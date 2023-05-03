家長小心誤墮5大處理情緒地雷　第一時間撲滅情緒只會適得其反？

每個人都有不同處理情緒的方法，很多人都認為處理情緒是自然習得、不需要學習的，結果容易誤墮處理情緒的陷阱。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie分享處理情緒的5大地雷，如果身邊人受情緒影響時，大家應避免做出這些行為。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



Minnie指處理情緒是需要學習的，但有很多朋友都不明白還有甚麼需要學習，認為自己已經每天處理家人的情緒，已經做得很好。不過其實大家處理他人的情緒時，常常容易誤墮陷阱，有時以為已妥善疏導情緒，但其實只是令他人抑壓或否認情緒，最後只會適得其反。

Angie分享了一次事件，有次全家外出用餐時，兒子明明點了鍋貼，結果丈夫點餐後，餐廳出錯了，送來的竟然是餃子。丈夫當時感到內疚和不快，Angie見狀便與兒子溝通，確定兒子仍想吃鍋貼後便再次點了鍋貼，並提議將餃子打包回家，丈夫接受她的做法，最後大家都能繼續愉快聚餐。

Angie分享了一次聚餐時發生的事件。（photoAC）

第一個常見陷阱：否認

Angie指在這情況下，第一個常見的陷阱是「否認」，例如丈夫因別人下錯單而感到不快時，很多人都會用美麗的原因來否定對方不快的情緒，以為平息了情緒就等於妥善處理了：「很小事而已，不要這樣大反應，算了吧，吃飯吧，吃飯吧，難得一家人吃飯，算了吧。」但其實這樣只是否認或抑壓了對方的情緒，沒有真正解決。

第二個常見陷阱：比當時人更大情緒

當時人不開心，你就比他更不開心；對方惡的話，你就比他更惡。Angie舉例說：「為什麼憤怒呢，是你自己沒有檢查清楚，別人都趕著收工了，下錯單也是很正常的。」、「你現在做錯事，你還要發脾氣嗎？」部分人會用這樣方法處理，令對方不好意思繼續不開心，但是這樣就代表沒有給予機會對方繼續排解和淡化情緒。

第三個常見陷阱：講道理

第三個常見陷阱是講道理：「其實人人都會做錯事的，你也會做錯事的。你上班沒有做錯事嗎？你會不會想你老闆這樣責罵你、抓住你細微的錯處？算了吧。」Minnie指如果不斷要對方不要再追究，一下撲滅了對方的焰氣，其實等同於沒有處理過情緒。

第四個常見陷阱：解釋

原理與講道理相同：「打八號風球，你收工了，別人也想收工，可能那位姐姐住得很遠的，可能很心急，沒有車了，一時走神落錯單，算了吧。」這樣又是合理化了整件事情，又是令對方的那團火一下子熄滅了，但不是真正處理情緒。

第五個常見陷阱：保證

「我看到今次可能是不小心導致有些地方出錯，而跟他說沒事的，下一次我們這樣、那樣。給他一些方法檢查好，或者怎樣，甚至說下次我幫你做，來保證下次肯定是對的。」這樣其實是完全蓋過、忽略了這次的情緒。

第一時間撲熄情緒，沒有真正處理或讓對方燃燒情緒，其實只會只會適得其反。（photoAC）

以上五點都不是好好承接情緒的方法，可能大家都以為：「我每天都正在做了，我做得很好。」但以上方法都只不過是第一時間撲熄情緒，而沒有真正處理或讓對方燃燒情緒。

為甚麼需要學習處理情緒，就是因為「情緒不過，理智不回來」，同時，如果你日積月累地積聚了很多情緒在體內，沒有讓它流動的話，其實對身體不好，久而久之會有炆憎、不知怎樣，以及憤怒的感覺，而這卻是會影響關係。因此，家長要覺察情緒，學習怎樣讓情緒流動，這是很重要的學問。

影片來源：誤解處理情緒的地雷

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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