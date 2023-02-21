踮腳尖走路｜物理治療指屬正常現象 毋須過份擔心 即睇改善方法

孩子在學走路的階段，家長經常會擔心孩子的走路方式。作者指孩子踮腳尖走路屬正常現象，家長不需過份擔心，若出現的頻率過高，或是一直都用這樣的走路方式，就要多加留意孩子是否有其他狀況。

資料授權：兒童物理治療 鄧琪蓉



1. 自然的發展過程

孩子學走路的時期會有一段時間特別愛踮腳尖，原因有很多種，但大部份都是正常發展過程！可能是想拿更高的東西、覺得很有趣或是一種自我探索。

2.其他因素導致

當孩子有以下狀況時，需要多注意：

• 骨骼結構異常（長短腳）

• 腳底的肌肉力量不足

• 阿基里斯跟腱過短、較緊

• 下肢張力高

• 感覺敏感

3.改善方法

此狀況大部分是不需要刻意制止的，但如果有上述狀況，可以這樣做：

• 伸展、按摩小腿後側肌肉

• 訓練腳底肌肉力量

• 腳底的感覺刺激（踩踏草皮、石頭路等）

• 本體覺的練習

4.也是運動的一種

踮腳尖也可以是一個很好的運動，可以幫助：

• 小腿肌肉的收縮

• 促進下肢靜脈回流

• 提昇平衡

動作時，找一個穩定的椅子或扶持牆壁。腹部核心收緊，屁股夾着。腳跟用力往上不偏移，可來回踩踏多次。



若需引導孩子做此動作時，因年紀小的孩子對於收腹部夾屁股能力較弱，僅需留意孩子腳往上抬時是否有偏移，且上抬停留時間不宜太久，避免危險。

（圖片來源：網上圖片）

《本文獲兒童物理治療 鄧琪蓉授權轉載》