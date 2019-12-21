《DEATH STRANDING》咁快減價？聖誕PS Store多隻大作優惠

又到聖誕，作為宅民當然是打機過節。現在出街買遊戲要懂得分辨版本，但有些不太了解運作的讀書可能會因此感到懊惱，最簡單直接買數位版其實就可以了，不怕 PS4 彈碟，又可以和朋友分享。PlayStation Store（PS Store） 今日（20 日）宣佈推出聖誕優惠，竟然連推出一個多月的《Death Stranding》都減價。

《Death Stranding》咁快減價？

小島秀夫的新作《Death Stranding》，剛在「The Game Awards」獲得最佳遊戲指導和最佳原聲/音樂等獎項。不過遊戲推出初期，被人批評內容沉悶，因此令不少玩家卻步。遊戲推出一個多月後，開始有玩家為小島神平反，指遊戲其實有很多可以細味的地方，劇情和畫面都十分出色。如果你都想親自體會下的話，PS Store 今次聖誕優惠就應該適合你。《Death Stranding》數位版在 PS4 Store 推出 7 折優惠，豪華下載版也同樣以 7 折發售，想一探小島神電影級的遊戲世界，就要留意了。

《Death Stranding》數位版7 折優惠：$327.6

多隻大作減價！

除了《Death Stranding》之外，仍有不少大作正在進行減價，筆者精選了數隻優惠遊戲，馬上點圖放大了解吧：

+ 6 + 5 + 4

PlayStation Store 官網（按此進入）