死亡筆記Death Note新作短篇超展開！新奇拿竟是某超級強國領袖？

大場鶇原作，小畑健繪畫的經典超智推理漫畫《死亡筆記》的87頁新作短篇已於《Jump Square》3月號（2020年2月4日出版）刊載。故事居然以完全意想不到的方式超展開！？

大場鶇原作﹑小畑健作畫的《死亡筆記》（Death Note）在2003年橫空出世登陸《週刊少年Jump》，已是非常遠古的作品。兩年時間內用108話連載、12單行本震撼全球讀者。超智殺人狂「奇拿」夜神月與L及一眾後繼者的鬥智鬥力、正邪角力被多次改篇成動畫、電視劇、電影和舞台劇等數百種衍生媒體。

《死亡筆記》篇幅、內容、佈局、扭橋、劇本、結局極級震撼，令人拍案叫絕。雖然好多人都想再次感受第一次看《死亡筆記》超智、精密、驚人的震撼感，但又怕「夾硬添食」會破壞《死亡筆記》的傳奇美名。

重溫《死亡筆記》1-12、解說書《HOW TO READ》及特別篇《C奇拿篇》封面（點擊放大圖片細睇）：

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去年7月舉行的小畑健的個人畫展《Never Complete》已經傳出《死亡筆記》有全新作的消息，展覽更先聲奮人地展出了10頁新短篇的草稿。《死亡筆記》新短篇手稿、「小畑健展」圖片放大睇（點擊放大圖片細睇）：

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而上個月底，新作短篇終於都有較確切的情報。微量劇透慎入！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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《死亡筆記 Death Note》新短篇發布日期流出：2020 年有得睇？

《死亡筆記》新作短篇已於2月4日出版之《Jump Square》見街，其超展開堪稱神展開。在田中實和流克的陰險佈局下，死亡筆記的全球電視拍賣最終以天價10萬億美元成交。中標者居然是某個超級大國！嚴重劇透慎入！（點擊放大圖片細睇詳情）：

雖然大場鶇同小畑健沒有指名道姓話故事中的中美元首是習近平和特朗普，但由造型一睇就知是影射。這場超誇張瘋狂的拍賣橋似乎反映了兩位作者一點點對中美貿易戰的感想？