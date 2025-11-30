渣馬備戰．舒筋活絡篇︱訓練後肌肉痠痛怎辦？何時冷敷熱敷很重要

為參加馬拉松的長跑訓練過後，難免一身肌肉痠痛，甚至走路都覺得痛，徹夜難入眠。跑者有什麼辦法可以讓自己舒服一點？註冊物理治療師邱啟政（Quentin）為大家提供訓練後舒筋活絡的心得。



1. 運動後感覺疼痛不適，應如何處理？

冷敷：急救鎮痛第一步 「治本」要靠主動求醫

運動後感覺疼痛不適，便會使用冰袋等冷敷，直接按壓痛處，藉降溫減低微絲血管撕裂，以及防止傷患惡化。Quentin指冷敷的基本效用有二，其一是處理急性創傷，控制避免血液流失過多，留住血液有助身體重建，幫助復康；其二是鎮痛，藉着冷感減低不適感覺。

Quentin續解釋，跑步時拉傷或撞傷，甚至「拗柴」，敷冰便有效鎮痛。浸冰水時宜及腰，以免著涼。若然一般人做運動，重複出現類似痛症，便不應只靠冷敷「治標」，「唔應該敷完冰，第二朝唔痛就算」，而是應該主動求醫「治本」，找出問題。他又補充，職業運動員在賽事後立即浸冰水池，甚至跳入冰水桶，只因他們承受的身體勞損或痛楚，較一般人為嚴重，才有此需要。

職業運動員如C朗拿度，操練過後常浸冰水，物理治療師Quentin提醒要小心著涼。（IG）

2. 何時才應選擇熱敷？主要有哪些作用？

熱敷：促進血液循環 回復組織柔軟

熱敷主要用於傷患復元過程的較後期，用意是為受傷部位局部加溫，促進血液循環，加快把停留在肌肉與血管之間的代謝廢物，帶回血液循環之中，「水流強啲，將代謝物有效沖入血液裏」。

Quentin稱跑手拉傷的部位，肌肉出現疤痕組織，變得僵硬，單靠拉筋伸展亦無法使之回復柔軟，此時便需要利用熱敷，輔以拉筋，增加效果。

使用熱水袋或暖包熱敷，促進血液循環，幫助復元。（Getty Images）

3. 小貼士：熱敷同時配合拉筋 增強復元效果

熱敷並非用於新出現的傷患，Quentin建議在沒有運動的休息日，多做熱敷和伸展。除了使用暖水袋按壓，亦可浸在和暖的水，大約10至15分鐘。皮膚泛紅屬正常現象，倘出現痛楚、紅腫或瘀黑，則要立即停止。

Quentin提醒，按摩花灑頭，可帶來表皮感覺，減低不適，但不會促進血液循環。而冷感和熱感按摩膏，原理亦相同。