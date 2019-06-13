【E3 2019現場試玩】Ghost Recon Breakpoint：成功感來自難度

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【E3 2019 現場試玩報告】原來上一隻Ghost Recon已經是2017年，火線獵殺迷應該早已等得心癢癢；以下就為大家送上火線獵殺系列最新作《Ghost Recon Breakpoint》的E3現場試玩報告。

火線獵殺唔易玩 戰術觀念極重要

說來慚愧，筆者其實沒有怎麼玩過Ghost Recon，不過在試玩環節中很能受到Ghost Recon和其他Ubisoft的第三身射擊遊戲（Division 2、Watch Dogs等）相當不同：玩家一個人的戰鬥力非常薄弱，血量也非常之少，被爆頭就會一擊倒地；因此想一個人衝入敵陣大殺三方幾近是不可能的任務。角色如此容易被擊倒，「戰術」就變得非常重要；進攻前先偵察敵人的位置、事先計劃好進攻順序、和戰友合力同時間無聲打倒敵人以免被察覺等，能否做到這些戰術部署會令遊戲難度大幅變化，構思戰術、策劃攻擊就是Ghost Recon的醍醐味。

畫面質素非常高，而且還是完全開放世界。

先用無人機偵查敵人位置就可以構思如何進攻。

雖說難度高，但如果玩倒地後就算沒有同伴救援，也可以在倒數30秒後「空降」到仍未倒地的隊友傍復活；只有四名成員全部倒地時才會Gameover。因此也可以說只要有人反應快「走得甩」，又或是在密閉空間中被包圍殲滅，否則基本上都不會Gameover。遇上困難時不妨先徹退重組攻勢吧。

「腦衝」的下場就是如此...

四種專精 武器任揀

Ghost Recon Breakpoint暫時已知有四個專精，分別是Assualt、Sharpshooter、Panzer和Field Medic（今次試玩中未有公開）。基本上是看圖識字，單看專精名就可知共主要遊玩風格。每個專精都有其專而玩家可以自由選擇武器組合，並不會因為專精而不能使用某種武器，每個人都可以玩出自己的配搭。而玩家可以在營地中隨意更換專精（當然每個專精的等級和技能需要分別提升），可以和隊友配合調整成適合一下個任務的陣形。另外開發團隊也表示PVP和PVE之間的進度完全同步，在其中一邊解鎖的道具或技能，都可以馬上在另一模式中使用。

完全開放世界 隨時接任解任

Ghost Recon的4人合作模式在完全開放世界中進行，玩家可以散布在地圖各處的營地進行補給及整備；任何成員都可以隨時承接任務，小隊其他成員也可以決定是否參與。營地會是玩家很重要且經常用到的系統，更換專精、製作消耗品都是在這裡進行；每次進入營地時更可以選一個維拎30分鐘的buff，因此不論何時，出任務、清camp之前都記得去一次營地。

每個專精都有專用武器和技能（可以理解為大絕），筆者基本上只試了Sharpshooter，專用技能是掃瞄機械人，投射往目的地之後可以顯示附近敵人位置一段時間，十分實用；而大絕則是反器材步槍子彈，對Drone（各種機械人）可以造成巨大傷害，只是彈數只有3發，瞄準才好射啊。

Drone極難打 不過高風險高回報

遊戲內有大量Drone（機械人）敵人，不限於那些「航拍機」，像坦克車般的大型機械人也都統稱做Drone。這些Drone火力強力，玩家在無掩護之下會被輕鬆秒殺，必須要團隊配合，運用掩護、分工合作有人用EMP手榴彈壓制Drone有人用火箭炮輸出才可以打倒。試玩環節中開發團隊帶我們打一隻白色的坦克車型Drone，但實在是太難了，基本上試玩環節中筆者的團隊都是靠「堆屍」過去最後才能成功擊倒Drone。不過打嬴的話可以得到相應獎勵，能夠得到新裝備或是素材等。不過最重要的，始終是打倒強敵後的成功感吧！

總結：真心好難玩 不過4個fd一齊打會好好玩

試玩後最主要感想是Ghost Recon Breakpoint真的非常講求戰術和團隊合作，想像一下搵齊4個朋友一齊玩，既可以和朋友合作無間克服難關，又有機會見到朋友（或自己）失誤「甩轆」攪出爆笑場面，都肯定是有趣的體驗。

【E3 2019】MHW ICEBORNE現場試玩：鉤爪、投射器新要素全面實測
E3 2019：《聖劍傳說3》完全重製！經典3p ARPG名作2020年再臨
E3 2019：桂正和x白金 ASTRAL CHAIN 新片！同化敵人二為一體戰鬥
E3 2019：路易鬼屋Luigi Mansion 3捉鬼新能力！8人連線合作攻頂
E3 2019：薩爾達曠野之息 Zelda:BOTW 續作公布！恐怖過災厄加儂
E3 2019：BioHazard 5﹑6 秋季移植 Switch！BH3快要重製？
【E3 2019】FF8 Remastered HD高清版 仍會聽到王菲Eyes on me 嗎
【E3 2019 現場試玩】Watch Dogs Legion 看門狗 自由軍團 超期待
【E3 2019】《Tom Clancy’s Elite Squad》手遊開放事前登錄！
【E3 2019】《全境封鎖2》2020重回紐約　與Netflix合拍改編電影
E3 2019：《Ghost Recon Breakpoint火線獵殺：絕境》制裁者現身
【E3 2019】《復仇者聯盟》遊戲　4人連線合戰．原創故事又玩慘劇
【E3 2019】《莎木3》PC版被Epic Games Store攏斷　玩家求退款
【E3 2019】Remake FF7 重製版 Tifa 迪花登場、戰鬥可一鍵轉角色
E3 2019 試玩WATCH DOGS LEGION 看門狗：自由軍團 倫敦全民黑客
E3 2019 Ubisoft懶人包：看門狗自由軍團、眾神怪獸、Ubi大亂鬥
E3 2019：《Wasteland荒野遊俠 3》明年初推出！從零開始建立聲望
【E3 2019】《Ori 聖靈之光 2》2020年發售　繼承繪本幻想風格
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。