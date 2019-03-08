蠟筆小新爸爸臭襪巡迴日本戲院給觀眾聞　新劇場版超勁宣傳手法

遊戲動漫
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《蠟筆小新》內小新爸爸野原廣志的殺手鐧是他的臭襪，氣味超級濃烈，不只舉家都頂唔順，更有住「全日本最臭兵器」之遠播臭名，於電影內屢次退敵。適逢新劇場版《電影蠟筆小新新婚旅行風暴～失去的廣志～》（映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～）4月於日本上映，幾年前實體化的爸爸臭襪再度巡迴全國展覽做宣傳。不怕暈低的重口味朋友，不妨親自前往展出戲院挑戰下有幾香噴噴。

蠟筆小新的父親野原廣志有着災難級的腳臭，著過的襪、鞋甚至剪落的腳甲都臭氣薰天，跟細路玩相撲時就被小新朋友正男取藝名「腳臭丸」（足くさ丸）。劇中也時常出現小新等人將廣志臭襪當武器用來反擊的情節。

蠟筆小新劇場版《新婚旅行風暴》將巡迴展出小新爸爸廣志超臭襪做宣傳。

今次為配合4月上映新片《電影蠟筆小新新婚旅行風暴～失去的廣志～》（映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～）​造勢，3月8日至5月31日期間，極惡臭「爸爸的襪」（とーちゃんの靴下）由北海道，至福岡展開全日本巡迴之旅，真真正正臭名遠播。這對「化學武器」早於2016至17年間的《蠟筆小新25週年展》和去年東京玩具展展出過，係經專家調製香料，以其中的特殊化合物來產生惡臭。雖然沒有細菌、對人體無害，但其強烈程度是中人欲嘔。

不信邪的朋友，可以去7個站點試聞下有幾香，不過真的要做足心理準備先去馬才好。官方都算有良心，將爸爸的臭襪放於透明展櫃中略作隔離。勇者要挑戰的話只需自行打開亞克力膠窗門，但如果撞板後掛住嘔之餘都要跟返官方（小新）指示，不要忘記關窗吖！

4月上映新劇場版《電影蠟筆小新新婚旅行風暴～失去的廣志～》（映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～）海報。

4月上映新劇場版《電影蠟筆小新新婚旅行風暴～失去的廣志～》（映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～）預告：

小新爸爸野原廣志臭襪展覽表

3月8日至12日：UNITED CINEMA札幌
3月20至27日：MOVIX龜有（東京）
4月4至8日：UNITED CINEMA福岡MOMOCHI
4月12至16日：MOVIX八尾（大阪）
4月19至23日：UNITED CINEMA名古屋機場
4月26至30日：MOVIX埼玉
5月3日至31日：AEON CINEMA春日部

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