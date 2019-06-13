【E3 2019現場試玩】Ghost Recon Breakpoint：成功感來自難度

【E3 2019 現場試玩報告】原來上一隻Ghost Recon已經是2017年，火線獵殺迷應該早已等得心癢癢；以下就為大家送上火線獵殺系列最新作《Ghost Recon Breakpoint》的E3現場試玩報告。

火線獵殺唔易玩 戰術觀念極重要

說來慚愧，筆者其實沒有怎麼玩過Ghost Recon，不過在試玩環節中很能受到Ghost Recon和其他Ubisoft的第三身射擊遊戲（Division 2、Watch Dogs等）相當不同：玩家一個人的戰鬥力非常薄弱，血量也非常之少，被爆頭就會一擊倒地；因此想一個人衝入敵陣大殺三方幾近是不可能的任務。角色如此容易被擊倒，「戰術」就變得非常重要；進攻前先偵察敵人的位置、事先計劃好進攻順序、和戰友合力同時間無聲打倒敵人以免被察覺等，能否做到這些戰術部署會令遊戲難度大幅變化，構思戰術、策劃攻擊就是Ghost Recon的醍醐味。

畫面質素非常高，而且還是完全開放世界。

先用無人機偵查敵人位置就可以構思如何進攻。

雖說難度高，但如果玩倒地後就算沒有同伴救援，也可以在倒數30秒後「空降」到仍未倒地的隊友傍復活；只有四名成員全部倒地時才會Gameover。因此也可以說只要有人反應快「走得甩」，又或是在密閉空間中被包圍殲滅，否則基本上都不會Gameover。遇上困難時不妨先徹退重組攻勢吧。

「腦衝」的下場就是如此...

四種專精 武器任揀

Ghost Recon Breakpoint暫時已知有四個專精，分別是Assualt、Sharpshooter、Panzer和Field Medic（今次試玩中未有公開）。基本上是看圖識字，單看專精名就可知共主要遊玩風格。每個專精都有其專而玩家可以自由選擇武器組合，並不會因為專精而不能使用某種武器，每個人都可以玩出自己的配搭。而玩家可以在營地中隨意更換專精（當然每個專精的等級和技能需要分別提升），可以和隊友配合調整成適合一下個任務的陣形。另外開發團隊也表示PVP和PVE之間的進度完全同步，在其中一邊解鎖的道具或技能，都可以馬上在另一模式中使用。

完全開放世界 隨時接任解任

Ghost Recon的4人合作模式在完全開放世界中進行，玩家可以散布在地圖各處的營地進行補給及整備；任何成員都可以隨時承接任務，小隊其他成員也可以決定是否參與。營地會是玩家很重要且經常用到的系統，更換專精、製作消耗品都是在這裡進行；每次進入營地時更可以選一個維拎30分鐘的buff，因此不論何時，出任務、清camp之前都記得去一次營地。

每個專精都有專用武器和技能（可以理解為大絕），筆者基本上只試了Sharpshooter，專用技能是掃瞄機械人，投射往目的地之後可以顯示附近敵人位置一段時間，十分實用；而大絕則是反器材步槍子彈，對Drone（各種機械人）可以造成巨大傷害，只是彈數只有3發，瞄準才好射啊。

Drone極難打 不過高風險高回報

遊戲內有大量Drone（機械人）敵人，不限於那些「航拍機」，像坦克車般的大型機械人也都統稱做Drone。這些Drone火力強力，玩家在無掩護之下會被輕鬆秒殺，必須要團隊配合，運用掩護、分工合作有人用EMP手榴彈壓制Drone有人用火箭炮輸出才可以打倒。試玩環節中開發團隊帶我們打一隻白色的坦克車型Drone，但實在是太難了，基本上試玩環節中筆者的團隊都是靠「堆屍」過去最後才能成功擊倒Drone。不過打嬴的話可以得到相應獎勵，能夠得到新裝備或是素材等。不過最重要的，始終是打倒強敵後的成功感吧！

總結：真心好難玩 不過4個fd一齊打會好好玩

試玩後最主要感想是Ghost Recon Breakpoint真的非常講求戰術和團隊合作，想像一下搵齊4個朋友一齊玩，既可以和朋友合作無間克服難關，又有機會見到朋友（或自己）失誤「甩轆」攪出爆笑場面，都肯定是有趣的體驗。