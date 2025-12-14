渣馬備戰．知識篇︱跑步基本禮儀重溫　別成為這10種「賽道炸彈」

渣打香港馬拉松（渣馬）明年1月18日上演，距離比賽尚餘一個月多一點，趁機會跟大家一起重溫跑步應注意的禮儀，切忌在這項一年一度的盛事中成為其他跑者眼中的「賽道炸彈」，就算渣馬人多擠迫，也盡量能夠好好享受這項大賽。



別成為跑者眼中最怕遇上的「賽道炸彈」：

1. 毫無預兆下突然剎停

2. 突然「放飛劍」（隨地吐痰）

3. 跟車太貼！貼在身後，連呼氣都感覺到

4. 每逢入隧道或到青馬大橋等景點，忽然高聲興奮大叫

5. 亂拋垃圾，便利膠雨衣棄置賽道成「暗器」

6. 被超越後，加速緊貼身後（無限重覆多次）

7. 三五成群一字排開擋路，輕鬆傾偈如長課

8. 在路中心拎手提電話出來影相、自拍

9. 突然跑到其他跑者身邊，不停跟對方傾偈

10. 上線時爭先恐後，推撞別人



渣馬2026路線圖：

唔想成為賽道炸彈，便應注意跑步禮儀。（資料圖片）

跑步基本禮儀須注意

大家都知道「跟車太貼」易生意外，跑步也是一樣。不過渣馬參賽人數超過7萬，人多擠迫有時無可避免，即使如此，也應注意盡量避免影響他人。新手跑者其中一個最常犯的錯誤，就是突然在路中心急停，令身後的跑手反應不來，很易撞在一起，不少跑手也認為「毫無預兆下突然剎停」是比賽最常見的「賽道炸彈」。

1. 如需停下來，別突然急停——可舉手向身後跑手示意

可是假如跑跑吓突然唔夠氣、甩鞋帶或遇上其他狀況，需要停下來，應該怎麼辦？資深跑手教路，比賽期間如要停下來，應先緩緩舉手示意，身後的跑手便會知道你要停下來而收慢或轉向，如果想往左方停，可舉左手，想往右方停，可舉右手。

2. 別過度緊貼其他跑手 上線時別爭先恐後

此外，就算在人多時，盡可能情況下也不要太貼近其他跑手，一方面易生意外，而且若連呼氣吸氣都感覺到，會令他人感到不舒服，亦應盡量避免。

上線時應保持禮讓，由於渣馬等大型賽事人數眾多，須注意不要爭先恐後，推撞別人，否則一旦出現意外，便會很危險。

就算自拍留念，也要注意別站在路中心擋路，影響他人。（資料圖片）

3. 到達景點別高聲呼叫 影相切忌停留在路中心擋路

渣馬每逢入隧道或到青馬大橋等景點，總有跑手忍不住忽然高聲興奮大叫，其實會騷擾或嚇怕其他跑手，最好可免則免；如要拿手提電話出來影相，應避免在路中心自拍，建議跑多兩步到路旁才影，亦要注意別阻礙他人。

4. 隨地吐痰乞人憎 棄置便利雨衣要注意拋棄位置

另一種常見「賽道炸彈」，是突然在比賽中途「放飛劍」，隨地吐痰已夠乞人憎，跑跑吓吐，痰涎很易命中其他跑手，真是非常討厭。

如遇上天雨或寒冷天氣，部分跑手會穿上便利膠雨衣出賽，跑到中途卻在路中心棄置，成賽道「暗器」。比較好的做法是，在開賽前棄置便利雨衣，若想多穿一會，中途才丟掉，可交給在路旁的大會義工或工作人員。

渣馬人多擠迫，做個懂禮儀的跑手，讓大家一起享受比賽。（資料圖片）

5. 別跟朋友一字排開阻擋其他跑者前路

渣馬是年度盛事，部分人會約同跑友三五成群一字排開齊齊跑，輕鬆傾偈如長課。然而這樣做或會阻擋其他跑手的路線，畢竟渣馬也是個比賽，應避免擋路和騷擾到其他跑手。

6. 善意交談亦是負擔 可免則免

騷擾他人行為有很多種，全部應該避免，就算是友善地問：「你跑咩Pacing（配速）呀」、「可唔可以跟你跑呀」？對正在辛苦努力中的跑者而言，也可能是負擔，疲於應付。

7. 不斷「互𠝹」彼此傷害白費力氣

競爭性較強的跑手，最怕遇上「拒絕被超越」的跑者，「當我加速想過佢的時候，我加佢又加」，形成惡性循環，直到其中一方放棄為止；或是當被超越後，加速緊貼身後，互相超越，不停重覆多次。

好好的比賽，彼此傷害又何苦呢？按照自己原定策略出賽，別受他人影響，也不要影響別人，發揮本身最佳狀態去跑，已是最好。