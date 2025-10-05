跑步人誌．馮顯峰2︱為治鼻敏感跑步 哲學達人重拾自律兼戒拖延症

上回提到，香港一位跑界有心人馮顯峰（阿峰），無私地製作出女子和男子半馬、全馬和10公里3個途程的「香港百傑」名譜，為本地不同年代前列跑手的努力留下印記。即使只是民間非官方製作，過程認真而嚴謹，阿峰看似輕描淡寫便做了出來，於是好奇他的學術背景到底是否跟數字或統計學有關，再不然就是電腦與資訊科技，結果一再猜錯——他由學士到碩士，都是主修哲學。

最初單純以技術操作角度，認定擅長數據處理或I.T.人才能有如此高效率，跟他傾談後反覆思量，名譜製作之複雜遠在單純數據處理之上，當中常常牽涉到邏輯與價值判斷，他長年哲學訓練的慎密思考正好讓他發揮長才，亦因此才能在短短時間便逐一製作出百傑名譜。

攝影：夏家朗



馮顯峰（阿峰）最欣賞德國哲學家康德，手中是對方的名著《純理性批判》。（夏家朗攝）

為治嚴重鼻敏感起跑

阿峰一臉文弱書生模樣，這位市民跑者之所以開始跑步，正是緣於強身健體。他第一項投入的運動，不是跑步，而是舞蹈，好奇的他看現代舞表演，因為睇唔明而上堂學舞蹈鑑賞，學懂理論還是覺得不足，「要跳過先識」，於是開始跳舞，一跳便是5、6年。他謙稱，「資質所限跳得不好看，滿足感不算好大。」

碩士那年寫畢業論文期間，身體每況愈下，鼻敏感愈來愈嚴重，2016年尾開始上網搜尋有什麼方法紓緩，找到的答案正是跑步。於是嘗試踏出第一步，情況果然有改善，便繼續跑下去。他發現時間不太差，2017年2月渣馬舉行當日，「自己試吓跑半馬」，女友住天水圍，他便從荃灣跑到屯門，準備不足下在2小時內跑完21公里，代價是「膝頭哥痛咗幾日」。

阿峰2017年11月初馬出戰富士山馬拉松。（受訪者提供）

跑步9年未厭倦

他在跑步上相當進取，自覺「跑到半馬」，同年5月即報名參加2017年11月舉行的富士山馬拉松。為備戰報名參加田總9月舉行的跑步班，然後再報名連續3星期參加田總在11月主辦的3項10公里賽事，到11月26日出戰富士山馬，果順利達到賽前定下的3小時45至55分內完賽目標，以3小時42分「超額完成」。

之後加入跑會開始系統訓練，他自評是個實踐到跑步訓練計劃的「完成度高」跑手，「練習不希望跳船，自律亦是種自我肯定」，跳舞6、7年已停下來，「跑步所給予的自我實踐價值很大」，爸爸問他：「還未厭咩？」阿峰才頓覺原來跑步已踏入第9年、正式訓練8年，撫心自問：「未厭喎，對跑步仲有嘢想追求」。

製作「香港長跑百傑」名譜的阿峰，在中大他由學士到碩士，都是主修哲學。（夏家朗攝）

最欣賞哲學家康德 跑步重拾自律心中踏實

阿峰攻讀哲學多年，最欣賞德國哲學家康德（Immanuel Kant），他分享這位啟蒙時代巨匠其中一件著名秩事就是生活規律：每天早上5時起床寫文章，然後教學，每日下午在同一時間、同一條路線散步，每晚準時10時睡覺。

阿峰在撰寫碩士畢業論文期間受身心狀態影響，事事提不起勁出現「拖延症」問題，當時極為苦惱，他很認同康德「人嘅自由體現喺人可以自我立法，用理性為自己制定律令然後遵從，而不受情感欲望結果而影響」的道德哲學，「所以喺跑步當中搵得返自己係能夠自律，有課表然後遵從，個感覺好實在」，在阿峰身上，跑步帶來的好處的不限於身體上，心靈上的踏實與尋回自我價值，甚至更加重要。

阿峰從跑步尋回能夠自律的自己，遵從課表練習，「個感覺好實在」。（夏家朗攝）

「跑過步嘅人，才會明白背後承載所需要嘅嘢」

他紮實的哲學根基，對編製「香港歷代百傑」當然有幫助，「做表、整理資料時，嚴謹、公平好重要」，指出若「原則不清楚，便會缺乏認受性」。他對百傑名譜的要求，甚至較田總更嚴謹，「排名只可以用Gun Time（大會官方時間），國際田聯也是如此」，「如果用Net Time（晶片時間）會對前人不公平」。

他直言，跑步所追求的就是成績，而當中又超越成績的本身，並感言：「跑過步嘅人，才會明白背後承載所需要嘅嘢。」他在2023年首次在馬拉松Sub 3（3小時以下完成42.195公里的全馬拉松），2024年渣馬再次做到，阿峰設下2至3年內跑2小時50分左右的目標，不料在2024年11月日本崗山馬拉松已跑到2小時51分30秒，短時間內已貼近目標，於是練習時過份進取並受傷了，至今尚未完全康復。

阿峰身後的中大運動場，他由學士到碩士畢業多年來都無跑過，現在卻已成為他的練跑基地。（夏家朗攝）

跑步如人生，每個跑手都會在旅途上遇上挫折，阿峰同樣從教訓中學習，持續成長。他已經復操，訪問當日其中一個拍攝場景是中大的室外運動場，有趣的是他由學士到碩士畢業多年來從未在這個跑道上奔馳，昔日「過門而不入」，如今每周3課在這裏自行訓練。

問他有沒有想過晉身百傑名譜之中，阿峰先是完全否定，理智地認為目前男子全馬2小時39分的百傑界線，跟他目前的PB距離太遠，繼而理智計算，「假如2至3年內跑到2:50，5至10年內跑到2:45，2:40又似乎都可以」，轉念又想當下的界線是2:39，數年後又不知是如何光境，還是覺得「好難」，然後他想到同屬樂家跑會愈戰愈強的張耀樑，「我今年36歲，理應在42至43歲踏入高峰期……」

一個哲學跑者的思路慎密，就是這樣才能編製出廣受認同的香港跑界百傑名譜。

傳送門：阿峰製作的香港長跑歷代百傑名譜：

https://hffunghk.wordpress.com/category/running/top100/