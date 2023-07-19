書展2023│超抵文具/返學用品推介 原子筆最平$5起 多款卡通水樽

第33屆香港書展於本日起於灣仔會展開鑼（7月19至25日），除了圖書、練習等，亦有不少平價文具，吸引家長和學生購買。01親子為大家搜羅了一些至抵買的文具、超抵返學用品、卡通水樽、玩具等，家長不妨參考，為孩子開學做好準備！



即睇「書展2023」10大必行攤位、抵買商品：

天地攤位（Hall 1B - 10 )



多款顏色原子筆進行買5送3或買5送2優惠，很多筆都是全新的，需要拆開膠粒才能試色。

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Creative Worker Limited 攤位（3B - A07）



這個攤位位於Hall 3B，在旁的卡通圖案貼紙最平$5，貼紙更是立體手感的。店鋪內有各款卡通的周邊商品（Little Twin Stars、Toy Story、Sanrio 系列），例如水樽、毛巾、筆袋、餐盒、穿珠套裝等，價錢由$25至90不等。

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彼樂部創作有限公司攤位（3B A29 ）



攤位內有多款車輛，顏色、外型還原度高。多款大小車輛供小朋友試玩，場面熱鬧。

Pentel (Hong Kong) Limited 攤位（3F F28）



齊集多款、多顏色原子筆，部份更設有優惠套裝，進行買4送1優惠。

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Staedtler攤位（3F D16）



很多媽媽到場購買顏色筆的攤位，備有水彩筆及木顏色筆。

ZEBRA攤位（3F D22）



多款原子筆進行優惠，例如買2送1、買5送2，這個攤位非常熱鬧。

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PILOT攤位（3F C02）



SDI 攤位（3F B09）



熱賣改錯帶/修正帶系列，設有套裝優惠，如果買兩盒更會多送5個改錯帶（優惠詳情以店內最新情報為準）。

文具佬生活百貨攤位（3F A20）



這攤位的文具、卡通精品最多款，更有一些特色商品。例如比起手掌還大的擦子膠、卡通手巾或索袋、水杯、水樽等等。對面鋪位更有特色懷舊玩意，例如黏手掌、紙飛機、煙斗吹波球、懷舊零食索繩袋等。

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晨光文具(香港)有限公司 攤位（3F A15）



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香港書展 2023



展覽日期：2022年7月19至25日

展出地點：香港灣仔港灣道1號 香港會議展覽中心

開放時間：（展覽會關閉前45分鐘截止進場）

7月19 - 20日（三至四）：上午10時至晚上10時

7月21 - 22日（五至六）：上午10時至晚上11時

7月23 - 24日（日至一）：上午10時至晚上10時

7月25日（二）：上午9時至下午5時

門票種類



成人 $30、小童 $10（適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童）

免費再進場特別優惠：

凡以正價（成人$30、小童$10）購買7月19或20日香港書展門票人士，可憑免費再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：7月21-23日（五至日）晚上7時後；及7月24日（一）晚上7時後。此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票及贈券）。

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場

*展覽會於每日關閉前45分鐘停止售票及進場

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上午進場：中午12時前進場，可以$10購買門票，門票只限以八達通即時付費入場 （成人及小童同價）