婆媳問題解決有「4原則」！不只奶奶、新抱要學　老公也要懂3件事

人都不希望遇到婆媳問題，但能遇到好相處的奶奶與媳婦可遇不可求，若真的無法符合自身期待，又該如何面對？身為先生又應如何扮演好隊友的角色，讓關係有正向的發展與良好維繫？掌握專家分享的4大原則，讓和諧的婆媳關係不再是遙不可及的夢想。



婆媳關係不等同於家人或親子關係，來自台灣的陳彥琪心理師提醒，婆媳互動時，必須先放下對於這段關係有過多的期待，才不會在關係中產生失落感與衝突。

解決婆媳問題4大原則：（按圖了解）

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婆媳問題解套4原則

遇到婆媳問題時，陳彥琪心理師建議，不論身為媳婦、先生或是奶奶都能嘗試掌握以下4個原則：

1. 保持距離．劃清界線

首先探索自身的心理界線，了解自己在甚麼樣的狀態下最自在，例如：媳婦思考是否與老爺奶奶同住、哪些事需要奶奶協助、哪些不需要等，並保持最讓自己最舒服的距離；奶奶在面對媳婦或兒子過分索討、要求幫忙照顧孩子時，也可嘗試善意的合作討論，與兒子、媳婦談妥是否該付保母費用、該做到哪些協助等，雙方才能就事論事，也較不容易有過多期待，而動輒為生活上的小事引發衝突。

2. 夫妻相互支持

夫妻間應相互成為隊友，時常透過討論來達成共識、共同想辦法解決問題，在面對有些無法解決的婆媳問題時，也要能相互支持，當夫妻間關係夠牢固足以支持媳婦時，媳婦不必強迫自己和奶奶有同樣的觀念，也不需要為努力符合奶奶的期待而感到委屈，應該是讓夫妻與長輩間有更多的討論空間。

3. 思考共同目標

在面臨對孩子教養、家事與生活上的觀念不同時，一般做法多會想透過說服與改變對方來解決問題，但這時容易陷入爭吵與拉扯。建議先思考雙方的共同目標為何，才能開啟有效溝通的大門，例如：雙方教養觀念不同，奶奶認為孩子不乖就得打罵，媳婦則覺得孩子知道錯在哪裏更重要，若能了解彼此的共同目標都是為了孩子好，即能在所建立的共識下，相互討論哪些方式才是對孩子是最好的，且不致陷入雙方各持己見、相互攻擊的情況。

4. 尋求專業支援

面對婆媳問題時，建議應適時尋求他人的傾聽與專業資源，和姐妹、好友訴苦，或藉由心理諮商師引導來幫助開啟正向溝通的習慣、累積好的溝通經驗，未來有其他問題產生時，就能以更為健康的心態來面對，也能找到有效解決問題的方法。

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媳婦、先生、奶奶還可以這樣做

除了上述大原則，陳彥琪心理師也分別針對3方提出建議，當出現婆媳困擾，可以嘗試這樣做，讓自己以更好的心態與方式來面對，也避免讓關係惡化。

媳婦照顧自己．減少批判

在婆媳關係中，身為媳婦並不需要時時刻刻隱忍，而有滿腹委屈，試着多照顧自己一些，並和先生擁有良好溝通，也能維繫與奶奶間最舒服的距離。

．自我照顧：照顧孩子有時已經讓身心疲憊，若同時希望能於婆媳關係中扮演好媳婦角色，也會無法負荷，這時媳婦先允許自己休息、照顧自己，並放下被奶奶認可的期待，無須要求自己成為一百分的媳婦，放寬心、有些事未符合奶奶的期待、被奶奶嫌不夠好也沒關係！如此才能正向面對關係的挑戰，並有良善的溝通。

．不插手先生的親子議題：若媳婦觀察到先生與老爺奶奶間有親子議題需要去解決時，儘量不插手處理，只要支持先生去面對即可，例如：遇到金錢上的問題，奶奶認為兒子給的孝親費太少缺乏安全感，但媳婦認為應該要劃清界線，不能任由奶奶無止境地索討，這時媳婦要避免插手或想辦法說服奶奶，而是由先生來和奶奶溝通，讓先生去解決自己原生家庭的問題。

．和先生討論：出現婆媳問題時，夫妻共識是首要條件，當媳婦認為奶奶的行為讓自己感到不舒服，或想表達自身的想法與觀念時，建議都和先生溝通討論，當夫妻達成一定共識，才能共同面對與解決，太太也才能擁有先生足夠的支持。

