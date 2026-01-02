箱根驛傳首日戰情如《強風吹拂》　青山學院大學由16位後追奪冠

喜歡跑步的朋友，不少都看過日本作家三浦紫苑的名作《強風吹拂》，故事背照以東京箱根間往復大學驛傳競走（箱根驛傳）為主題，看的時候覺得主角藏原走實在跑得太快。

不料現實比小說情節更離奇，今年箱根驛傳大熱門青山學院大學（青學大）第一棒意外失準，以第16位交棒，之後幾棒各人力追，去到第5棒、亦是去程的最後一棒接棒時，仍排在第5位，落後第一位3分25秒。結果青學大王牌選手黒田朝日在最難跑上山路段，以1 小時7分16 秒刷新區間紀錄，帶領青學大完成大逆轉，獲得去程冠軍，黑田亦獲封獲「新．山之神」。



青學大第一棒小河原陽琉以第16位交棒。（讀賣新聞／浦上太介）

箱根驛傳大熱門青學大 上屆功臣第一棒失手

青學大繼續在原晉監督指導下，出戰這項日本跑界年度盛事，箱根驛傳近年都是青學大與駒澤大學之爭，近6年青學大4次奪冠，駒澤大贏過兩次，今年青學大力爭三連冠，想不到最大的敵人是自己。

第1棒派出去年負責第10棒的二年級生小河原陽琉出戰，這位上屆負責最後一棒的冠軍功臣，今年原為後備選手，比賽日臨時被調派上陣，戰至中段開始愈墮愈後，終以1小時01分47秒的第16位交棒。難道這支冠軍大熱門，就此倒下？賽後他說：「原本接近前列選手，但10公里之後開始墮後，我很失望，但教練跟我說，你不是獨自跑接力賽，我的隊友拯救了我。」

2020／青山學院大學

2021／駒澤大學

2022／青山學院大學

2023／駒澤大學

2024／青山學院大學

2025／青山學院大學



《強風吹拂》一樣的劇情 每棒選手力追去程最後一棒追至第五位

青學大的選手未有放棄，猶如《強風吹拂》的情節一樣，每位隊友均盡力追趕，第2區的二年級生飯田翔大跑出1小時06分29秒，一口氣連追5人，升上第11位，賽後他說：「我用去年不能出場的失望化為動力，全年努力練習，終能負責第二棒。

第3區的四年生宇田川瞬矢再追3人，以1小時01分51秒完成，青學大追至第8位，賽後他說：「我很幸運，隊友幫助了我。我想多謝教練和一眾隊友在過去4年對我的幫助」。

第4區由三年級的平松享祐出場，再追上3個對手，跑出1小時00分45秒的區間第三名，以第5位交棒。賽後他指出第3棒的宇田川瞬矢追近與對手的距離，「所以我可以冷靜和自信地跑」，而他對第5棒的黑田朝日更是信心十足，「我相信黑田有能上逆轉。」

關鍵時刻，當然是主角出場——連續兩年負責路線最長第二區的黒田朝日，今年已是大四生，最後一年參賽終獲分配到被公認最適合他的第5區山路出賽。

黑田朝日在第5區打破紀錄兼連追4人，領青學大獲去程冠軍。（朝日新聞／吉田耕一郎）

「新・山之神」誕生 黑田朝日神之逆轉

黑田朝日的爸爸黑田將由昔日亦是跑步好手，當年就讀法政大學時曾三度參加箱根驛傳，他與弟妹隨爸爸腳步，從小已練習田徑，中學時代為障礙賽高手，2025年2月他在大阪馬拉松跑出2小時6分5秒的成績，寫下日本學生馬拉松紀錄。

黒田朝日接棒後立即展現高速，先後超越城西大學、國學院大學、中央大學的跑者，置身第二位，他在山路猶如平地，超越早稻田大學的主將工藤慎作，完成神奇大逆轉。他以1小時7分16秒，足足較舊區間紀錄快1分55秒，亦獲封為的「新・山之神」。賽後黑田成為全場焦點，「我實在太過投入比賽，幸好能完成賽事。我感到別無選擇，只能向前衝，跑出超越我能力的表現。我大大聲宣布：『我就是新的山之神』。」

青學大第五棒選手黑田朝日賽後自稱「我就是新的山之神」。（青山學院大學網頁）

青學大奇蹟地連續3年獲得去程冠軍，突然間覺得《強風吹拂》的劇情原來並不誇張……