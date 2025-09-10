深圳小眾好去處｜盤點8個打卡景點：最美7-11/小千島湖/粉色花海

潛入山野瀑布，邂逅蔚藍海景，收藏城市風光，本期LOOK「深圳8個小眾拍攝地」分享給你。



1. 深圳最美的「海邊便利店」：大鵬海貝灣7-11

座標大鵬半島海貝灣，這裏開了一家被不少人稱為「深圳最美7-11」的便利店。純白色的建築，正好選址在海邊的懸崖上。尋個晴朗午後來這裏拍照放空，被這片蔚藍撫慰。

打卡位：靠窗面海的落地玻璃👇👇👇

店裏靠海的一面都布有大扇的落地窗，任意落座，就可以直面無邊的蔚藍，建議在這裏待到日落時間，大海、日暮，正好可以留下一張美好的剪影。

拍攝地址：大鵬新區南澳街道海貝灣7-11

相機型號：SONY A7M3

後期軟件：Lr



拍攝小貼士：

A. 營業時間：10:00-23:00（周末會視情況延長營業時間）

B. 周邊還有藍寶石海灘，位於南澳月亮灣廣場，從7-11走過去，大概10分鐘抵達。



2. 深圳「第一瀑布」：馬巒山郊野公園

喜歡徒步攝影的朋友，不妨出發坪山的馬巒山郊野公園。從公園北門進入，可以去看號稱「深圳第一瀑布」的馬巒瀑布。另一條則西北門路線可以探訪深圳最大的瀑布群「碧嶺瀑布群」。夏日炎炎，西北門路線的沿途有茂盛植被遮蔽，清涼宜人，一步一景，玩起來更輕鬆有趣。

打卡位1：3公里路程 · 看五級瀑布👇👇👇

+ 1

碧嶺溪谷約為3公里的路程，分佈着5級主體瀑布，再由20多處大大小小的溪潭串聯起來。雖有基礎較為陡峭的樓梯，會費些體力，但總體來說這條路線還算新手友好。尋瀑路上有山林棧道、手作步道，隱於各處的水潭和淺溪。

打卡位2：森林秘境 · 山腳下的落羽杉林👇👇👇

西北門路線還有一處必去的清涼秘境，那就是山腳下的落羽杉林，高大筆直的落羽杉整整齊齊排列兩旁，午後太陽透過樹蔭打下斑駁光影，最是好看。

拍攝地址：坪山區馬巒山郊野公園（西北門路線）

相機型號：SONY A7R3

鏡頭焦段：28-200mm

後期軟件：Lr



出行小貼士：

交通：深圳地鐵3號線永湖站A2口，乘366路至馬巒山郊野公園，步行至入口

自駕：導航深圳市馬巒山郊野公園（西北門），需提前預約停車

開放時間：6:00-18:00

門票：免費



3. 深圳新晉「看海平台」：蛇口太子灣公園

落於蛇口的「太子灣濱海岸線公園」，是深圳今年新開放的海邊公園。公園內綿長的濱海綠道沿着海岸線的形狀，從蛇口郵輪中心蜿蜒至深圳遊艇會。在這裏拍照看海、或騎行追風，都能感受着這片海帶來的安逸。

