螞蟻集團：堅決不發虛擬幣 不參與任何形式炒作
撰文：顧慧宇
出版：更新：
阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團首席執行官韓歆毅表示，在探索通證經濟（Tokenomics）包括代幣、區塊鏈如何融入經濟之初，就清晰劃定邊界，堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作，專注技術基建，力求創造價值，而非爭奪舊蛋糕。
韓歆毅在出席2025 Inclusion灘大會期間表示，通證只有從虛擬的世界中，從單一的價值重組投資交易的對象，轉為實體經濟，解決實體經濟中信任效率和成本的一些工具，才真正有可能形成一個可持續、有深度、有廣度的生態體系，進而帶出應有的價值。而在探索通證化之路上，通證經濟價值的探索和風險的防控應放在同等位置。
他又預計，人工智能（AI）在未來很長時間都不能取代真正的醫生，但AI可以幫助醫生更好、更全面了解病人，從專科變成全科，讓大量基層醫生有好用的助手。