．減少批判：媳婦不以批判的角度來否定奶奶的觀念或行為，認為奶奶觀念老舊、沒有接受新知，不斷以修正、訂正錯誤觀念的方式來對待，奶奶也會反抗。

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先生避免當法官．好人讓給太太當

先生若能夠成為太太的好隊友，幫助婆媳關係融洽，自己就不會夾在媽媽與太太之間，時常被迫選邊站而陷入兩難。

．避免迫於解決問題：陳彥琪心理師表示，出現婆媳問題時，先生常會陷入要解決問題的狀態，「那你就跟我媽說就好」、「你就不理他就好」或是「順着他的意就好」這些話會讓太太更生氣、難過；「媽你不要這樣」、「媽你這樣不好」也會讓媽媽無法接受。過於急迫想解決問題時，不僅會有永遠解決不完的問題，例如：談好小孩不能喝養樂多，轉頭卻又發現奶奶給了孩子棒棒糖等，也容易兩邊不討好，先生自己也會背負極大壓力。多給太太支持，讓她感受到兩人是隊友，可一起解決許多困難，有時，只要先生願意理解或表達支持，就能增加和太太一起解決問題的意願與能力。

．不急着下定論：不急於下定論或當法官判定對錯，才有機會看見彼此的需要。例如：媽媽極度想要干涉自己的生活，這時不先否定媽媽，而是找到長輩在此行為背後可能有「被需要」的動機與需求，才會想表達意見與介入，這時，可以和太太一起思索能做甚麼來滿足長輩的需求，如此就不會一直在抵抗上浪費力氣，例如：為長輩安排其他活動，讓他們感覺自己是有功能、被需要的。

．成為好隊友．好人讓太太當：家人間可能因想法上的不同而有所爭執，而況對於奶奶而言，媳婦是外人，若直接來批判自己自然會觀感不佳，加上奶奶對於兒子的想法較能接受，因此，先生要做好太太與媽媽間的溝通橋樑，將和太太討論後的共識，以自己的需求與立場來的表達，媽媽就不會將所有的責任怪在太太身上。另外，也能幫助太太在媽媽面前建立好形象，例如：每逢過節送禮時，先生與太太可以共同挑選媽媽喜愛的禮物，再由先生告訴媽媽，禮物是太太堅持選的，好人讓太太當，可以讓婆媳關係更加和諧。

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奶奶嘗試放手．尋找新的生活重心

想改變已經執行了五六十年的生活習慣，對奶奶而言並不容易，面對子女以批判的角度質疑自己時，更無法進行溝通。奶奶適時尋找生活新重心，相信兒子有獨自成家的能力，減少介入、給予尊重，讓自己與晚輩的關係不再緊張兮兮。

．嘗試放手與休息：有些奶奶會認為，自己辛苦一輩子，還幫媳婦照顧孫子、處理家事，做了很多卻仍被指責、嫌棄而感到不開心，存了一輩子的積蓄，幫兒子買房卻發現兒子不會為自己留下長輩房，而覺得孤寂，陳彥琪心理師鼓勵身為奶奶的長輩，可以嘗試讓自己休息，並相信兒子有承擔責任的能力，將生活重心放在自己身上，過自己想要的老年生活。

．參加活動滿足心理需求：邁入老年後，奶奶會因為失去了收入來源而缺乏對金錢的安全感、兒子結婚失去生活重心或感覺自己不再被需要，建議可以在生活中尋找其他能夠滿足這些需求的方式，例如：加入社區活動、團體等，也可以和另一半一同上長青課程、爬山等，讓自己的老年生活更加豐富多采，當這些需求能夠藉由活動來滿足時，奶奶也就能減少向兒子索討或想管兒子或媳婦的念頭，婆媳問題自然也會減少許多。

溝通小技巧．三文治法

陳彥琪心理師表示，通常兩人意見不同時，第一個念頭便是說服、修正對方，「你哪裏錯」時常成為爭執的開端，建議在婆媳關係中能使用三文治溝通法來溝通，先肯定對方的付出，再提出內心真正的需求，最後再表達希望對方能怎麼做。

例如：媳婦希望奶奶減少給孩子吃糖，可先感謝奶奶幫忙照料孩子三餐，接着告訴奶奶，因為醫師表示孩子一直吃甜食容易蛀牙，必須減少糖分攝取，最後提出下次由自己自備點心或水果盒等，將自己也能接受的選項提供給奶奶，彼此再多做溝通，如此對於雙方而言都會是較能接受的方式。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：解決婆媳問題4大原則，媳婦、先生、婆婆還可以這樣做】