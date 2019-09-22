【TGS 2019】仁王2 NIOH 2試玩及訪問　本能寺挑戰貓女火車BOSS

KOEI TEMCO的《仁王》成功突破Dark Souls的模式，創造出另一款好玩又刺激的品牌。其續作《仁王 2》就有在今年TGS 2019參展，我們就同大家試玩了，並帶來製作人訪問。

試玩影片：

試玩後感：

今集遊戲再不用威廉，而是可自創及設計男女角色，女角色方面是甚有無雙系遊戲女角之質素，外貌亮麗動人。今集的防具也是像紙娃娃那樣即時顯示，同一防具會根據性別而有模組改變，女性角色的防具是非常有女人味。

筆者是有打爆《仁王1》的，不過因為已經是很久以前的事，操作方面還未上手回來，而且因為未有技能點，基本的終結技也未能使出。在試玩感方面，《仁王2》的基本操作與架構與1沒有大分別，大家熟悉的上/中/下架式、武器防具系統、打寶等元素一一俱在，而回精力及「拔除常世」瓦解妖怪白氣的「殘心」系統亦健在，對於動作遊戲高手而言仍充滿爽快與滿足感。在試玩時已看到有1代DLC才有的「大太刀」，大開大合相當浪漫，亦有新武器「雙手斧」，動作上與二刀稍有不同。

《仁王2》最為重點的，當然是新加入的「妖怪技」、「妖怪化」及「特技」系統。遊玩時隨時按緊R2角色頭上就會冒出兩隻角，表示準備半人半魔狀態。此時如果按「R2+三角」或「R2+正方」便能使用妖怪技，一種隨著打倒妖怪而隨機掉下「魂核」、裝上後使用的技能（可以想像成惡魔城月下之夜想曲/Bloodstained 那些妖怪技系統）。妖怪技能同時裝上兩招，每款不同，方便面對不同狀況，而且本身也有魂核等級、能力值影響等。

而當按緊R2時再按圓圈鍵便能使出「特技」，一瞬間變成妖怪而使出的技能。在DEMO中提供了「特技．猛」一式，只要看準敵人的大技時使出，就能阻止大技並大幅扣減其精力。看來除了「特技．猛」之外還會有其他的特技存在也說不定。最後就是「妖怪化」，一種短時間變成妖怪而自由活動的技能，試玩時感覺與1的守謢靈九十九武器差不多。

在試玩中其實筆者也特意打開了技能樹頁面，今集的技能樹與上集有極大改變，顯示更清楚之餘能學會的招式也很豐富，可惜因錄影時限未有在試玩影片中展示到。整體而言，《仁王2》給筆者的感覺仍然是很爽快、有挑戰性，而加入了妖怪技令趣味與收集元素亦有大幅提升，不過難度方面可能就會比1更加易玩了。

仁王2製作人兼遊戲總監安田文彥

（賴浩然攝）

試玩過後我們亦有與安田文彥進行訪問，他也是《仁王1》的遊戲總監。安田文彥先介紹一下遊戲，今集的重點是「戰國 X 妖怪 x 誅死遊戲」，同時也簡介了「妖怪化」、「特技」、「魂核」、「妖怪技」、「常闇」這些新系統，以及可提供3人連線遊玩的模式、與非同步遊玩的「義刃塚」連線功能強化。

安田文彥更即席示範玩本能寺一關，與筆者稍有不同的是，他使用了炸彈炸開了一處牆壁打開了捷徑，原來版圖也有著這些小機關的設計。而且他面對守門口的中BOSS時，引出中BOSS後能繞過牠直接開門，意味著Speedrun或不想打的話是可以無視很多中BOSS跳過。

問到今集是否能徒手攻擊，安田表示是可以的。不過你說明正常遊玩的話是不建議的，因為會令難度大幅增加。但是根據裝備的技能，遊戲是可以創做出特定的Build，令徒手攻擊得到很強的發揮。問到為何今集不用威廉而轉為自創角色，安田表示有兩個原因。第一是今集的主角擁有妖怪之力，能有很多不同形態，安田表示想讓玩家能更加投入所以沒有固定主角。而第二個原因就是關於線上模式方面，如果每個玩家都是威廉的話就會很奇怪。

問到可以打斷敵人大技並反擊的「特技」會否太過強，以及能否用「特技」一招走天涯。安田表示事實上這個系統因為很新的關係，團隊也在不斷調整平衡當中，包括敵人出招時機、判定時機等。團隊的目標也是希望不要讓此「特技」太強，能一招打到爆機。

《仁王2》預計在2020年早期於PS4平台推出，今集提供1至3人遊玩，亦繼續有繁體中文字幕。遊戲亦預定會在11月1日至11月10日推出Beta體驗版，有興趣的話到時可試試了。