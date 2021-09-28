路透：恒大危機令部分房企臨提前還款壓力　行業恐再迎一波洗牌

深陷債務危機的中國恒大能否順利「渡劫」，目前尚不明確，這亦給其他房地產企業蒙上厚重陰霾。



《路透》今日（28日）報道，有知情人士透露，恒大危機爆發加重了金融機構對其他開發商相關貸款的疑慮，一些銀行已經以各種名義要求部分房企提前歸還貸款，恐令相關企業的融資壓力更為沉重。

自2020年「三道紅線」及集中度新規實施以來，一向秉承「高槓桿、高負債」模式的房企已在掙扎求存，而愈演愈烈的恒大事件似乎正在從單體危機轉變為行業性恐慌。

「『三條紅線』是我們主動在壓降，但恒大事件已經成為行業性的恐慌，現在金融機構恨不得立即把貸款全部都收回去，」一位大型房企高層稱。

他並指出，各家機構都以相同的套路，如「監管檢查」或「集團檢查」為由想要收回貸款；目前尚難辨別此舉是「真抽貸」還是「假咋呼」，但在恒大危機愈演愈烈的背景下，各家機構都在竭力避免成為最後的風險接棒者。

去年8月下旬中國監管層根據負債率為房地產企業劃定「三道紅線」，年末再出重拳，對涉房貸款集中度制定指標上限，為房企融資套上「緊箍咒」。今年以來，房地產行業爆雷不斷，華夏幸福、泰禾、藍光發展相繼陷入資金鍊斷裂困局。

據悉，除了銀行外，信託、險資、AMC（資產管理公司）等各類金融機構均對「涉房」項目慎之又慎。同時，近期其他機構資金藉助通道投入涉房項目亦面臨撤回投資的壓力，否則會面臨一定的合規風險。

人行最新召開三季度貨幣政策例會強調，穩健貨幣政策要靈活精準合理適度，同時提及維護房地產市場健康發展。分析師認為，貨幣政策穩健偏寬基調依舊延續，但對經濟形勢預期樂觀程度降低，同時新增房地產行業表述謹防局部風險衝擊，或預示邊際微調房地產政策。受此影響，中港股市地產板塊周二集體上揚。

雖然房地產行業暗流湧動，信用風險不斷累積，但與掙扎在「生存線」上的民營房企相比，國資房企受創程度相對較低。

一位頭部國資房企人士表示，因「三道紅線」緊箍咒、商品房銷售不佳回款較慢，再加上今年以來地方政府對樓盤預售資金的監管非常嚴格，其所在公司也面臨一定的資金緊張，但是並未感受到來自金融機構方面的壓力。

「我們沒有被要求提前還款，我們公司沒問題，很強勢。」他稱。

另一行業資深人士亦表示，今年以來民營和國資房企分化已經非常明顯，一些國資「不差錢」，頻頻出手拿地或者收購商業物業，而以恒大為代表的一批民營企業處境日益艱難，一些企業融資渠道甚至完全關閉。

如「千億」地產新軍新力控股在中秋假期間狂瀉近90%，股價幾乎「一天歸零」。據悉，因其董事長在債權人溝通群裏表態無法履約並退群、被市場視為「實質性違約」所致；新力在10月中旬將有兩筆債券到期。

近日融創中國紹興分部向地方政府的一封求助信亦在網絡上瘋傳，稱其現金流動性碰到障礙和困難，懇請政府給予政策支持；該公司周二否認此「求助」事件，稱全國範圍項目運營正常銷售良好。融創中國今年迄今股價跌去近47%，近一個月下挫33%。

而國資背景的保利發展今年以來則跌12.2%，近一個月上漲逾15%；招商蛇口年內僅跌約2%，近一個月則漲逾20%。

業內人士普遍指出，當前房地產行業的遊戲規則已完全改變，「高槓杆、高負債」模式不再行得通，且利潤空間亦被大幅壓縮，一般的企業已經「玩不轉」，行業恐再迎一波洗牌。