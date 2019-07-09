網店雪崩劈價賣PlayStation Classic！300蚊唔使有交易邊度咁筍？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

近幾年復刻懷舊遊戲熱潮，可以話由2016年任天堂推Nintendo出復刻版迷你紅白機及迷你超任掀起。Sony去年趁勢推出復刻版迷你PS1的PlayStation Classic，內置20隻經典PS1遊戲，卻因種種原因而不太受歡迎。商店一而再再而三地減價促銷，，美版PS Classic近日更於網上驚現4折雪崩式大劈價！未計運費圍起只賣港幣200多元！

2018年底面世的PlayStation Classic本來是Sony在懷舊遊戲主機市場上投下的重量級攻擊，志在跟任天堂在2016年推出、引起全球瘋搶的迷你紅白機一較天下。只是有遊戲迷覺得部機有點「雞肋」 ：PS Classic不能搭載原版PS1遊戲光碟，換言之無得玩返廿年珍藏；內置收錄20隻Game的選擇種類也未如（很多玩家的）理想。加上若干顯示問題，整體而言PS Classic不叫好，亦不叫座。

PlayStation Classic主機高清大相，來源：Amazon（點擊放大圖片細睇）：

+6
+5
+4

其他舊主機復刻版，例如SNK的NEOGEO Mini和SEGA的Mega Drive Mini的迴響都比PlayStation Classic大，此機當真生不逢時。Sony已決定大減PS Classic產量，主機推出後不久，在很多商店或網購平台的零售價一直下滑。

7月4日美國獨立日上周剛過，當地商家按傳統也會推出一段時間的大減價優惠。Amazon和Best Buy上，PS Classic售價已由約60（原先標價$59.99）美元大幅劈至約25（標價$24.99）美元，折合只是約港幣216元。回望當初推出的99美元市價，Amazon如今是做緊將近四五折。

有圖有真相：

PlayStation Classic的外形一如原版PlayStation，但長闊尺寸縮減至原版的四成半（149mm×33mm×105mm），體積只有原版的八成，總重量約170克。主機外官方配備還包括兩隻手柄（跟原版PlayStation手柄設計相似，但接口不同）、一條microUSB線及HDMI線，所有外設都跟原版PlayStation外設互不通用。主機使用USB接口供電，最高支援720P高清畫質輸出。

如果你兒時有部PS1但丟棄了／壞機了，想拾回童年回憶玩玩經典作；又或者純粹欣賞PS1主機美學風格，當擺設也好，那麼Amazon做緊這個價算是相當抵玩。計埋運費9.28美元（約港幣72.4元），值得積極考慮入手。不過要留意的是，美版PS Classic收錄的都是英文美版Game，種類也跟日版PS Classic不同。

PlayStation Classic主機更多簡介，來源：Amazon（點擊放大圖片細睇）：

【手遊】Capcom究極卡牌對戰《Teppen》歐美雙平台同步推出
【MHW ICEBORNE】市原、辻本速問速答　ICEBORNE後再無擴充包
大快活電競 九龍灣E-Max開幕！直播、打機、飲食攻略
SEGA最終家用機DreamCast紀錄片　8位製作人從遊戲談到興衰
FFXIV 今期最Hit網遊 入坑懶人包 玩家需知事項一文睇晒
手遊《NekoParaitem！》2020推出　與可愛貓娘一起經營甜品店！
【超夢的逆襲】裝甲「超夢」正式登錄手機 AR 《Pokémon GO》！
【Fire Emblem 火炎之紋章 風花雪月】新片　5年大變決擇學生生死
8大惡趣味「模擬遊戲」特集　白鴿襲警．屎如雨下．下體奔走！？
《Kill la Kill -IF-》PS4體驗版即將推出　針目縫等角色實機展示
Spike Chunsoft推出5款新作　部分將同步支援繁體中文字幕
少年JUMP最強畫功選舉：村田雄介 鳥山明 小畑健 尾田 大熱上榜
心跳、伍佑衛門、兵蜂等再現嗎？緬懷消失了的KONAMI經典大作
探索人生而為人的意義！《Sea of Solitude 孤獨之海》正式推出
【BLUE PROTOCOL／藍色協定】BANDAI全新PC動作 Online Game 公布
XboxGamePass陣容更新！ 《死亡復甦4》及多款新遊戲正式入伍
【EVA 2020】新劇場版0706 有片睇　真希波拿起巴黎鐵塔戰EVA大軍
One Piece 海賊無雙4　路飛四檔霸氣仁王立．轟飛四皇大媽Big Mom
大友克洋《AKIRA 亞基拉》親自重製新版動畫．88年舊電影4K藍光化
高達創戰潛行者2 Gundam Build Divers Re:Rise 40周年動畫發表
網民用AI生成原創Pokemon！九成結果畸形核突　意外撞出萌精靈？
《勇者鬥惡龍XI S》變復古2D遊戲？Switch移植版最新情報公開
2D橫向平台音樂遊戲《One Hand Clapping》宣布2021年推出
《莎木3》PS4特典同梱版年底發售　含兩大DLC玩夠本
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。