《跑步人誌．方賢明1》目標全達成退役無遺憾：我個故事都幾勵志

前言：

中距離跑項目無論在香港還是全世界均長年受忽視，直到挪威名將英格布利臣（Jakob Ingebrigtsen）的出現才在近年帶來改變，而在香港，金智武（Khan Mohammad Kamran）與方賢明（Sean Fontaine）兩個年輕人帶動下，本地男子中距離紀錄和成績持續進步，雖然筆者參加學界中距離比賽已是「咸豐年代」，但仍為這個正面改變感到興奮。

因此計劃訪問時已打算分別找上二人，不料金智武的訪問出街不夠一個月，方賢明卻宣布退役。消息來得突然，訪問當日這位27歲年輕人形容「我的身體已經很攰」。二人在田徑場的一場漂亮君子之爭告一段落，Sean笑說：「其實我唔係真係咁鍾意跑步」，直言：「我覺得跑圈好悶」。

事實上，方賢明跟一眾關注香港跑界的朋友一樣，期待今個賽季能再有突破，無奈感到身體已到極限，他坦然接受殘酷現實，「我在跑步的所有目標已經全部達到」，沒帶一絲遺憾地光榮退役，並已為再次投身職場感到興奮。在他留下不少汗水的青衣運動場，Sean娓娓道出他屢受打擊而不失勵志的運動員生涯。

跑步人誌．方賢明︱系列之一

攝影：廖雁雄



方賢明（Sean Fontaine）。（廖雁雄攝）

跑步緣起來自一個重大打擊

眾所周知，Sean是著名影星吳彥祖的外甥，媽媽在美國長大，爸爸是英國人，因此「全家無人識講廣東話」。他在香港土生土長，只是從小就讀國際學校，中學就讀的弘立書院以普通話和英文雙語教學，而她的外婆是上海人，因此亦識得講上海話，他頑皮地開玩笑說「在香港完全無用」。

訪問全程他都以帶點口音的廣東話對答，全因最熱愛的足球，加入中學足球校隊，廣東話（尤其是粗口）就是球場上的共通語言，他忍不住多次強調：「我真係好鍾意踢波」，可是人生第一次重大打擊，正是來自這個運動。

方賢明是個愛笑的陽光大男孩。（廖雁雄攝）

因一個遺憾繼續跑步

他不止是中學足球校隊成員，之後更當上隊長，「教練有日同我講，我知道你踢波都唔錯，知道你好鍾意踢波，但我覺得你的天份在跑步」，對一個只得十來歲、一直熱愛足球的少年來說，這句話恍如晴天霹靂，「當時我好唔開心、好傷心」。

不情不願下開始練跑，他老實說出那時候對待跑步的心態「唔係好認真」。他是短跑出身，專攻200米及400米，校內沒有專業田徑教練之下自覺成績仍不錯，到美國升讀大學的時候繼續這個不算喜歡的運動，全因內心的一點遺憾，「繼續跑因為有啲唔開心，我都幾有天份但無機會，想知自己可以跑幾快」，「唔想30、40歲的時候睇返轉頭，才發覺我曾經有好多potential（潛能）而白白浪費。」

短跑出身的方賢明，一跑起來渾身是勁。（廖雁雄攝）

原來我一直跑錯距離？

他在加州大學洛杉磯分校（UCLA）遇上恩師Jeff Fisher，400米成績在3年半內進步3、4秒，最後一年以玩票性質兼跑一場800米，獲得1分56秒喜出望外的成績，笑言：「我可能一直跑錯event」。正值狀態高峰，原先希望繼續參加比賽，無奈新冠疫情下再沒有比賽，「好唔開心」。

大學主修電腦和AI，畢業後他在美國擔任全職電腦科老師，初時想一邊工作，一邊繼續練跑，全情投入工作加上同步修讀教育學位，「真的沒有時間，兩年時間完全放棄跑步」。

香港中距離跑兩大好手金智武（左）和方賢明（右）都是接受Jacob Rubin教練指導。（IG@jacven888）

白白浪費兩年 回港參賽只有兩個目標

2022年方賢明回流返港重拾跑鞋，沒有教練下「自己教自己」，參加一場800米比賽，被Kamran（金智武）狠狠擊倒，他形容當時「輸得好慘」，「我無諗過香港原來有人跑得咁快。」賽後跟金智武的教練Jacob Rubin攀談，獲對方招手，「他說如果我願意好努力，歡迎跟他們一起訓練。」

