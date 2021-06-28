暴雨天氣｜波鞋受難日浸水再沾泥沙　洗邋遢常備一件環保小物

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-28 17:41

冒着黑色暴雨警告出門，一雙波鞋經歷「水災」與「泥石流」，內內外外都要急救。 沖水洗鞋只是第一步，要用大大小小的道具清理「窿窿罅罅」。待波鞋晾乾，如果操之過急，隨時洗鞋變傷鞋。

近期經常下大雨，今早（28日）上班時段更發出本年首個黑色暴雨警告。穿起波鞋出門，不僅街上砂石塞入外底的縫隙，濕潤的沙泥也會濺到鞋上各部位。

黑雨下趕路回公司很狼狽，濕透的波鞋充滿污迹，很疲累。（楊宇翹攝）

波鞋周邊「一撻二撻」，不止穿上腳之後看來沒精打采，還積聚細菌。病毒橫行的日子，趕快記低洗鞋6個步驟，定期清洗。

清洗跑鞋步驟。（01美術製圖）

洗鞋時不僅單單「過水」，要用舊牙刷等小物刷走泥沙，尤其在中底與鞋楦之間的接合位置，容易藏污納垢。晾乾過程為了保護鞋的壽命，只宜風乾，不宜拿到太陽下暴曬，以免傷害中底的物質，減弱跑鞋的能力。鞋變乾後，可用消臭噴霧除臭除菌

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「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 12 + 12 + 12

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