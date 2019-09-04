【Pokemon Masters 攻略】又一隻神寵！青綠&大比鳥評測&活動攻略

【攻略．心得】《Pokemon Masters》（寶可夢大師）推出已有數日，相信一眾訓練員都已在忘情訓練自己的「拍組」（寶可夢）；遊戲9月3日迎來第一個活動，超強新5星拍組「青綠&大比鳥」登場，送上評測、心得及遊戲攻略。

青綠&大比鳥評測：又一隻超級神寵

新加入的拍組「青綠&大比鳥」會直接加入現有蛋池（拍組搜尋），並沒有獨立開再一個蛋池；而整體5星機率仍然是7%，不過青綠&大比鳥的出貨機率就特別提高（大比鳥2%，其他5星均為1%）。

青綠&大比鳥有著超強的數值和技能組，無疑是目前遊戲中最頂級的寵物之一。100級的大比鳥在MEGA進化（使用拍組技能）後特攻高達403，是目前全遊戲之冠（MEGA黑魯加也只得336），速度也高達321同樣是遊戲最頂級。大比鳥的技能組也是強得離譜，有空氣利刃這招威力不錯的全體攻擊，而MEGA進化後更以威力高達151的暴風取代空氣斬，配上MEGA大比鳥的400特攻，打出來的傷害可說是毀天滅地。

當然暴風本身命中率極低（僅得70），但是大比鳥自帶強得過份的自buff技能「放馬過來吧」，可提升自身閃避、命中率和爆擊率，基本上自buff兩次之後已等同100%命中；加上其被動技能「命中率下降無效」，就算對方使出拍組技能也不會使命中buff消失，換言之大比鳥只要自buff完再MEGA進化，就可以無限打出近乎必中的暴風攻擊...再加上大比鳥是目前唯一的5星飛行系精靈，在各方面都十分值得入手。

如果一時之間抽不到也不用心急，青綠&大比鳥蛋池維持到9月30日，如果已用光了免費石頭，也可以考慮課金買少量石頭用來每日特價100石一抽；例如買一次限定的83元1600石，就已經有16抽了。不過不太建議灑大錢「課到有」，一來2%機會其實也很低，遊戲又沒有10抽保底之類的機制（雖然存到400拍組點數可兌換指定拍組，但那已是百多抽的事情了），很可能四五十抽都血本無歸；而且遊戲目前也沒有難到非得有哪隻寵才能打通的關卡，用主線給的拍組都很足夠了。

83元16抽，平均一抽5元左右還算可以吧

Pokemon Masters第一個活動「飛向頂點的人」

在青綠加入的同時也開放了Pokemon Masters第一個活動關卡「飛向頂點的人」，單機模式是固定隊伍，而敵人也幾乎全是弱飛行屬性的，根本就是專門讓大比鳥發威的關卡（以吸引玩家課金）；關卡本身也沒有任何難度可言隨便打就能過。

抱大腿也有入場要求，Hard連線關戰力要求15000，大概全隊75級左右就有了。

不過連線關就有著相當的難度，Hard連線關中玩家需要面對青綠的大比鳥，HP約在7500左右，防禦力也很高，相當難以應付。幸好大比鳥弱岩石屬性，如果玩家有另一隻5星神寵「鬃岩狼人」，100級的鬃岩狼人在自buff後使用尖石攻擊可對大比鳥造成1600~2000的傷害（視乎全隊疊了幾多buff），4~5發左右就能擊倒大比鳥；打倒大比鳥後其他敵人也就沒有威脅可言了。

如果玩家自己沒有鬃岩狼人也不打緊，連線關的一個好處就是可以「抱大腿」，自己用幫隊友提升物攻的寵物如月石，或者幫全隊提升招式能量的寵物如藤藤蛇或夜靈等，支援街客的鬃岩狼人就能輕鬆過關。如果真的找不到鬃岩狼人也不是完全不能過關，因為連線關中玩家的寵物力盡後仍可換另外兩隻上場，換言之就是3個玩家合共9隻寵（拍組）打對面三隻；而大比鳥的攻擊力不算非常高，如果玩家的拍組有80級左右，可以捱3、4次攻擊，一直上buff用自己最強的攻擊亦可以「磨」死大比鳥，只是會花多少許時間。只是不太建議特別練多一隻岩石系來打這隻大比鳥，始終目前環境鬃岩狼人以外的岩石系寵物性能都太低了，不太值得專門為這個活動練一隻。

最後活動報酬頗為不錯，除有了各強化素材外，亦會掉落十多張活動券，儲滿300張活動券可以換到5星突破券，用來強化5星寵的拍組技能，必換。

作為第一次活動來說「飛向頂點的人」規模實在不大，可說是個熱身吧，希望大家都能抽到大比鳥（25抽只出了一隻重覆的黑魯加的筆者路過）。