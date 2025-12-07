渣馬備戰．舒筋活絡篇︱按摩槍正確使用方法　有些部位絕不能用

渣打香港馬拉松（渣馬）明年1月18日上演，各位跑友備戰情況如何？上回提到，劇烈運動或長跑重課後，可以利用冷敷、熱敷幫助紓緩肌肉痠痛。除此之外，按摩也是放鬆肌肉的重要途徑，然而按摩店消費不輕，不少運動員和跑者均會備有手提按摩槍和筋膜刀／刮痧刀等工具。

大家在使用這些工具時，需要小心注意正確的使用方法，註冊物理治療師邱啟政（Quentin）解釋這兩款紓緩工具的使用心得。



不少運動員隨身帶備手提按摩槍。（Getty Images）

按摩槍的用途是什麼？

按摩槍方便攜帶，不少專業跑手身懷一「槍」，放鬆跑步後的疲勞肌肉。按摩槍藉着「人類不可能」的高頻率震動，每秒數十下直擊痠痛點，刺激肌肉，達到放鬆效果。「按摩槍可以高速、有效而省力地放鬆肌肉」，Quentin說效果與手按摩相若，但按摩槍有效率得多。

為什麼按摩槍只適用於短暫放鬆肌肉？

Quentin強調，按摩槍只適用於短暫放鬆肌肉，跟一般電動按摩器效果差不多，單單使用按摩槍不能長久解決問題。當局部位置放鬆，便應開始復康運動，例如練力或拉筋，強化肌肉與筋膜。他舉例，日常生活坐姿不正確而引致頸梗膊痛，即使利用按摩槍放鬆，如沒有同時改正坐姿或強化肌肉，痠痛只會再次出現。

註冊物理治療師邱啟政（Quentin）

使用按摩槍時有什麼需要注意？

按摩槍有不同設計，速度與力度各異，使用時必須注意施力的身體部位。

哪些身體部位不宜直接使用按摩槍？為什麼？

筋腱和骨不能承受過大的壓力和撞擊力，而鎖骨附近的肩和頸部、膝後（膕部）、腋下均有大量神經線和血管，亦要避免使用按摩槍，以免神經受損。

腳跟的阿基里斯腱亦然，處理該部位的痠痛，應用按摩槍按摩小腿肌肉與跟腱交接點來放鬆筋腱。

按摩槍以高頻率撞擊，按摩肌肉。（何偉畧攝）

筋膜刀／刮痧刀的用途是什麼？

除了按摩槍，筋膜刀／刮痧刀是運動員另一種常備小工具，主要用於放鬆筋膜。筋膜刀／刮痧刀有不同款式和形狀，用於身體不同部位。

各款筋膜刀。（何偉畧攝）

筋膜刀／刮痧刀應如何正確使用？

使用筋膜刀／刮痧刀前，宜先塗上潤滑劑，然後用刀面在皮膚上輕輕按下和推拉，使筋膜變得柔軟。當皮膚慢慢泛起粉紅色便足夠，過度使用令皮膚出現紅點，便會損傷筋膜。放鬆筋膜後，便可開始鍛煉和拉筋。

Quentin強調，不論按摩槍或筋膜刀，只屬輔助性質。放鬆肌肉後，便要開始拉筋、伸展及練力，強化身軀。

使用筋膜刀前要先塗上潤膚露，然後輕輕推拉。（何偉畧攝）

身體筋膜是什麼？如何才能放鬆和較易伸展？

筋膜是人體內一種非常重要的結締組織 (Connective tissue)，身體筋膜如像「保鮮紙」般包住肌肉和筋腱，覆蓋肌肉、血管、神經、內臟以及頭顱等，為身體內部器官有序地串連與排列起來。

Quentin提醒，筋膜在體溫較低或缺乏水份時會變得較硬，提升溫度後則較容易伸展。故此，應先提升身體溫度，放鬆筋膜，才開始正式運動前的熱身運動或伸展運動，有助提升運動表現。