吧~

最後，哪怕孩子沒完全做到，但只要比之前有進步，我們就可以肯定強化：「剛才這15分鐘，雖然中間有一下走神了，但你自己很快就又拉回來了。我就知道你肯定沒問題。」

譬如，孩子不愛收拾房間。不說：「你這屋子亂得跟豬窩一樣，就不知道收拾一下嗎？」而是換成：

．「其實你不是邋遢，上次我們全家大掃除的時候，你多快呀？」

．「要不我們今天花10分鐘，先把桌子上的書啊，文具啊先整理一下？這樣你找東西也方便。我幫你一起，肯定沒問題，10分鐘我倆還搞不定？」

最後，當孩子動手收拾了，再強化：「看吧，我說甚麼來着，我動作多快，我就知道沒問題。這樣書桌看着是不是清楚多了！」

3. 要以孩子為中心才能助力成長

當然，父母的期待：

1. 應該是基於現實的，是孩子目前跳一跳就能觸到的高度，而不是一步登天的終極夢想。是「你真的很擅長做這種難題」，而不是「我相信你一定能考滿分」

2. 應該是以孩子為中心的，而不是以父母想象中的好形象為中心。不能我想甚麼，就強行輸入，逆天改命（性格）。而是基於孩子的特點，先發現優勢，再放大能力。

養孩子，其實就是一場大型的「預言家」遊戲。你嘴裏預言他是甚麼樣，他就有極大的概率，最終活成你預言的模樣。所以，孩子身上某些特點，就算你真的「看不上」，也請把嫌棄的眼神兒收一收，把吐槽的話往回憋一憋！

別讓你的「差評」成了孩子的「判決書」。而是讓你的「信任」和「重新定義」，成為他披荊斬棘的鎧甲！

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】