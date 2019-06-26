【Bloodstained】血咒之城攻略　隱藏BOSS 吸血鬼O.D.簡易攻略

《Bloodstained: Ritual of the Night》血咒之城：暗夜儀式的吸血鬼O.D.有著惡魔城X月下之夜想曲主角Alucard的影子，而且更是遊戲的隱藏BOSS，以下提供攻略方法：

VS 吸血鬼O.D.的觸發條件



在遊戲尾段，從OD中將可借到新書「霸者之書」，它集合了勇者、疾風及鍛鍊之書三大效果，極為強勁。而如果持著「霸者之書」去冰墓前往最終BOSS之路的話，OD怕玩家還不到書就會變成BOSS阻止玩家前進。如果不想打他的話可以先回去「里弗人工意志」歸還「霸者之書」便可。

拿著「霸者之書」入冰墓通道會變了OD BOSS戰

決鬥吸血鬼O.D.

三大方式解拆 時間停止冰彈幕連技



吸血鬼 OD 是遊戲中的隱藏最強BOSS，其攻擊力極高而且招式霸道，正攻法的話最好準備大量高階回復藥及料理。O.D.的殺著是停止時間＞大範圍冰彈幕，這裡有幾個解拆方法，第一是看到他出停止時間時，打出足夠傷害阻止；第二是被停止時，一樣可開「反射器雷」瞄準（除非在攻擊動作中），看準時間閃開；第三就是裝上「定向盾」，時間停止時按緊可以全數擋下。

「定向盾」拆招最簡單方便，除了時間停止，對其他招式亦很有用

冰塊可解拆其實不需冰耐性，直接用兩隻「旅行者戒指」硬爆他吧

倒轉打難度易極大幅下降



《Bloodstained: Ritual of the Night》差不多整個遊戲的BOSS，在倒置時其實都變得非常之易打，就連這隱藏BOSS都不例如。不想正攻法可以直接用倒置，再用像大劍的大範圍武器跳攻，只要小心OD跳起衝過來、連續火柱，以及解拆好時間停止大絕，整個過程都會變得整簡單。當然，如果你已清完料理任務拿到無限子彈的「回收帽子」，配合「鑽石子彈」及追蹤槍「阿德拉斯泰姬」，打OD也是虐菜那樣。

倒置後OD的招式有大半都廢掉了，有時還會發呆，小心點用大劍不斷跳斬便可

最強的追蹤槍加無限鑽石彈，也是輕鬆解決OD的方案

打敗OD的報酬



成功打敗OD後會取得其「停頓」碎片，持續花費魔力慢減時間，魔力消耗快得像老了的空條承太郎那樣。但如果配合無限魔力的「吉貝爾的眼鏡」，那就是可簡單屈死任何BOSS的終極兵器了（二周目惡夢難度）。而在打敗OD之後，可以回到「里弗人工意志」找回他，而且更能解鎖一次過借齊全部21本書，能力值極大幅的提升。

可以借齊21本書，全部借走不還吧

另外在他的房間下也可以用大跳頂起坐著的OD，強烈的惡魔城既視感，還會出現寶箱取得「鼻子眼鏡」