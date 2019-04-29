神人自製迷你版Nintendo Switch！比本尊細兩成輕三成但有犧牲？

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任天堂Nintendo Switch算是比較體積大的手提遊戲機，主要因為它有寬闊螢幕。設計上，紅藍手掣分別裝在螢幕正正兩側，令機形長上加長。要是嫌麻煩不想頻頻卸除紅藍手掣，女生出街時要將成部機放入手袋確是困難，總要換個背囊方能袋袋平安。任天堂傳聞中的Switch Lite尚未發布，英國便有擅長魔改的網民自家設計製作出一部Mini Switch，比本尊細兩成輕三成！

如果你一直跟開任天堂新聞，應該會略有聽聞「Switch Lite」或「Switch Mini」將於不久的未來推出。有分析師預測Switch Lite或明年1月發布，Bloomberg近日有報告指6月底可能有更平價和輕巧的新版Switch。當然這些消息純屬討論，官方並未作出定論。英國Youtuber「My Mate VINCE身為魔改達人，不甘就此等待官方出品，便自行開發迷你Switch，成品比原先主機Size細20%、重量輕30%。

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正如影片及截圖可見，這部DIY Switch Mini成品比起原機長度大減，放落細小的女裝手袋綽綽有餘。雖然長闊度都比Nintendo Switch原機小，但屏幕的面積不變，維持原有畫面大小。這設計大有可能「貼中」任天堂官方未來的發布機型。簡單而言，VINCE的「魔改」邏輯是把Nintendo Switch原機拆開化整為零，然後盡量將原有底版、線材和眾多零件放入一個較細的自製機殼中。

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VINCE表示，DIY Switch Mini的插口、線材駁口跟原機略有分別，好像差電線位置便是一例。VINCE這部Switch機仔雖然打機完全沒有問題，縮小體積代表了要犧牲若干原廠功能。Switch Joycon震動、以及Touch Screen屏幕觸控的功能都沒有了。VINCE表示，減輕重量使一些玩家更易操作部機，少少的妥協也許問題不大吧。（其實真正需要觸屏的遊戲並不算多）

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