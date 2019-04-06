Switch 薩爾達荒野之息、超級瑪利歐奧德賽　將支援 Labo VR Kit

Switch的Labo系列最新作VR Kit公布不久，相信一眾任天堂Fans和喜愛體感玩法的玩家都十分期待。而剛剛任天堂就公布了另一個重量級情報：Switch的兩大作神《Zelda：Breath of the wild 薩爾達傳說荒野之息》和《超級瑪利歐 奧德賽》即將加入支援Labo VR Kit的遊戲模式。

從任天堂公布的影片所見，Super Mario Oddssey超級瑪利歐奧德賽並不是完全支援VR，而是會在遊戲中提供「一口式」的VR體驗：玩家可以用Labo VR在三個不同地圖進行三個迷你遊戲。而另一方面，薩爾達傳說荒野之息Breath of the Wild就似乎完全支援VR，只見示範影片中可以在遊戲的暫停畫面中選擇VR模式；不過實際上以VR操作和一般操作有什麼分別、Toy-Con的體感操作又有多少應用等等就似乎未有詳細展示。如果可以用Toy-Con玩到揮劍、射箭等體感操作，應該會很有趣吧。

Experience 2 beloved games in new ways with the Toy-Con VR Goggles from the #NintendoLabo: VR Kit! https://t.co/be8xudP2PK pic.twitter.com/M0C6w59lIT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 2019年4月5日

可以用VR以另一種方式體驗既有神作固然是一大樂趣，但更重要是這大大延長了Labo VR Kit的可玩時間；只要任天堂有心經營，將來就可以為更多遊戲加入VR模式，以至另外開發專為Labo VR Kit而設的遊戲。這一樣是，是不是覺得今次的Labo VR Kit分外吸引了呢。

Labo的VR套件「Toy-Con 04：VR Kit」將於4月12日推出，詳細可見下列文章：

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