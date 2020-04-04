Resident Evil RE3生化危機攻略｜全主線流程（附通關影片）

【BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的RE3重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為遊戲流程總覽及各關鍵位置。

今集的流程比上集RE2其中一條線長一些，但就比上集AB面加起來短。遊戲可以粗略分為以下5個關卡：市區->下水道->Nemesis戰（第一次）->警局->Nemesis戰（第二次）->醫院->地下實驗室->最終Boss戰。各地區簡易流程和關鍵道具位置我們已製作好攻略，各位玩家可到相應章節攻略查看。

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Resident Evil RE3生化危機攻略｜水帶、破壞剪和開鎖工具位置

Resident Evil RE3生化危機攻略｜Jill下水道流程 電池包位置

Resident Evil RE3生化危機攻略｜警局流程、關鍵道具位置

Resident Evil RE3生化危機攻略｜Carlos醫院流程 守城戰心得

Resident Evil RE3生化危機攻略｜Jill地下實驗室流程

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