Sony表明PS5一年內鐵定不會推出　投資22億港元開發　慢功煉主機

Sony官方早前公佈了PlayStation 4的後繼主機（暫名PlayStation 5，下稱PS5）的規格細節，將有支援最大8K影像、光線追蹤、SSD 硬碟、3D音效與兼容PS4遊戲等功能，全球玩家引頸以待。可惜的是，Sony已表明暫時未有推出新一代PlayStation的打算，PS5在12個月內都不會推出。

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Sony首席系統工程師Mark Cerny於本月中公開部分PS5的硬件規格和新功能。新一代主機將採用AMD第三代Ryzen處理器和支援Ray-tracing（光線追踪）的GPU，令光線效果表現更自然逼真，也會破天荒運行SSD；功能方面，則支援8K超高清解像度輸出、有3D音響和向後兼容PS4 Games。如此大幅進化的消息令不少玩家蠢蠢欲動。不過Cerny說這部第五代主機仍須改良，推出時間不會那麼快；加上Sony已確定不會參加今年E3，外界推測他們似乎沒有大動作。機迷似乎要耐心靜候，方為上策。

萬眾期待的Sony第五代PlayStation（暫稱PS5）遊戲機正式有資料曝光！（設計圖片）

《華爾街日報》（Wall Street Journal）的日本科技記者望月崇（Takashi Mochizuki）於26日發表的Twitter推文，粉碎了一眾機迷最後一絲「今年打得到PS5」、「及早放PS4，免價格暴跌」的希望。望月透露指，Sony於投資者會議上公佈財務報表回應記者提問時表示，未有打算於未來12個月內推出新一代PlayStation主機。

と、いうことでSIEからの回答により「PlayStationの次世代機が2020年4月までに出る可能性」は0になりました。 — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 2019年4月26日

負責遊戲部門的SIE（Sony互動娛樂）發言人正式回復，除了未有計劃安排PS5在今年面世外，更承諾會投資311億日元（約港幣21.8億元）來開發PS5。據知，該批資金是去年營業收入跟2019年當前預期間的差額得來。另一方面，「下一代主機開發費用增加」於財務報表中被列明是營業純利減少（下跌10%）的原因之一，似乎PS5的開發確是如火如荼。

與此同時PlayStation ，2018財政年PS4銷量超過​1780萬部，低於上年的1900萬部。截至3月31日為止，PS4全球銷量已達到9680萬部，可望今年內突破1億大關。PS Plus用戶也有3640萬，遊戲串流服務PS NOW更有70萬訂閱用戶，年度平均成長率為40%。​

網民想像PlayStation 5 PS5設計概念圖（點擊放大）：

+ 7 + 6 + 5

Nintendo Switch以及Microsoft的Xbox One S相繼面世，加上Google和Apple也積極發展打機平台，Sony雖然在業界有着近似龍頭地位，其處境卻漸浮現出被「圍堵」之勢。在遊戲市場面對壓力不少，為此Sony需要更多時間來將次世代主機開發得盡善盡美，維持競爭力，亦屬合理打算同預期。

若果硬是要推測PS5有可能推出的時間，事前我們不妨先回顧一下歷代Sony PlayStation主機（包括家用、手提及多媒體設備如PocketStation、PSX、PlayStation Vita TV）推出日期（以全球首發為準）之軌跡 :

PS: 1994年12月3日

PPS: 1999年1月23日​

PS2: 2000年3月4日

PSX: 2003年12月13日​

PSP: 2004年12月12日

PS3: 2006年11月11日

PS Vita: 2011年12月17日​

PS Vita TV: 2013年11月14日​

PS4: 2013年11月15日



早年Sony似乎對「1、2、3、4」的順序組合（123、34），或複數日子（如11月11日）有着特別喜好。這也許關乎意頭吧。但要「捉路」的話，更應該參考近幾代主機的推出日子。PS3和PS4分別在2006年及2013年的第四季秋冬時份推出；PS Vita及PS Vita TV亦然。

因為「至少一年後」的說法，PS5已鐵定不會在明年春季間（3、4月）發布，而Sony又未有過夏季推出主機的紀錄。PS5大有可能循着第三、四代「前輩」，於2020年第四季約11、12月面世。至於Sony會否重拾早年玩數字遊戲的雅趣，就交由廣大機迷任意猜度了。

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