【Pokemon Masters 攻略】又一隻神寵！青綠&大比鳥評測&活動攻略

遊戲動漫
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【攻略．心得】《Pokemon Masters》（寶可夢大師）推出已有數日，相信一眾訓練員都已在忘情訓練自己的「拍組」（寶可夢）；遊戲9月3日迎來第一個活動，超強新5星拍組「青綠&大比鳥」登場，送上評測、心得及遊戲攻略。

青綠&大比鳥評測：又一隻超級神寵

新加入的拍組「青綠&大比鳥」會直接加入現有蛋池（拍組搜尋），並沒有獨立開再一個蛋池；而整體5星機率仍然是7%，不過青綠&大比鳥的出貨機率就特別提高（大比鳥2%，其他5星均為1%）。

青綠&大比鳥有著超強的數值和技能組，無疑是目前遊戲中最頂級的寵物之一。100級的大比鳥在MEGA進化（使用拍組技能）後特攻高達403，是目前全遊戲之冠（MEGA黑魯加也只得336），速度也高達321同樣是遊戲最頂級。大比鳥的技能組也是強得離譜，有空氣利刃這招威力不錯的全體攻擊，而MEGA進化後更以威力高達151的暴風取代空氣斬，配上MEGA大比鳥的400特攻，打出來的傷害可說是毀天滅地。

當然暴風本身命中率極低（僅得70），但是大比鳥自帶強得過份的自buff技能「放馬過來吧」，可提升自身閃避、命中率和爆擊率，基本上自buff兩次之後已等同100%命中；加上其被動技能「命中率下降無效」，就算對方使出拍組技能也不會使命中buff消失，換言之大比鳥只要自buff完再MEGA進化，就可以無限打出近乎必中的暴風攻擊...再加上大比鳥是目前唯一的5星飛行系精靈，在各方面都十分值得入手。

如果一時之間抽不到也不用心急，青綠&大比鳥蛋池維持到9月30日，如果已用光了免費石頭，也可以考慮課金買少量石頭用來每日特價100石一抽；例如買一次限定的83元1600石，就已經有16抽了。不過不太建議灑大錢「課到有」，一來2%機會其實也很低，遊戲又沒有10抽保底之類的機制（雖然存到400拍組點數可兌換指定拍組，但那已是百多抽的事情了），很可能四五十抽都血本無歸；而且遊戲目前也沒有難到非得有哪隻寵才能打通的關卡，用主線給的拍組都很足夠了。

83元16抽，平均一抽5元左右還算可以吧

Pokemon Masters第一個活動「飛向頂點的人」

在青綠加入的同時也開放了Pokemon Masters第一個活動關卡「飛向頂點的人」，單機模式是固定隊伍，而敵人也幾乎全是弱飛行屬性的，根本就是專門讓大比鳥發威的關卡（以吸引玩家課金）；關卡本身也沒有任何難度可言隨便打就能過。

抱大腿也有入場要求，Hard連線關戰力要求15000，大概全隊75級左右就有了。

不過連線關就有著相當的難度，Hard連線關中玩家需要面對青綠的大比鳥，HP約在7500左右，防禦力也很高，相當難以應付。幸好大比鳥弱岩石屬性，如果玩家有另一隻5星神寵「鬃岩狼人」，100級的鬃岩狼人在自buff後使用尖石攻擊可對大比鳥造成1600~2000的傷害（視乎全隊疊了幾多buff），4~5發左右就能擊倒大比鳥；打倒大比鳥後其他敵人也就沒有威脅可言了。

如果玩家自己沒有鬃岩狼人也不打緊，連線關的一個好處就是可以「抱大腿」，自己用幫隊友提升物攻的寵物如月石，或者幫全隊提升招式能量的寵物如藤藤蛇或夜靈等支援街客的鬃岩狼人就能輕鬆過關。如果真的找不到鬃岩狼人也不是完全不能過關，因為連線關中玩家的寵物力盡後仍可換另外兩隻上場，換言之就是3個玩家合共9隻寵（拍組）打對面三隻；而大比鳥的攻擊力不算非常高，如果玩家的拍組有80級左右，可以捱3、4次攻擊，一直上buff用自己最強的攻擊亦可以「磨」死大比鳥，只是會花多少許時間。只是不太建議特別練多一隻岩石系來打這隻大比鳥，始終目前環境鬃岩狼人以外的岩石系寵物性能都太低了，不太值得專門為這個活動練一隻。

最後活動報酬頗為不錯，除有了各強化素材外，亦會掉落十多張活動券，儲滿300張活動券可以換到5星突破券，用來強化5星寵的拍組技能，必換。

作為第一次活動來說「飛向頂點的人」規模實在不大，可說是個熱身吧，希望大家都能抽到大比鳥（25抽只出了一隻重覆的黑魯加的筆者路過）。

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