打卡位：臨海觀景台👇👇👇

+ 1

公園內設計了一處觀景台，雖不算高，但能在此收穫不一樣的視角風景，這裏可以看到對面的海上世界、女媧濱海公園，帶上長焦鏡頭還能拍到白色燈塔。

拍攝地址：南山區蛇口太子灣濱海岸線公園

相機型號：SONY A7R4

相機鏡頭：70-200mm

後期軟件：Lr



4. 紅牆垣綠瓦當：中山大學深圳校區

延續廣州校區「紅磚綠瓦」的傳統風格，中山大學深圳校區也將「三段式」構圖、紅磚外牆、綠色琉璃瓦頂以及騎樓柱廊等嶺南建築元素融入設計，每個角落都格外端莊大氣。

個人偏愛的機位是坐落在小山之上圖書館，像一座復古城堡，藍天之下格外出片。

拍攝地址：光明區公常路66號中山大學深圳校區

相機型號：SONY A7R3

鏡頭焦段：28-70mm

後期軟件：Lr



拍攝小貼士：

外校人員入園需提前預約，禁止騎行進入



5. 深圳版「千島湖」：寶安鐵崗水庫

鐵崗水庫，落於深圳寶安區，亦是深圳最大的中型水庫。水域中分佈着多個大小不一的島嶼，景色與千島湖頗有幾分相似，亦被大家稱作深圳版的「小千島湖」。

打卡位1：陽光斜坡大草坪👇👇👇

主壩旁側便是一大片斜坡大草坪，沿着草坪頂端的台階落座，一面山水、一面綠地，出片之餘，還能在這裏放空自己。

打卡位2：電影感橙房子👇👇👇

電影感橙房子（ShenzhenLook提供）

主壩向前的路口亦是這段最出片的地方之一，兩側綠茵遮掩為彎道形成自然蓋頂，遠處橙紅色屋檐的房子落於視覺中央，傍晚陽光傾灑，為其蒙上一層夢幻柔軟的濾鏡。

拍攝地址：鯤鵬徑鐵崗水庫支線-寶安區鐵崗水庫路與水庫路交叉口北440米

相機型號：SONY A7R4

鏡頭焦段：70-200mm

後期軟件：Lr



拍攝小貼士：

A. 開放時間：06:00-21:00，未開放區域請勿擅自翻越

B. 拍攝路線：鐵崗水庫西壩頭崗亭→鐵崗水庫主壩→鐵崗水庫西門→西鄉河碧道上游（總長1.5km，起始點可自行決定）



6. 深圳灣巨型「粉色花海」：深圳灣公園流花山公園

深圳灣公園流花山公園，是近期熱門的賞花地，公園裏的粉紙扇園佔地1.2公頃，共種植了近8000株粉紙扇，成片柔軟夢幻的粉讓花園自帶油畫氛圍。但周末人較多，想要畫面乾淨一些，建議工作日出行。

打卡位：花間小徑👇👇👇

+ 2

每列粉紙扇之間都設計了專門的賞花道，對於想與花留影的朋友就比較友好，以花作前景，怎麼拍都浪漫。（ps：晴天的中午時段謹慎前往，很曬）

拍攝地址：南山區深圳灣公園流花山公園

拍照設備：相機型號：SONY A7M4

鏡頭焦段：28-200mm

後期軟件：Lr



拍攝小貼士：

A. 由於天氣多變，花期也會隨着雨水等因素變換，建議出門賞花前在網上查詢最新消息。

B.花園為全露天設計，無遮陽處，前往賞花需做好防曬防蚊措施。



7. 《怦然心動》同款畫面：深圳灣公園-白鷺坡書吧

在深圳灣公園的白鷺坡書吧附近，藏着一棵獨木成景的大樹，樹旁設有紅色椅子。

尤其在晴天，陽光透過枝葉灑下，在這裏落座就可以面朝大海，感受陽光與海風，像極了電影《怦然心動》（Flipped）中的經典場景。

拍攝地址：南山區深圳灣公園-白鷺坡書吧

相機型號：SONY A7R4

鏡頭焦段：70-200mm

後期軟件：Lr



出行小貼士：

交通：深圳地鐵11/9號線紅樹灣南站A口，導航「白鷺坡書吧」附近。



8. 地標級體育場館：深圳市體育中心

深圳市體育中心體育場始建於1985年，是深圳「八大文化設施」之一，亦是深圳地標性體育場館。經過5年時間的改造，這裏從容量、綠茵地、看台座位設計、屏幕等都做了全方位升級。一座全新的城市級地標體育場館，正式亮相。

打卡位：體育場 · 繽紛的看台座椅👇👇👇

一走進體育場，就能看見繽紛看台座椅，跳脱了傳統單色系的沉悶，富有秩序但不失活力。

拍攝地址：深圳市體育中心體育場

相機型號：SONY A7R4

鏡頭焦段：70-200mm

後期軟件：Lr



拍攝小貼士：場館不對公眾開放，需預約訂場進入



一起用鏡頭，記錄這座城市的美好～