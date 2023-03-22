小朋友生積食極都唔長肉 中醫推薦2大方法預防 附按摩手法和食療

小朋友吃極都不長肉，可能是「生積」！中醫認為孩子過度吃甜食容易「生積」，長遠也會影響代謝問題。孩子不愛吃正餐，有些家長會以蛋糕等食物讓孩子飽肚，但這是錯誤的想法。中醫為大家講解生積的成因，並推薦4種按摩手法、3款食療來預防生積。

（資料及圖片獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



甚麼是「生積」？

其實老人家說的「生積」即是中醫的「小兒疳證」，指體形消瘦，飲食異常或減少，面容萎黃，精神欠佳或煩躁不安等症狀，一般出現在5歲或以下兒童。

小兒疳證的成因

嬰幼兒時期因臟腑嬌嫩，發展尚未成熟，有部分家長怕孩子吃不飽，生長發育會落後，一直「強餵」各種食物或營養補充品。臟腑未能及時完整地消化吸收，未被消化吸收的物質會阻礙脾胃運化功能。除飲食過量外，一些肥甘厚膩之品、生冷食物也會損傷脾胃氣血，導致消化功能紊亂，即是「脾虛」。《諸病源候論》：「蒸盛過傷，內則變為疳，食人五臟」，是指疳是內傷慢性疾病，甚至可傷及五臟。

小兒疳證的分類

小兒疳證主要分為疳氣、疳積、乾疳三類，還有眼疳、口疳、疳腫脹等兼証。香港以疳氣為常見。疳氣主要表現為體重不增，面色萎黃，毛發稀疏，大便時稀溏時秘結。

2大方法預防「生積」

1. 小兒按摩手法

正捏脊



位置：背部脊柱

手法：正捏脊法是由龜尾向大椎拿捏（由下至上）

清補脾



位置：大拇指外側至赤白肉際處

手法：來回推

運八卦



位置：掌中圍繞掌心內勞宮穴一周

手法：用運法，由乾宮起至兌宮止，周而復始

推大四橫紋



位置：食指、中指、無名指、小指根連掌面之橫紋正中

手法：用拇指端自食指根推至小指根，來回推

2. 日常食療

早上飲（隔天飲）



小兒健脾茶

功效：健脾行氣

材料：

太子參 2錢

陳皮 1角

炙甘草 1錢

做法：

將所有材料放入煲中，加入適量清水，水滾後煲15-20分鐘即可。

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（點圖即看健脾消食茶療）

下午飲（每日飲）



紫淮山水

材料：

紫淮山粉1小匙

暖水150ml

做法：

將所有材料攪拌即可，1歲以上可加麥芽糖。

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新鮮紫淮山水做法：

材料：

紫准山20g

生哂淮山 5g

米2g

冰糖5g

水500ml

做法：

1.洗淨材料，用真空煲煲大概4小時。

2.放雪櫃，3-4日內喝完。

肚脹食療（有需要時服用）



消食化積茶

功效：消食化積

材料：

炒山楂 1錢

炒麥芽 1錢

焦神曲 2錢

陳皮 1角

做法：

將所有材料放入煲中，加入適量清水，水滾後煲15-20分鐘即可。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》

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