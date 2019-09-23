【TGS 2019】Cyberpunk 2077 電馭叛客實機DEMO　二千字詳細報告

遊戲動漫
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Cyberpunk 2077（電馭叛客 2077）隨著開發進度越來越高，今年更大肆參展TGS 2019，佔了一整個大Booth，比起E3及Gamescom更加大型。以下同大家報告：

神級製作團隊CD Projekt Red製作的神級遊戲Cyberpunk 2077，在TGS 2019採用了Spike Chunsoft的展區大型參展。在場提供了密封式的試玩演示，筆者於Business Day開幕立即衝去排隊，都要排上一個小時間多才入到場。

在房內是一個像小型劇院的房間，由專人進行實機試玩示範，他所玩的是PC版本，並且已經使用了日文配音及日文字幕。遊玩的部份其實就是早前15分鐘的「Deep Dive Video」Trailer，不過實機試玩就足足長達45分鐘。因為房內禁止攝影的關係，筆者也只能用文字及Trailer的截圖，以及有限的記憶報導出來。

以下內容有劇透成份：

試玩一開始就展示了人物創建部份，可選擇Nomad、Street Kid及Corporate三種的人物基礎，會影響對話選擇，例如Street Kid就能在與黑幫的對話上提供更多選項。也展示了男及女的創建，及可設定人物的5種數值，包括體能、智力、反應、技術及魅力。之後試玩中也示範了轉換不同的Play Style，包括戰鬥型的Strong Solo及潛行駭客型的Net Runner。

+3
+2

遊戲之後跳至任務途中，位於Night City的Pacifica，主角V當時的目標是尋找幫派Voodoo Boys的女首領Brigitte。在一所教堂接獨線人後，再在肉店找到正在砍肉的黑人巨漢Placide，他是Voodoo Boys第二把交椅，V之後再跟隨前往其辦公室進行會談，在中途V有去Pacifica的店鋪逛逛，所有不同語音的對白都會在畫面中即時轉換文字並出現翻譯，效果非常之Cyber。V買了一些駭客道具並裝備，也展示了很多選單畫面。

買裝備後更換，也會在外觀直接改變

前往辦公室談了一會後Placide突然伸手想搶出V左手的Wire連接，此時V反抗並出現很多選項，Placide則說想要工作的話就給我連線。試玩時主持就接受了其連線，令Placide可以同步看到V的視野，並可以進行腦內對話。Placide同時查出了V的醫生是Victor，也發現了V那個破損的晶片，即是產生Johnny Silverhand（奇洛李維斯）電子幻象的部份。不過不會影響任務Placide就不深究，並接納了V。此時也出現了Voodoo Boys幫會成員求助的事件，主持說那是支線任務，示範時就略過了。

被搶Wire時有即時反應選項

Placide的任務是要求V消滅敵對組織Animals的頭目Sasquatch，她們正佔據了一處荒廢的商場Grand Imperia Mall。V走出Pacifica後看到了即時轉換的天候與天氣系統，更坐上了超型的那台紅色電單車前往Grand Imperia Mall。可以看到遊戲的Openworld部份，錯綜複雜的道路與車輛會在路上出現，而且在電單車上是有音樂播放功能，可以像GTA那樣切換電台或歌曲。到達後V與Voodoo Boys的哨兵交談，得出了兩個進攻選擇，由正門強行突破或從後門潛入。

駕電單車可以周圍去，也可播歌

試玩中就選擇了潛入的方式，V潛行並從背後突襲Animals幫派的成員，更可選擇殺或不殺的手段。V之後再對系統進行駭入，入侵監視鏡頭，出現了一個字母小遊戲。不過駭入成功同時也被敵方的Netrunner反駭，Placide表示不要再連線及使用介面就沒問題。之後V進入了一間充滿敵人的GYM房，敵人正與BOXING機械人練拳及進行舉重訓練，V分別駭入BOXING機械人令其一拳打爆對方，再駭入舉重裝置令其變得超重，暗殺了幾名敵人並做成混亂。更駭入汽水機令其狂跌汽水，引開敵人注意並繼續前進。

駭入機械人暗中殺敵

駭入系統時的小遊戲，找出需要的字母並輸入，依右表按可取得更多BONUS

此時為了示範更多，主持就將V切換為Strong Solo的Build，主持表示只是為了展示不同的玩法，在實際遊戲時不會有這樣的切換。戰鬥型的V沒有學任何駭客技能，不過體能非常之高，面對閘門就用了徒手來強行拉開。主持說這樣的Strong Solo面對敵方Netrunner也很易會被阻撓。之後就開始出現激烈的戰鬥場面，V直接與大批敵人開戰，更衝去機械槍台強行搶奪了來使用。敵人有不少懂得左右瞬移步法，不過都被V一一暴力解決清除，看得非常之爽。主持在中途亦切換回Netrunner，示範了使用一條紅色的Nano Wire，它可以遠距離駭入敵人，又可以用作鞭子使用。

用暴力拆下及搶走敵人機槍

Nano Wire 用來Hacking又得，來用鞭亦得

幾輪大戰後主角受到另一派組織Net Watch阻礙，他們就像網絡警察。V邊戰邊走，更使用了多種駭入敵人的攻擊，包括令對方自爆、令對方吞槍自殺等。最後V終於找到Animals的頭目Sasquatch，Placide說出其弱點就在背後的藍光，之後大戰就爆發。Sasquatch會一邊立起周圍的電子屏障，一邊用大鎚攻擊。主持更一度被Sasquatch抓起來並被駭入，畫面受到一定的阻礙。V不斷切換武器及用道具，幾經辛苦終於打敗了Sasquatch，此時也出現了殺與不殺的選項。

Hacking令敵人自爆及吞槍自殺，另一種爽快感

大戰Animals 首腦 Sasquatch

之後在另一房間內找到了Net Watch的特務，他向V表明身份並要求合作，此時又出現了極多選項。主持表示這個選項影響重大，最後V決定與Net Watch敵對，把特務打倒並進行連線，但同時卻中了陷阱，連線後Voodoo Boys對Net Watch網絡以及主角進行了大範圍的腦部攻擊，V因此而倒下來。此時幸好有Johnny Silverhand（奇洛李維斯）的晶片才得以保命。

與Net Watch的Agent相遇，出現極多選項

V醒來後回到Voodoo Boys總部，一拳就打向Placide說被他出賣。此時也終於見到了Voodoo Boys的女首領Brigitte。她問V的真正目標，V就說與她一樣，正在尋找Alt Cunningham。主持說明那是傳說中的天才Netrunner，是首次能在網絡世界完全複製Netrunner意識的人，不過那已經是50年前的事。其後Brigitte將V帶到去一處充滿儀器及注了像冰水的浴缸，並要求V躺下去。V問是否這樣就能找到Alt，Brigitte說V有著Johnny Silverhand的晶片，一定會有回應。裝置起動後V的意志就進入了Cyber空間，Brigitte說這裡是BBS、資料庫，通往Deep Net世界的橋樑。望向無盡的數碼世界，亦說這裡的前方沒有盡頭，去過的人沒有一個能回來，除了Alt Cunningham。此時試玩就在此完結。

與Voodoo Boys頭目Brigitte 交談，也是極多選項

Cyber空間，前方便是Deep Net的未知世界

DEMO完後的小小紀念品，Johnny Sliverhand 的 SAMURAI 小手巾及 Cyberpunk 扣章

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