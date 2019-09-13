【TGS 19】PS4 攤位睇《死亡擱淺》小島神登台．試《FF7》重製版

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【東京遊戲展 2019】TGS日本主場，PlayStation 4 當然是場內最強遊戲平台攤位，朝拜《死亡擱淺 Death Stranding 》小島秀夫監製、試玩《FF 7 重製版》，馬上到PS4 booth參觀一下！(文：鍾世傑 日本直擊：賴浩然)

【TGS 2019】今年PlayStation 的大型展區轉了位置，集合了共66款 PS4 / PSVR 作品！主打完全獨佔作《Death Stranding》暫未能試玩，但就有大量設定資料如人設畫、立體模型展出，小島秀夫監製更特別到場登台做 live stage，超多人捧場。

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今年PlayStation 的大型展區轉了位置，集合了共66款 PS4 / PSVR 作品。（賴浩然 攝）

《死亡擱淺 Death Stranding》最新預告．小島秀夫到場．超多展品

《死亡擱淺》暫時仍然保持高度神秘感，未有實體hands-on試玩台，不過就有一段長達 7 分鐘的遊戲劇情片（下面有連結），而展區內有大量新川洋司人設圖，還有立體模型。
同時，小島秀夫監製亦有到場，上台示範遊戲開talk show，請來主唱《龍珠超 布洛尼》主題曲的日本藝人三浦大知，將他的樣子製成遊戲角色，直接試玩，引得大量fans迫爆台前，可見這隻由他跟Sony首度合製的年末大作，聲勢和人氣都百分百地強。

小島秀夫先生到場示範《死亡擱淺》。（SIE 提供）

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《死亡擱淺》主角跟他的三輪車立體模型，不知會否出figure呢？（賴浩然 攝）

而SE的《FF7 Remake》，還有《新櫻大戰》、《人中之龍7》、《龍珠Z KAKAROT》、《One Piece 海賊無雙4》、《P5R》等新作則全部可以上手試！記者更發現《聖劍傳說3》只得PS4攤位可試，連SQEX 自家Booth也沒有呢！

在PS4展區有大量《FF7 RE》試玩台。（賴浩然 攝）

TGS2019直擊《FF 7 re》新片！Tifa、Aerith齊爭仔（中文字幕）

記者更發現《聖劍傳說3》只得PS4攤位可試，連SQEX 自家Booth也沒有呢！（賴浩然 攝）

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會場率先展示4款限量版新色手掣，當中Rose Gold 另外會推出手掣+耳機套裝，10月25日才正式發售。（賴浩然 攝）

Bigben Interactive製作的Revolution Unlimited電競手掣，售價為17980日圓。（賴浩然 攝）

PS4為電競選手重新設計的耳機，場內亦率先展示。（SIE 提供）

PSVR看似無甚搞作，除可以再試《Iron man VR》扮Tony Stark，宅民強烈推薦玩玩最新移植作《Sairento VR》，這款可以打到飛天的未來女忍者FPS，終於可以用PSVR玩到。

サイレントVR 圖片

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