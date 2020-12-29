齊動LetZ Goal︱遊走山野與都市間　放慢腳步為走更遠路︱Albert

跑步是跑手生命中重要的章節。然而，所謂人生，卻像一本書，由太多不同章節組合而成，凡事要求盡善盡美很難。有時不得不像一場馬拉松賽事，需要懂得收放，才能維持狀態，跑向終點。 對於疫情肆虐的2020年，不同跑手各有應對的方法和態度；從2018年開始，《齊動 LetZ Goal》跑團「跑將軍團」成員Albert本來就因為專心在工作中打拼，暫時放下訓練耗時的越野跑，轉戰路賽。正當路賽成績有所突破之際，今年卻因疫情，往日的跑步日常停滯，更令他把心一橫，早早休腳作罷。心中卻是深信，休息是為了跑更遠的路。他日，定必再戰。

《齊動 LetZ Goal》「12月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數。今月我們找來「跑將軍團」團隊成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，迎難而上，共同穿越跑季的征途！

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關於跑步，Albert表現得「大情大性」。（廖雁雄攝）

「要麼不做，要麼盡全力做！」

「我看待事情十分認真，要麼不做，要麼便盡全力做。就像過去對待越野跑的訓練般，每星期起碼一課跑班、一課路跑、一課40公里以上的山路長課，最少都跑3課；就例如這條由調景嶺出發，經魔鬼山（又名炮台山）、五桂山、小夏威夷徑、鷓鴣山、鴨仔山、釣魚翁，到達日出康城的山徑，就是剛好就是約40公里的長課，卻又不用離開將軍澳，甚有象徵意義。」Albert一邊介紹這條往日常跑，富地區特色的山徑，團跑的快樂如數家珍；一邊又形容自己在疫情肆虐的一年變得很「hea」。一星期慢跑一、兩次，盡量避開人群好好休息，兩種生活方式，形成鮮明的對比。

Albert曾為兼顧工作與讀碩士的日程，每天忙得只可以睡3至4小時。於是放棄跑步，卻寄情食量和脂肪。（受訪者提供）

事實上，如果對比Albert跑步路上的不同階段，不得不提那段「激情」日子。時間回到廿多年前，Albert還是中學生的時候，他形容身邊的同學朋友都開他的玩笑，籲他「一號風球也絕對不要外出」，怕他從不運動、身材消瘦，被風吹走。他決心增肥，卻又快速走到另一個極端，體重暴增，身型暴脹。

增肥任務完成，卻又時候減肥了。於是，他又從只得1、2分鐘耐力的體能，跑著跑著又入了D1水平學校的田徑隊，大學時代也是越野隊代表，堪稱神奇。他亦在不知不覺間，感覺自己已經對長跑時體內產生的「安多酚上癮」，無論是讀書、工作遇上壓力，只要跑個步，這種身體疲累，卻精神舒暢的感覺，十分滿足。

碩士畢業，時間相對許可之後，Albert果斷重投跑步「這位老朋友」的懷抱。（受訪者提供）

跑步亦需知所進退

回憶起跑步的開端，Albert直言十分喜歡那種團隊的感覺。雖說是長跑運動，歸根究底還是要「靠自己」，但當一班人能夠為著共同目標而奮鬥，這種團隊的競爭性，感覺太好。某程度促使他日後加入跑團，享受一班人跑步。他說：「我喜歡追時間，在這跑團的圈子當中，既充滿突破紀錄的氣氛，同時又俱備形形色色的社交生活。要不是疫情，我們每星期都會一起跑，冬季則一起跑海外馬，喜樂艱辛都有一班志同道合分享和見證，就像找回大學的團隊感覺。」

當然吧，再快樂的派對總有結束的時候，生活中太多事情需要取捨，Albert亦不是未試過將跑步暫時放下。2011年，他試過因為要兼顧工作與讀碩士的日程，每天都忙得只可以睡3至4小時，周六、日亦如是。生活充滿壓力，便轉化為食量和脂肪。畢業之後，果斷重投跑步這位「老朋友」的懷抱。

除著年紀增長，Albert有感長期密集地訓練，這樣的跑步模式很難長久。（廖雁雄攝）

「每當時間許可，我總會全情投入喜歡的事物。碩士畢業後，我幾乎每年都跟朋友參加毅行者，2014年走了17小時、2018年走了16小時，分別都取得了業界組別冠軍。但相對之下，比賽並不會佔用太多時間，更多時間花在日常訓練間。我試過為了應付環大帽山162公里的UTMT賽事，每個周末都要額外多走一個長課，維持了3個月，成績亦明顯進步。但實在累得要命，每個星期一上班，都疲倦得很。這次的經歷真正令我反思到，除著年紀增長，長期密集地訓練，這樣的跑步模式很難長久。可是不保持運動量的話，又很難繼續突破。於是跑罷2018年毅行者之後，我便再沒參加過越野跑，知所進退地專注路跑，反而有所突破。」Albert說。

2016年的HK100，大帽山山頂的馬路冷得被冰封。（受訪者提供）

難以預測才有趣

聽過太多跑手故事，為了尋找新刺激，漸漸從城市走上山野。Albert卻相反，從野外回歸道路，最大的好處，莫過於訓練日程更易管理。而且自從參加跑班之後，追時間的目標更是愈見成效，他還記得自己2002年首跑全馬時，時間是4小時2分鐘，十多年後，反而「逆齡地」跑出3小時21分。明明像是退後一步，反而開拓出全新的小宇宙。然而，在Albert心目中，越野跑的地位始終不能取代。

他說：「我記得自己最難忘的一次比賽經歷，大概是2016年的HK100。比賽當日是該年最冷一天，市區氣溫錄得攝氏3.1度，大帽山山頂更降至零下3度。山頂馬路都被冰封，連消防車都上不到山救人，怕在路上打滑。雖然我的賽前準備充足，也知道很冷，額外穿一件fleece外套，但從城門上到「白波」之後，就知問題大了，平日從山頂直衝扶輪公園，20分鐘左右就可以了，但這次卻走了足足1小時，還要尋找草多或渠位保持抓地，忍著冰凍的感覺，甚有絕境求生的感覺，卻正是這種準備多好，依然難以完成掌握的過程，也是我喜歡越野跑的一大原因。」

就算準備充足，參加者依然好儉「絕境求生」。（受訪者提供）

近年Albert的工作再次變得繁重，以為轉戰路跑，並準備再次突破之際，又遇上疫情，訓練難度倍增。即使上山避疫，人流隨時「多過旺角」。這種不可預測，彷彿跟越野跑一樣。反正現實如是，Albert當下的選擇，倒不如先放下跑步，善用網絡科技，維持跑步社群的生活，維持最低限度的慢跑作為應對作罷。因為他相信，休息是為了跑更遠的路，當下選擇稍退一步，就跟往日一樣，等待他日時間更充裕、社會環境更合適的時候，以更好的狀態繼續上線。反正，如果一切事情都可以盡如人意地在預測之中，這樣的長跑生涯也太悶了吧。

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齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

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