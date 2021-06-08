謝安琪推出新歌《離不開》 與張繼聰結婚14年共渡低潮:她是好太太

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-08 19:08

謝安琪近日釋出親自作曲、作詞的新歌《離不開》，並憑歌寄意人們要活在當下， 欣賞生命中不同時分的美好。 現時沒有合約限制的謝安琪，直言工作都需親力親為，而身為圈中愛妻號的張繼聰，亦順理成章成為謝安琪的「御用司機」，以行動支持謝安琪的事業發展，而曾陷過事業低潮期的張繼聰，打造心底感激謝安琪無嫌棄當時的他，更表示：「一位咁好嘅太太（張繼聰）， 佢真係好值得擁有一切。」

出道16年的謝安琪早前自資成立唱片公司，並推出新歌《離不開》。(kaytse@IG)

謝安琪（Kay）新歌剛釋出數天，便在網絡引起不少迴響，謝安琪在新歌《離不開》寄意人們無論環境變化如何，也要以誠敬的心去承載生活的喜與哀，而今年1月正正是張繼聰和謝安琪兩人結婚的14週年。

身為「愛妻號」的張繼聰，當時亦毫不吝嗇對謝安琪表達濃情愛意：「會繼續努力，令你keep住依種幸福嘅笑容。Happy Anniversary❤️ #象牙婚」，謝安琪亦向張繼聰表達濃情愛意，回應道：

如果可以的話，我也想成為你心裏一個小小的電燈膽；柔柔的光、微微的暖、點亮你的心房。 謝安琪

今年謝安琪迎來44歲生日時，張繼聰亦一如既往為謝安琪安排慶生，更在IG發布放閃貼文(louischeung2013@IG)

張繼聰和謝安琪是娛樂圈中數一數二的模範夫妻，從起初為人議論的姐弟戀、惹人評擊的未婚懷孕到被人挪揄是一段「女尊男卑」的戀愛關係，兩人一同經歷高山低谷，走出患上抑鬱症的陰霾，一直通過努力去證明這段戀情是無可取替。 多年後，張繼聰成為獨當一面的男星，不再是「謝安琪老公」，謝安琪也是名副其實的「張太」，兩人結婚14年依舊甜蜜如初，張繼聰也常將愛妻掛在嘴邊，寵妻行徑令不少的女生滿生羨慕心情，紛紛也叫身邊的一個好好向他取經。

不吝嗇甜言蜜語 學會感恩也是幸福的關鍵？

張繼聰和謝安琪的愛情教會我們，愛情中應學會感恩和不吝嗇甜言蜜語 (ig@louischeung2013)

雖說婚姻是戀愛的墳墓，不過一向以「恩愛夫妻」見稱的張繼聰和謝安琪便完美地推翻這個「定律」。甜蜜的婚姻是需要互相努力經營，初時謝安琪站在演唱事業的高位，卻甘願為愛暫退幕前，懷孕生子。

2007年，張繼聰的歌唱事業一直都浮浮沉沉，了無起色，但苦苦堅持和努力總是獲得賞識。同年，謝安琪被爆出婚前懷孕，身為基督徒的她飽受批評，張繼聰獲得叱咤樂壇作曲人大獎，兩人同時也面對巨大的輿論壓力，但他在得獎上曾公開向妻子告白：

就算時光倒流多少次也好，我也會娶你做老婆。 張繼聰

【按圖看】張繼聰和謝安琪是圈中模範夫妻，結婚多年也恩愛如初，張繼聰不時也在網上大讚謝安琪是他心中的女神▼▼▼

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愛情中多一點的體諒和理解 將愛意分享更多

張繼聰和謝安琪的相處從不乏體諒和包容。 (kaytse@IG)

有時幸福不是需要大魚大肉，更不是要名成利就，而是在於每一個微小的生活細節，當你肚餓的時間有人為你煮飯，想要支持時也有可依靠的肩膀。早年接踵而至的工作令謝安琪意會到身體需要休息，步伐需要慢下來，尋出人生另一個的出口，但當歌手本身就有一個的難處，一停下來便會失去人氣，但她的心卻告訴她：「你需要休息，先先休息吧！」於是在2016年，謝安琪選擇休息，更無限期暫別樂壇，並不接受任何工作。

張繼聰與謝安琪相戀15週年時，網上發文說：「第15次同你講Happy birthday。繼續一齊欣賞沿途嘅風景，點都好，有我。」有次他網上做節目時被觀眾問到謝安琪在哪，他不假思索便把手放在心臟的位置說：「在這裡！」幽默之餘亦相當甜蜜。 (ig@louischeung2013)

當時張繼聰對謝安琪想暫停工作的決定，只說：「想休息就休息。」他理解和體諒讓另一半的困難，一人跌倒時，另一人便成為對方的拐杖和依靠，無條件的支持，陪伴對方走過漫漫長路，人生許多大大小小的高山低谷。

張繼聰感激謝安琪當初沒有嫌棄寂寂無名的他，決意餘生也用盡所有的愛來回應謝安琪，也視謝安琪為人生的靈魂伴侶，同時努力工作成為妻兒女最強後盾，更讓她成為備受寵愛的孩子，能依靠在丈夫臂膀中獲得喘息的空間。懂得相愛相守，珍惜彼此，才令婚姻甜蜜如初。

【按圖看】張繼聰和謝安琪的溫馨家庭照，日常平凡生活卻可令愛情甜蜜如初？▼▼▼

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