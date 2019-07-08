【Fire Emblem 火炎之紋章 風花雪月】新片　5年大變決擇學生生死

遊戲動漫
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Nintendo Switch 7月最期待作《Fire Emblem火紋 風花雪月》近日發布多段影片，包括1段介紹片以及4個電視廣告CM，公開不少情報：

《Fire Emblem火焰之紋章 風花雪月》（聖火降魔錄）早前已經公開過大量圖文情報，今次則公布影片，首先的是約9分半鐘的介紹片：

影片重溫了早前公開的故事設定，玩家身為「加爾古．瑪庫」大修道院的士官學校教師，需要在三個學級之中選擇其中一個來教導學生，分別為「阿德剌斯忒亞帝國」的「黑鷲學級」、「法嘉斯神聖王國」的「青獅子學級」及「雷斯塔諸侯同盟」的「金鹿學級」。而影片亦展示了戰鬥部份，今集除了有類似《火紋 Echoes》的「戰技」之外，更有「計略」及團體「連㩗計略」的指令，以及倒時回合的「天刻之拍動」。

校園日常篇後5年各人形象大變，似乎將進入殘酷的戰爭篇（影片截圖）

《Fire Emblem火焰之紋章 風花雪月》今集的最大改動是加入學園生活，需要培育及指導學生，亦要了解她們的性格及興趣，在選擇題中搞好關係。亦可以自由活動、做任務、釣魚等等。這個很「日常」及平和的生活，其實只是遊戲的前半部份，因為遊戲將會有「5年後」的時間轉移，三個國家的局勢大變爆發戰爭，各人為了祖國兵刃相向，班級長「艾黛爾賈特」及「帝彌托利」連外觀都大不同。

不選黑鷲學級可能就要同變成魔女般的艾黛爾賈特對決...（遊戲截圖）

傳統上來說《火焰之紋章》的死是殘酷而求久的，不論我方或敵方。像《聖戰之系譜》或《多拉基亞776》沒有「說得」而敵對交戰殺死比比皆是。影片中最後一幕就是主角對上形象大變的「艾黛爾賈特」，旁白一句「與誰一起生存、與誰刀刃相向」。不難想像，此作是根據玩家當初的學級選擇，而決定5年後將敵對甚麼對手。類似的矛盾對決，要殺死「明明可以做同伴」角色的情況，與《火焰之紋章 if》的白夜王國 vs 黑夜王國二擇有點類似（要付費DLC才有第三條線 BBQ END。。。）。在影片中亦展示了可以用「招募」指令來令其他學級的學生加入，似乎在遊戲的前半部除了培育自己學生，亦要盡量「攻略」其他學級喜好學生，「救得幾多得幾多」了。

其他4個CM影片：

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