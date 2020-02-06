【武漢肺炎】任天堂動物之森Switch因疫情延遲！RingFit繼續缺貨

【武漢肺炎影響任天堂Switch主機產能拖累生產及出貨】任天堂於官網宣告，因受到新型冠狀病毒武漢肺炎影響，導致主機、周邊等各項硬體將可能或繼續陷入缺貨狀態。

任天堂於官網公告表示，新型冠狀病毒疫情影響中國工場生產的Nintendo Switch主機及Joy-Con等周邊設備的製造和運輸。

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市面缺貨的Nintendo Switch《健身環大冒險》（RingFit Adventure）亦因而延遲出貨。即睇完整公告（點擊放大圖片細睇詳情）：

任天堂又指會密切監察2019年新型冠狀病毒疫情，會盡快將商品送至顧客手中，表示感謝各顧客理解。

人氣模擬小社區《動物之森》（Animal Crossing）原定於3月20日在Switch推出新作《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing：New Horizons あつまれどうぶつの森）任天堂將推出配合遊戲的特別版主機。

《動物之森》主題Switch左右兩個手掣是藍色和綠色，令人感受到大自然氣息，而主機背面、底座機套都經過特別設計，配成一套玩《動物之森》代入感大大提高。即看《動物之森》主題Switch有何特別設計！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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《動物之森》Switch特別版大好評 盤點其他靚色同捆機你入手未？

可惜是同樣受疫情影響，Nintendo Switch 《集合啦！動物森友會》特別版主機將從原定2月8 日起開放預訂延後，至於延後到幾時才開訂則未確定。即睇完整公告（點擊放大圖片細睇詳情）：