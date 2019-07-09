網店雪崩劈價賣PlayStation Classic！300蚊唔使有交易邊度咁筍？

近幾年復刻懷舊遊戲熱潮，可以話由2016年任天堂推Nintendo出復刻版迷你紅白機及迷你超任掀起。Sony去年趁勢推出復刻版迷你PS1的PlayStation Classic，內置20隻經典PS1遊戲，卻因種種原因而不太受歡迎。商店一而再再而三地減價促銷，，美版PS Classic近日更於網上驚現4折雪崩式大劈價！未計運費圍起只賣港幣200多元！

2018年底面世的PlayStation Classic本來是Sony在懷舊遊戲主機市場上投下的重量級攻擊，志在跟任天堂在2016年推出、引起全球瘋搶的迷你紅白機一較天下。只是有遊戲迷覺得部機有點「雞肋」 ：PS Classic不能搭載原版PS1遊戲光碟，換言之無得玩返廿年珍藏；內置收錄20隻Game的選擇種類也未如（很多玩家的）理想。加上若干顯示問題，整體而言PS Classic不叫好，亦不叫座。

PlayStation Classic主機高清大相，來源：Amazon（點擊放大圖片細睇）：

+ 6 + 5 + 4

其他舊主機復刻版，例如SNK的NEOGEO Mini和SEGA的Mega Drive Mini的迴響都比PlayStation Classic大，此機當真生不逢時。Sony已決定大減PS Classic產量，主機推出後不久，在很多商店或網購平台的零售價一直下滑。

7月4日美國獨立日上周剛過，當地商家按傳統也會推出一段時間的大減價優惠。Amazon和Best Buy上，PS Classic售價已由約60（原先標價$59.99）美元大幅劈至約25（標價$24.99）美元，折合只是約港幣216元。回望當初推出的99美元市價，Amazon如今是做緊將近四五折。

PlayStation Classic is $24.99 at Amazon https://t.co/vL84dHTWQH pic.twitter.com/wL8SjeRcfD — Wario64 (@Wario64) 2019年7月3日

有圖有真相：

PlayStation Classic的外形一如原版PlayStation，但長闊尺寸縮減至原版的四成半（149mm×33mm×105mm），體積只有原版的八成，總重量約170克。主機外官方配備還包括兩隻手柄（跟原版PlayStation手柄設計相似，但接口不同）、一條microUSB線及HDMI線，所有外設都跟原版PlayStation外設互不通用。主機使用USB接口供電，最高支援720P高清畫質輸出。

如果你兒時有部PS1但丟棄了／壞機了，想拾回童年回憶玩玩經典作；又或者純粹欣賞PS1主機美學風格，當擺設也好，那麼Amazon做緊這個價算是相當抵玩。計埋運費9.28美元（約港幣72.4元），值得積極考慮入手。不過要留意的是，美版PS Classic收錄的都是英文美版Game，種類也跟日版PS Classic不同。

PlayStation Classic主機更多簡介，來源：Amazon（點擊放大圖片細睇）：