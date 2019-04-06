Switch 薩爾達荒野之息、超級瑪利歐奧德賽　將支援 Labo VR Kit

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

Switch的Labo系列最新作VR Kit公布不久，相信一眾任天堂Fans和喜愛體感玩法的玩家都十分期待。而剛剛任天堂就公布了另一個重量級情報：Switch的兩大作神《Zelda：Breath of the wild 薩爾達傳說荒野之息》和《超級瑪利歐 奧德賽》即將加入支援Labo VR Kit的遊戲模式。

從任天堂公布的影片所見，Super Mario Oddssey超級瑪利歐奧德賽並不是完全支援VR，而是會在遊戲中提供「一口式」的VR體驗：玩家可以用Labo VR在三個不同地圖進行三個迷你遊戲。而另一方面，薩爾達傳說荒野之息Breath of the Wild就似乎完全支援VR，只見示範影片中可以在遊戲的暫停畫面中選擇VR模式；不過實際上以VR操作和一般操作有什麼分別、Toy-Con的體感操作又有多少應用等等就似乎未有詳細展示。如果可以用Toy-Con玩到揮劍、射箭等體感操作，應該會很有趣吧。

可以用VR以另一種方式體驗既有神作固然是一大樂趣，但更重要是這大大延長了Labo VR Kit的可玩時間；只要任天堂有心經營，將來就可以為更多遊戲加入VR模式，以至另外開發專為Labo VR Kit而設的遊戲。這一樣是，是不是覺得今次的Labo VR Kit分外吸引了呢。

Labo的VR套件「Toy-Con 04：VR Kit」將於4月12日推出，詳細可見下列文章：

Nintendo Labo 04 VR kit 主機眼鏡大玩VR元素！6款紙皮創意無限
【奇洛李維斯回信】Splatoon機迷寫情信畀任天堂　老任會點覆佢？
任天堂新 Switch 來了？雙版本分途進攻高低階市埸　傳夏天推出
外國機迷打造65吋巨型Switch！滿滿任天堂元素、地下室變玩樂天堂
任天堂要求合作廠商調整課金內容　佛心Nintendo不想玩家花太多錢
任天堂招聘新員工　博士畢業月薪1.8萬港元　每年愈請愈多人？
【隻狼 SEKIRO】玩家要求Easy Mode照顧傷殘　偏癱玩家反證打爆機
【隻狼Sekiro】SpeedRun 39分鐘爆機　被大蛇吞食成為關鍵捷徑
【隻狼 SEKIRO 攻略】 全BOSS 連隱藏/分歧頭目 正攻打法心得
【Sekiro隻狼 攻略】全40顆散落念珠收集位置及取得方法一覽
【Sekiro隻狼 攻略】全4個結局條件&二個周目內達成全結局方法
【Sekiro隻狼 攻略】隱藏結局條件 乾燥蛇柿、新鮮蛇柿取得方法
【Sekiro隻狼 攻略】隱藏結局（完美結局）「龍歸故土」達成方法
【Sekiro隻狼 攻略】隱藏地圖另一個三年前及結局淨化達成方法
【Sekiro隻狼 攻略】全葫蘆種子位置及入手方法完美強化傷藥葫蘆
【Sekiro隻狼 攻略】全奧義書入手方法 學齊葦名流劍術仙峰寺拳法

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！ 

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/ymA7UrZiqV

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。