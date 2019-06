Final Fantasy最終幻想原聲音樂Spotify免費聽 附編輯心水推薦

近年開始多遊戲公司以免費公開音樂來作宣傳及提升公關形象(最有名大概是日本Falcom吧),今次就輪到日本大廠Square Enix在Spotify和Apple Music免費公開Final Fantasy最終幻想系列的音樂。

最終幻想的音樂在全球享負盛名,Fans眾多,普及度之高就算一個人完全沒玩過FF系列也很難沒有聽過任何FF的音樂(陸行鳥主題曲或是水晶主題曲太常被拿去當素材了)。而今次免費開放不是一兩張專輯那麼簡單,不單有初代FF到最新的FFXV所有本傳遊戲原聲碟,還有數款DISSDIA的遊戲及其他衍生遊戲的音樂,而最意想不到的是竟然將「黑歷史」之一的CG電影《靈魂深淵》原聲帶也一併公開;不管如何總之都是非常佛心。

已經是一見到陸行鳥就會在腦中響起音樂:嘟!嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟‧嘟‧嘟~嘟嘟嘟嘟嘟嘟~嘟嘟嘟嘟嘟嘟~

雖然今時今日要接觸這些音樂並不難(雖然大家都知道去Yout○be就有了但礙於內容創作者立場總不能主動叫人去那些地方聽),但如今有了合法又免費的渠道實在是樂迷之福。Spotify為免費音樂串流平台(可付費購買VIP服務免除廣告),任何人注冊帳戶即可以使用,在瀏覽器打開Spotify網頁便可馬上收聽音樂(也可以下載官方應用程式)。不單曲目分明,建立播放清單也很方便,可以很容易地點播自己喜愛的曲子。

只要在Spotify搜尋「Final Fantasy Orignial Soundtrack」便可以找到這些免費公開的音樂,如果懶得自己打可以點開以下連結:

網址:https://open.spotify.com/search/albums/final%20fantasy%20original%20soundtrack

不過Apple Muisc方面,似乎在香港區並未有提供,大概要轉用美國或日本地區的Apple Music才能免費收聽這些音樂了。

成個系列咁多隻碟,聽邊隻好?

每一代FF的音樂都非常精彩,而FF系列眾多作品哪一作比較出眾 / 最好聽,也是許多樂迷長年討論的問題。這裡筆者就說個最不是答案的答案:沒有最好,只有自己最喜歡。筆者個人接觸得最多的FF音樂來自V、VI及VII(畢竟那個年代就是我的童年回憶呀,FF VII我應該至少全通六、七次了);另外XIII和XIV(因為最近正在玩)也聽得比較多。機會難得,想趁機會介紹一些討論度沒那麼高但其實也是超級棒的曲子(知名度極高像是什麼J-E-N-O-V-A啊、片翼天使啊的曲子就略過不提了):

下文全部歌名均為該曲的Spotify歌曲連結

FF V:

ビッグブリッジの死闘 / Battle on the Big Bridge

在FF VII的闘う者達(Those who fight)等一系列經典戰鬥曲出來之前,這首大概是FF系列人氣最高的戰鬥曲;而就算在FF VII之後它的地位也未有太大動搖,一直是所有FF玩家都認得的經典神曲,也是改編、演奏的熱門對像。

はるかなる故郷 / Home, Sweet Home

Bartz的故鄉「Lix」村的背景音樂,主要是真的很能引起人鄉愁的一曲。

親愛なる友へ / Dear Friends

FF V的結尾曲,當玩家離開次元城後就會播放。有趣的是此曲在日本的人氣要比在歐美來得高。

FF VI:

ティナのテーマ / Terra's Theme

這首其實就是FF VI的主題曲(FF VI的開場曲亦使用同一旋律),在老一輩FF音樂迷以至FF玩家之基本上是無人不曉。也因為這首主題曲實在太經典,在後來的FF遊戲都有再登場;最值得就是在FF XIV中加入魔導兵器坐騎時,在公開影片中致敬FF VI的開場動畫,也將此曲重新編曲成《魔導仕掛けの友》(Magiteknical Difficulties),當玩家在FF XIV中騎乘魔導兵器就會播放。

仲間を求めて / Searching for Friends

這首其實在外國和日本的知名度都不會比FF VII那些名曲低,不過在華語區貌似注目度較低...

街角の子供達 / Kids Run Through the City

城市音樂的代表作,不解釋太多了。

FF VII:

FF VII大概是整個最終幻想系列中音樂知名度最高的一作,相信不少人隨口都能說出幾首FF VII的曲子;人人都懂的在此就不提了,只是非常想推薦一首《Cosmo Canyon》(星降る峡谷,即是Red XIII故鄉的音樂)。首先Cosmo Canyon以笛和沉實的大鼓穩定的節拍營造民族風格,切合Red XIII的印第安風造型;但曲子悠長的旋律卻又能令人聯想起夜間的星空,完美配合了遊戲中Cosmo Canyon的地理位置及特色(一個觀星台)。明明是一首完美兼顧了音樂性、角色和遊戲場景的超級神曲,就可惜懂欣賞的人並不多...

依啲咩嚟架?嗶嗶嗶咁,我聽開啲音樂唔是咁架喎?

我也明白,不是每人都喜歡 / 能接受懷舊音色,就像人對食物也會挑吃,例如絕對不吃青椒等(其實FFV還不算Retro吧...)。如果覺得V、VI、VII這些舊世代原聲音樂的Midi未能對你胃口,可以試試由FF XV以及World of Final Fantasy這兩作的音樂開始。除了現代製作沒有代溝,這兩作音樂樂曲構成和旋律都大都比較「輕度」較易入口,World of Final Fantasy的走向更有少許日劇感覺,適合沒有接觸太多遊戲音樂的人入門。