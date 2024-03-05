優才(楊殷有娣)書院(中學部)特色課程培養學生興趣鼓勵參與國際賽

優才（楊殷有娣）書院（中學部）以「Love（愛心），Creativity（創意）， Task Commitment（勤奮）」為教學目標，致力為社會培養優秀人 才和未來領袖。學校以英語作為主要教學語言，推行小班教學，希望每名學生都能得到悉心教導。校長譚國偉博士表示：「希望學生在學校既要讀得開心，也要成績卓越。」



優才（楊殷有娣）書院（中學部）提供各種海外交流機會，希望學生能藉體驗式學習增進文化及語言知識，擴展國際視野，成為負責任的全球公民。學校認為學生能透過海外遊學團成長，並提高獨立性，有助他們成為未來領袖。

運動精神首重參與，不重得失。成功要義在乎奮鬥，不在征服。 優才（楊殷有娣）書院（中學部）校長譚國偉博士

優才（楊殷有娣）書院（中學部）校長譚國偉博士

多元資優特色課程 培養學生多元智能

譚校長指，學校的課程設計把八成時間用於正規課程上，餘下兩成時間會加入一些資優特色課程，讓學生根據個人能力和興趣，修讀不同課程。星期一有興趣小組，主要以興趣為主，如扯鈴、魔術和舞獅等，不但可培養學生興趣，還提供平台讓學生發揮潛能；星期三則有才華班，專注於音樂、藝術，藉此發掘學生的藝術天賦及表演才華；星期五有兩個特色課程，分別為選修課和周五運動日。選修課內容以學術及研究為主，例如天文學、有機耕種和第三語言等，學校會聘請校外導師教授大學先修課程，希望學生能透過此課程增強學術知識。周五運動日則鼓勵學生定期活動身體，每名學生都需要參加一項運動，除了傳統的體育項目，學生也能參加一些平日較少機會接觸的運動，如劍擊、射箭、冰壺和三項鐵人等。

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參加國際考試增加經驗 IELTS 成績優異

助理校長徐行健表示：「學校希望學生能累積參加公開試的經驗，因此從中一開始便會鼓勵同學參加各類國際標準考試。」中一學生會參加 GAPSK 普通話水平考試；中二會報考 IGCSE 英文；中三報考 IGCSE 數學和生物；中四考 IGCSE 化學、物理和地理；中六則 會參加 IELTS 考試。優才學生的 IELTS 成績斐然，超過 86% 學生考取總分 6.5 或以上；超過 25% 學生考取總分 8 或以上。 他補充，近年學生經 JUPAS 報考大學的入學率亦有上升趨勢，約 88 至 90% 學生成功入讀大學，亦有學生選擇到海外升學。「近年較多學生選擇到英國升學，並入讀著名大學，如劍橋大學、倫敦政 治經濟學院等。」

國際比賽屢獲殊榮 盡展學生潛能

除了報考不同的國際考試，學校亦鼓勵學生參加本地及國際性比賽，並提供機會讓學生到海外交流，擴闊眼界和培養國際視野。校方亦希望學生在自我挑戰的過程中，能激發對學習的興趣和發掘潛能。德育組伍淑華主任指，學生參與的活動和比賽多元化，過往曾有同學代表香港參加各個科目的國際奥林匹克賽事，成績十分優秀。「例如在 2021 年，有同學代表香港在國際物理奥林匹克獲取銀獎；亦有同學在國際經濟學奧林匹克中贏得銅獎。」

除了競賽，老師亦會帶領同學進行科研項目，例如在大型國際賽事「國際遺傳工程機器設計競賽 2021」（iGEM）中獲得金獎。伍老師表示：「學生在參加 iGEM 的過程中，會進行生物實驗、數學建模、社會調研、網站設計，以及英文演講陳述等，可以全面發揮他們的才能。」

與海外院校建立緊密關係 增加交流機會

優才（楊殷有娣）書院（中學部）在香港和中國的資優教育中 佔一席之地。校長譚國偉博士表示：「學校從 2005 年開始與 2 間夥伴學校舉辦交流活動，到 2021 年增加至 11 間夥伴學校，學校成功走上邁向國際化的道路。」學校認為與海外院校建 關係十分重要，可藉此擴展學生視野和了解未來的發展前景。助理校長徐行健補充：「學校為學生提供到中國、英國、美國、泰國、日本和韓國等地交流的機會。這些交流活動為學生提供寶貴機會，讓他們在外地掌握文化多樣性，當中包括語言、藝術、教育和宗教信仰等，實行文化融合。」

升學方面，部分學生會選擇到海外升學，當中不乏一些著名學府，例如愛丁堡大學、倫敦帝國學院、倫敦國王學院、倫敦政治經濟學院和雪梨大學等，不少學生選擇修讀法律、建築、生物技術等科目。

學生分享海外交流難忘經歷

學校與世界各地的夥伴學校合作，為學生提供眾多交流機會，例如英國 Invicta Grammar School、新加坡華僑中學、韓國 Korea Science Academy、日本 Ritsumeikan High School 和泰國 Kamnoetvidya Science Academy 等。

Matthew Lun 在英國 Invicta Grammar School 與當地學生交流的過程，令我對英國人的生活方式有更深認識。由於校園十分廣闊，學生更需不斷轉換課室上課。最令我印象深刻的是學校竟然有一名聾人老師，儘管面對不少困難，但他仍對教學充滿熱誠，令我非常感動。

Joyce Ng 經學校參加英國 Invicta Grammar School 的交流計劃後，我創造了不少美好回憶。香港和英國的生活方式截然不同，令我十分驚訝。Invicta 的學生十分友善，不時與我分享零食之餘，更協助我了解他們的課程。我還跟我的交流夥伴一起到訪哈利波特工作室，體驗令我印象深刻。

Jenna Tang 在泰國學校 Kamnoetvidya Science Academy 參與交流計劃， 為我帶來很多難忘經歷。我們參加了不同課程，如泰拳和泰國民族舞蹈等。我們還參觀了一個關於泰國歷史與文化的展覽，令我對泰國加深了解。我最喜歡的課堂是美術課，因為我們有機會認識具有當地特色的泰式圖案。

Samantha Yu 在泰國學校 Kamnoetvidya Science Academy 的交流計劃中，我參與了化學和生物的課堂。當時知道 KVIS 的學生已正學習大學課程的內容，加上學校的實驗室擁有精良設備，例如有各種望遠鏡供學生進行實驗，令我感到很驚訝。儘管我們的交流夥伴當時正忙於為即將舉行的科學博覽會作準備，但他們仍願意花時間陪伴我們。

學校資料

地址：將軍澳調景嶺嶺光街 10 號

地區：西貢區

電話：2535 6867

傳真：2623 6550

電郵：secondary@gtcollege.edu.hk

網址：https://gtcollege.edu.hk/

學費（每學年）

G7（中一）：HK$39,600（分 11 期繳交）

G8-G9（中二至中三）：HK$41,910（分 11 期繳交）

G10-G12（中四至中六）：HK$44,110（分 11 期繳交）

G11-G12（中五至中六 IBDP）：HK$88,550（分 11 期繳交）