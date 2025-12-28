渣馬備戰．知識篇︱如何被攝影師看見？跑步比賽想有靚相必讀指南

渣打香港馬拉松（渣馬）明年1月18日上演，距離比賽只剩3個星期左右，相信各位跑手已準備得九九十十。不少跑友都會開玩笑說，參加跑步比賽成績是其次，最緊要就是有靚相。可是渣馬總參賽人數高達7萬，如何才能博得攝影師青睞，吸引他們注意的同時又不會妨礙到其他參賽者？



渣馬參賽人數多逾7萬，如何才能獲得一眾攝影棚青睞？（資料圖片）

渣馬／跑步比賽如何被攝影師看見？

提高「中槍率」的10個可行方法：

1. 穿淺色或顏色鮮艷的衫，避免穿黑色或較沉色上衣

2. Cosplay，穿上奇裝異服或角色扮演

3. 掛好號碼布，須清楚及完整地在身體正面展示

4. 沿途走位留意攝影機位置，可盡量跑近攝影師一方

5. 距離太遠同太近都入唔到鏡，距離攝影師約10米位置最易被影到

6. 攝影師主要集中在最後10公里，尤其是馬師道天橋及之後轉入駱克道，跑到那裏便要打醒十二分精神

7. 避免跑到「頭耷耷」，盡量抬高頭保持動作

8. 可適當地向攝影師做一些表情和簡單手勢

9. 面向鏡頭保持笑容

10. 全力認真作賽



渣馬2026路線圖

港島區全馬最後10公里位置攝影師最密集，不妨留力到那時才爭取攝取注意。（資料圖片）

渣馬攝影師密集熱點注意：

．西隧前後

．港島區、最後10公里

．中環大會堂對出、摩天輪附近、龍和道

．灣仔碼頭

．馬師道天橋

．駱克道

．銅鑼灣一帶

．終點（維多利亞公園）



渣馬攝影師密集熱點注意（01美術製圖）

奇裝異服，博得上鏡機會當然大大提高。（Getty Images）

吸引攝影師招數1：鮮色衣著易「中槍」

渣馬以至各項大型長跑比賽，參賽者人數一定遠高於攝影師數目，跑手間都會將難得被攝入鏡頭為「中槍」。想在渣馬提高「中槍率」，有三大範疇必須注意：身上衣著，攝影師位置以及神情和動作如何吸引攝影師的目光。

先說最簡單直接的衣著方面，第一件事亦是最重要的事：號碼布。號碼布須清楚及完整地在身體正面展示，否則就算被攝入鏡頭，也難以在成千上萬的比賽相之中尋回自己。經常拍攝長跑賽事的文星、「影下運動」的Mr. C和Aaron Yang一致建議，跑者如欲被攝影師看見，應穿上淺色或顏色鮮艷的跑衫，避免穿黑色或較沉色上衣。

每年渣馬都有跑手大玩Cosplay，角色扮演或穿上奇裝異服，Mr. C直言，打扮靚啲當然能吸引攝影師。（溫馨提示：角色扮演衣著應量力而為，避免穿上太厚重衣物令身體負荷不了。）

穿上奇裝異服或角色扮演，總會吸引到攝影師。（Getty Images）

吸引攝影師招數2：留意攝影師位置與距離

渣馬人多擠迫，就算衣著醒目，想「中槍」也須注意攝影師的位置。攝影師Aaron指出，在場大部分攝影師均是義務性質拍攝，通常早上8至9時才開始影，因此「中槍位」主要集中在全馬最後10公里的港島區和西隧。

文星自2010年起連續多屆影渣馬，他認為在馬師道天橋一帶以至之後轉入駱克道的攝影機最為密集。攝影師糖姐（Candy）則指，西隧前、中環大會堂對出、摩天輪附近、龍和道、灣仔碼頭、馬師道天橋和銅鑼灣一帶都有好多鏡頭。

攝影師教路，摩天輪附近是鏡頭熱點。（Getty Images）

文星教路，跑手沿途走位可留意攝影機位置，盡量跑近攝影師一方，因為「攝影師一定影近果邊，唔理好醜，但求就手」。攝影師位置以外，跑者亦可留意與攝影師之間的距離，糖姐稱，「離好遠同太近都其實入唔到鏡，通常除左長鏡頭，我哋好多時會用85、105mm 焦距鏡頭，有啲就50mm 咁」，文星指，距離攝影師約10米位置最易被影到。

總括而言，攝影師既然主要集中在賽道後段，跑到那裏便緊記打醒十二分精神，以最佳姿態迎接鏡頭。

攝影師主要集中在賽道後段，大家記住「留力」啊。（Getty Images）

攝影師集中在渣馬賽道最後10公里，西隧是其中一個拍攝熱點。（資料圖片）

吸引攝影師招數3：靠神情和動作搶fo

最後便是跑者與攝影師之間數秒內的互動，到底應該用什麼神情和肢體語言吸引鏡頭？受訪攝影師不約而同表示，每個攝影師取向不盡相同，Mr. C指出，「笑容當然會加分，但前面要造時間的跑手，就算無笑容，他們認真比賽的模樣同樣好吸引到攝影師。」面對鏡頭保持笑容還是全力認真作賽，跑手可自行選擇。

文星建議，跑手經過攝影師身前不妨做點類似「畀心心」的小動作，卻要避免伸高手腳等多餘動作，一來影響相片構圖，二來有機會阻礙其他跑手。Aaron甚至不建議在渣馬做動作，「細賽無所謂，渣馬這樣的大賽人數眾多，人與人之間的距離較近，會影響到其他跑手。」

文星亦提醒跑手，盡量避免跑到「頭耷耷」，「就算中槍都見不到個樣，好浪費」。他又提到戴帽跑或會影響拍攝效果，在可能情況下，如意識到有相機時可暫時除下帽子，到食風位才戴回。

希望上述貼士，可以幫到各位跑手，平安順利完賽之餘，還得到攝影師青睞，多多「中槍」收穫多幾張比賽靚相。