BioHazard RE2 生化危機2 攻略：幽靈生還者美女「大逃亡」流程

遊戲動漫
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《Resident Evil 2》（BioHazard RE:2／生化危機2 重製版）爆了四次機也不夠，甚至挑戰完「第四生還者」和「豆腐生還者」這兩個隱藏模式後，仍有新的可玩內容。於 2 月 15 日起，玩家可以免費下載「幽靈生還者」（The Ghost Survivors）DLC 內容，在額外模式中遊玩三名配角的故事。

「大逃亡」

於《BioHazard RE:2》的額外模式「大逃亡」中，玩家將使用市長的女兒凱瑟琳（Katherine Warren），被警察局局長欺騙囚禁在孤兒院的她，為了救出警察局的愛人班（Ben Bertolucci），搶走監獄的鎖匙隻身面對喪屍威脅，前往警察局。Ben 正是 Leon 篇中，在監獄提出用停車埸門匙和 Leon 交易換取他打開閘門的記者，最後死在Mr.X之手。

 BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

「物品補給站」

由孤兒院至警察局監獄的過程中，會出現多個物品補給站，外型和糖果機非常相似。Katherine 可以在那拿到不同的道具，每次會出現三個道具，玩家只能選擇其一。道具大多是不同的草藥、子彈、手榴彈和閃光彈等。筆者建議強力彈藥優先，綠色草藥次要，當第一棵綠色草藥仍沒使用，可以拿紅色草藥合成為大回復藥。因為強力彈藥才是這模式最重要的道具，整個過程都是使用強力彈藥渡過。

提供道具的糖果機（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

對付「蒼白屍」秘訣

「大逃殺」中出現了於原本故事模式沒有的「無臉喪屍」，它們沒有衣物，臉部只剩下口部，看上去似是利卡的雙腳直立版。它們會在這個模式下大量出現，使用強力彈藥攻擊它們後，身體將會出煙並短暫硬直，玩家可以利用這空檔逃走。因此，準備大量的強力彈藥是必須的。而且，玩家可以靠走位把兩隻「蒼白屍」引到前後重疊的位置，此時只要一粒強力彈藥就可以同時打停兩隻喪屍。

DLC新加入的喪屍－蒼白屍（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

背包客的舊鎖匙

「大逃亡」也加入了一些背著大背包的喪屍，同時也是這模式的關鍵。玩家看到背包喪屍必須打掉它們的背包，拿到收在其中的舊鎖匙，用來打開閘門。雖然不是每一個背包都有鎖匙，不過當中的道具也非常有用，玩家見到基本上不能錯過。

DLC新加入的鎖和鎖匙（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

三利卡解決方法

當Katherine逃出孤兒院後，途中會經過一個籃球場，當中有三隻利卡阻礙玩家的去路。要解決這個局面其實不太難，只要活用利卡循聲的特性即可。進入籃球場後，不要跑步，只可以慢行，這就不會引起利卡的注意。不過，要拿到三隻利卡中間的背包，最好還是先殺掉近門口的那一隻，只要慢行到利卡身邊，使用戰鬥小刀就可以在不驚醒它們的情況下殺死它。

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通關時間：5分42秒（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

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