他說當時只有兩大目標：「好想再跑一次1分56秒，同埋想在系列賽拿到一個獎牌」，如今回看好像很微小，惟他直言：「果時唔知做唔做到」。Jacob Rubin這位他跑步生涯第二個伯樂，很快已助他達成夢想，甚至攀上從未想過的高度——「返香港第1年PB 3秒，1分53；第2年再快2秒，PB 1分51，兩次刷新香港紀錄；今季我真係相信自己可以跑1分50。」

方賢明表示，身體已經很累，是正確時候退役。（廖雁雄攝）

原本計劃跑進1分50 「可能係我27歲」

然而計劃趕不上變化，同樣的訓練，生活習慣和飲食如常地有紀律，成績卻在倒退，就連「訓練時間都唔快」，身體總是未能恢復過來，「我好緊張，係咪食嘢、瞓覺有嘢做錯咗？」發現找不出問題，於是去看醫生，「睇吓血有無問題」。

「訓練之後好攰，一日後仲係好攰，training之後要瞓10幾個鐘」、「腿好重，跑步唔順暢」，他知道自己身體未完全恢復，「唔知點解，強度唔係高好多」。他說問題由去年開始，「身體好難維持訓練強度」，用盡一切辦法，最後發覺各方面都無特別問題，他無奈說：「可能係我27歲。」

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那一刻，方賢明憶起去年巴黎奧運男子800米決賽，「年紀最大的一個選手26歲」，正好跟他同齡，一切猶如命中注定。他很清楚中距離跑本身就是個「好快就退役」的項目。修讀的密歇根大學（University of Michigan）遙距電腦及AI碩士課程今年夏天畢業，原本計劃今年跑到1分50秒的成績，成為體院運動員延續跑步生涯，最終未能如願。

難得的是方賢明看得很開，未因計劃改變而失意或沮喪，並為投身職場向AI行業發展大感興奮，「我已經好期待做嘢」，對他而言退役的另一好處是：「我終於可以約朋友踢波！」說的時候再次流露燦爛笑容，這個陽光大男孩繼續散發強大正能量。

方賢明自言少年時代跑步成績並不出眾：「我個故事都幾勵志」。（廖雁雄攝）

少年時代成績不出眾 「我個故事都幾勵志」

方賢明自言，少年時代的跑步成績並不出眾，從未入選青年港隊，「17、18歲時800米跑出2分08秒PB（個人最佳成績），已經好開心。」當年身邊不少同代跑手比他更快，方賢明堅持繼續苦練，最終一步步成長並終能入選成年港隊、打破香港紀錄，如今回看方驚覺「原來我個故事都幾勵志」，而同齡甚至較他年紀小的跑手不少已經退役。

他感言：「跑步10至20%是自己天份，80%係自己訓練、食嘢幾認真，有紀律，跑步教識我，進步一定要consistent，將來做嘢都要繼續。」

方賢明6月30日宣布退役。（IG）

退役感言：我不會掛住跑步 只會想念戰友

告別競技跑步生涯，方賢明坦言：「一開始都會有啲sad。我唔會想念跑步的感覺，因為中長跑真係好辛苦，跟住香港又好熱，比賽又好大壓力，但我一定會想念同我一齊練習的朋友和教練。」

「我身體真係好攰，我覺得是時候了。」回看他的跑步歲月，Sean樂觀地說，「一開始我返香港，目標就是再跑1分56秒，今年PB跑1分54……關於跑步我的所有目標都已達到，我真的無想過可以代表香港，打破香港紀錄。」沒帶遺憾地退役，他無想過做教練，未來亦無意轉跑更長距離，但想試跑一次全馬拉松。

（跑步人誌．方賢明︱系列之一）

《跑步人誌．方賢明1》目標全達成退役無遺憾：我個故事都幾勵志

《跑步人誌．方賢明2》與金智武的君子之爭：唔係佢我全部金牌

《跑步人誌．方賢明3》吳彥祖外甥身份抗拒入娛樂圈 我好鍾意香港

《跑步人誌．方賢明4》香港跑界怪現象 中學學界過度催谷浪費人才

（訪問重溫：跑步人誌．金智武系列）

跑步人誌．金智武1︱決意以雙腿為家人跑出困境 冀成同路人榜樣

跑步人誌．金智武2︱每年PB進步神速2秘訣 公開課表盼全港齊進步

跑步人誌．金智武3︱佳績背後最重要男人 以色列熱血教練Jacob