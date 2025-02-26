預算案｜千億人民幣貿易融資安排周內推出 銀公：業界已做好準備
撰文：顧慧宇
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財政司司長今日宣讀新一份《財政預算案》，香港銀行公會對提出的措施表示歡迎，認為措施有助促進市場多元化發展和開拓新增長點，為本港經濟注入新動能，助力香港穩步邁向於2028年成為全球最大的跨境資產及財富管理中心的目標。
助力本港成為全球最大跨境資產及財富管理中心
財政司司長提出多項優化內地與香港金融互聯互通的措施，提升人民幣在香港的應用及流動性，鞏固香港作為離岸人民幣業務中心的獨特地位。其中，就本周即將正式推出的人民幣貿易融資流動資金安排，業界已做好準備，為企業客戶提供更穩定及成本較低的資金，滿足企業日益增加的人民幣貿易融資需求。銀公亦樂見政府將積極研究再擴展大灣區跨境理財通，豐富內地與香港投資者的投資選項及風險管理工具。
香港近年致力發展虛擬資產生態圈，隨著政府即將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，並就引入法幣穩定幣發行人的監管制度提交條例草案，完善虛擬資產生態圈的發展框架，業界將在平衡風險管理和業務發展的前提下，探索數碼資產技術為行業發展帶來的潛在價值，為香港發展成為全球數碼資產樞紐作出貢獻。
同時，銀行公會將配合財政司司長為支持本地企業發展及「走出去」所推出的多項措施，並加強在東盟和中東地區的推廣工作，發揮本港內聯外通的獨特優勢，協助企業建立市場聯繫，擴闊業務網絡。此外，中小企業乃香港經濟的骨幹，業界將繼續透過各項支援措施及「中小企融資專責小組」，為有資金壓力的中小企業作出彈性安排。今年，銀行公會將重點協助中小企業升級轉型，透過數碼化、跨境化及綠色化，助力他們在經濟轉型的過程中穩步發展。
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