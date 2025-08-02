方賢明（Sean Fontaine）是著名影星吳彥祖的外甥，外型同樣高大俊朗，剛結束中距離跑步競技生涯，預備再次投身職場，問他有沒有打算入娛樂圈和拍電影，他卻因為舅父的大名而另有一番獨得見解。

身為足球和跑步健將，Sean其實同樣熱愛讀書和學習，並已為退役後學以致用一展所長感到興奮。

跑步人誌．方賢明︱系列之三

攝影：廖雁雄



短跑出身的方賢明，一跑起來渾身是勁。（廖雁雄攝）

「我真係好鍾意香港」

Sean是中英混血兒，爸爸是英國人，媽媽是吳彥祖的姊姊，媽媽與舅父都在美國加州長大，他笑言：「全家無人識講廣東話」。他最愛的運動是足球，中學時通過踢波漸漸學識廣東話，在這個城市土生土長，他直呼「我真係好鍾意香港」，就算廣東話不是他最擅長的語言，也會很努力地講，跟你我一樣會去酒樓飲茶和幫襯茶餐廳，說到最愛的食物他說：「我好鍾意食米線」。

從小已是運動健將，中學年代開始在足球和短跑雙線發展，Sean的學業成績亦很優秀，他在加州大學洛杉磯分校（UCLA）主修電腦和AI，同時繼續玩這兩項運動，難以想像他有多忙，對他而言，「讀書就係我嘅休息」。方賢明稱，「我從跑步中學識discipline（紀律），讀書跟運動一樣要discipline」，並舉例說，「呢堂寫code好悶唔想上，但就是唔想做都要去做」，堅持下來學業、運動皆有所成。

方賢明表示，身體已經很累，是正確時候退役。（廖雁雄攝）

更熱愛讀書的運動健將

大學本科畢業後，他留在美國全職工作兩年當電腦科老師的時候仍在進修，攻讀教育學位，2022年回港後，他又再讀書，修讀密歇根大學（University of Michigan）遙距電腦及AI碩士課程，並在今年夏天畢業。

AI正是目前全球最受關注的產業，方賢明今季原本計劃在800米跑到1分50秒，成為體院運動員延續跑步生涯，最終未能如願並因身體狀況選擇退役，他不止毫無怨懟，還開心地表示已為投身AI發展感興奮，「我真係好期待做嘢」。他已預備開始搵工，就算明知AI產業在美國的發展機會更理想，仍不想那麼快便再次離開成長地，「我想最少留在香港工作一年。」

吳彥祖是方賢明的舅父，去年曾發文祝賀他在港運會創佳績。（IG）

吳彥祖外甥身份更不想入娛樂圈

大家之所以知道他的舅父是大名鼎鼎的吳彥祖，全因對方去年在社交媒體接連發文祝賀他在港運會上跑出佳績，經本地多個媒體轉載。他大學選擇位於美國加州的UCLA，並非因為舅父，「大部分係因為讀書的原因，AI是個新科目，可以教的人不多」，不過因為舅父住在洛杉磯，讀大學期間不時跟對方見面。

世上從來「識人好過識字」，舅父是大明星，問他有沒有打算拍電影或入娛樂圈，親切的Sean忽然嚴肅起來，正色道：「就係因為舅父好出名，所以我覺得更加唔應該」。他的意思是，不想靠裙帶關係而獲得優待，因此無意入娛樂圈。

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小試牛刀以AI設計跑步練習計算工具

說罷Sean很快又回復活潑本色，笑說：「其實我細個時幾鍾意做戲，中學時玩Musical（音樂劇），好享受唱歌」，惟一說拍電影還是耍手擰頭，最期待的還是一說起便眉飛色舞雙眼發光的AI產業，期待在職場學以致用，大展所長。

他運用在電腦和AI的知識，設計出一個方便預算跑步比賽成績和幫助跑手找出平時練習多快才能達到目標的計算小工具（https://www.seanfontaine.dev/en/800m-calculator），跑手只需輸入預設訓練項目練習時的時間，便可預測出比賽成績；反過來亦可以輸入想在比賽中達到的目標時間，從而計算出練習時需要在不同預設訓練項目跑多快。

由於目前他只用上Jacob教練和跑團成員的數據，因此小工具暫時只設有男子800米一個項目可用，Sean已計劃聯絡其他跑會獲得更多詳細數據，把小工具擴充至更多不同比賽途程。Sean坦言這種AI小工具對他而言很簡單，很快便做到出來，亦沒想過用它來賺錢，而他最心儀的還是直接投入AI方面的研發。

（跑步人誌．方賢明︱系列之三）

《跑步人誌．方賢明1》目標全達成退役無遺憾：我個故事都幾勵志

《跑步人誌．方賢明2》與金智武的君子之爭：唔係佢我全部金牌

《跑步人誌．方賢明3》吳彥祖外甥身份抗拒入娛樂圈 我好鍾意香港

《跑步人誌．方賢明4》香港跑界怪現象 中學學界過度催谷浪費人才

（訪問重溫：跑步人誌．金智武系列）

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