【明日之後 攻略】5大快速提升熟練度方法　3級莊園無難度！

《明日之後》除了要肝不同的資源，提升莊園的等級也是非常重要。要開啟不同地方的進入權限，就要不斷的提升莊園等級，這才能遊玩到更多的元素。升級莊園的基本條件，就是把採集﹑製作和戰鬥，這三個技能的熟練度提升。今次，筆者向大家分享如何快速提升熟練度，同時，也可說是遊玩《明日之後》每日必做的事項。

1﹑射氣球訓練（提升戰鬥熟練度）

當玩家加入或創立了營地後，就可以進行射擊訓練。在營地可以見到一個掛了氣球的商店，利用旁邊的梯了上屋頂後，就可以和NPC對話並開始訓練。玩家要在屋頂上，使用武器把營地中央的氣球打爆，完成後就可以得到 3000 熟練度，每天可以拿兩次。這個可以說是最簡單拿到大量戰鬥熟練度的機會。

氣球訓練，每日必做之一（《明日之後》遊戲截圖）

+ 2

2﹑地圖日常懸賞任務

在不同的協議區，玩家也可以到安全屋旁的懸賞板上，接下不同的地圖日常任務。每日也可以接四個不同的懸賞任務，完成後就可以同時得到採集﹑製作和戰鬥三種熟練度。每日的任務內容是隨機產出的，但各個任務也不會太難，新手每天定必到「秋日森林」完成懸賞任務，這裡可以拿到的熟練度非常多。

每個地區也可以接懸賞任務（《明日之後》遊戲截圖）

3﹑營地巡邏

與射擊訓練相同，營地巡邏也是要加入或創立了營地後才可以玩到。每日的晚上 7 時開始（時間也可參考日誌），玩家可以到營地的告示板中接任，一天一次。不過，玩家最好找營友一起組隊，至少也要做「普通巡邏路線」，這就可以拿到較多的熟練度。如果可以和營友語音做任的話，亦可以挑戰「困難巡邏路線」。而且，營地巡邏的內容不太難做，只要記得在指定時間上線就好了。

4﹑隨機NPC

新手們在「秋日森林」的時間一家比莊園多，不過你又有沒有擅用整個秋日森林」呢？其實打開地圖，除了有安全屋和資源標示外，也可以見到藍色的圓形圖標。這是NPC的位置，玩家如果經過可以走去聊聊天，有機會接到各種任務，完成後就可以獲得熟練度。每個NPC所代表的任務都不同，完成後將得到相應的熟練度獎勵。

5﹑瘋狂生產石磚吧

採集﹑製作和戰鬥三種不同的能力中，採集和戰鬥應該是提升得比較快，因為玩家在「秋日森林」中也是正在進行這兩件事。相對地，製作就比較少接觸，除非是任務要求，玩家可能都不太去進行製作。其實要針對提升製作等級，玩家可以選擇生產半產成品的「石磚」，這是 CP 值最高的生產物。同時，玩家無須怕浪費，石磚算是前期生產傢具的必要材料。而且，提升莊園等級時也必須用到，因此玩家可以放心生產石磚來獲得熟練度。

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會,捐款$214,香港01 送您兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。 （推廣日期: 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076 ​