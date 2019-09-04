【MHW ICEBORNE】冰咒龍珍藏限定版開箱 & 艾露貓多功能手掣架

遊戲動漫
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《Monster Hunter World:ICEBORNE》（魔物獵人世界 ICEBORNE）推出在即，愈來愈多魔物公開令獵人異常興奮。而其限定版 Monster Hunter World:ICEBORNE MASTER EDITION COLLECTOR'S PACKAGE 更是搶手。編輯部就得到 CAPCOM 幫忙，同大家極速開箱：

Monster Hunter World ICEBORNE 珍藏限定版今次以封面怪「冰咒龍」為主題，內容物有最具代表性的冰呪龍模型，亦有遊戲美術畫集、特別Sound Track、金屬光碟盒、金屬銀牌以及遊戲內的「結雲」外觀裝備DLC（即是MHP3那套）。廢話不多說，先來開箱：

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限定版的美術畫冊是 Monster Design，提供不少魔物設計細節：

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接下來亦有艾露貓的手掣架，是與限定版分開發售：

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Master Edition Collector's Package 香港定價約 $1200，而艾露貓多功能手掣架定價約 $328，不過執筆時已斷訂，想 Walk in 買到可能要碰碰運氣。

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