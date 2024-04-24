乳癌｜中西醫併治可降低死亡風險？乳腺癌患者體質偏火、熱居多

乳癌是台灣女性10大癌症之首，近年來整體發生率持續上升，只有疫情期間因為篩檢人數銳減，所以減少約1成，隨著疫情解封，人流除了會慢慢回流，更令人擔心的是患者可能因為延誤確診，因而提高死亡率。一般而言，如果在2期以前發現，5年存活率將近高達9成，但隨著期數的增加，到了第4期的5年存活率已經低到只剩下25%。



女性好發癌症第1名！乳癌中西醫共同照護有助降低死亡率

台灣中醫師涂育維表示，乳癌不僅是台灣女性好發癌症第1名，好發年齡也比歐美國家早，落在45至64歲區段。因此，50歲以上的女性建議每2至3年接受1次乳房攝影篩檢，可以早期發現乳癌，並降低乳癌死亡率。根據2014年的期刊研究，除了西醫治療，中西醫整合治療、中醫療法可能也可以有效降低乳癌晚期患者的死亡率，而且根據存活分析可以得知，隨著中藥服用時間愈長，死亡率也有顯著下降的趨勢。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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其中可降低死亡率效果的乳癌單方藥物，包括扶正的黃耆和去邪的白花蛇舌草及半枝蓮。而2021年台灣研究也發現，乳癌患者手術切除的1年內，有中醫共同照護的患者健康狀況更好，也能降低住院和死亡率，且沒有顯著提高醫療支出，而這樣的效果僅限於有強連結程度的中西醫共同照護的患者。

涂育維說明，中西醫共同照護的重點在於，熟悉彼此擅長的武器，所以治療前如果能了解患者的免疫指標，如ER、PR、HER2狀況，以及西醫選用的抗賀爾蒙藥物和化療藥物，便可較精準預測患者預後，給予預防性投藥。

像是ER+或PR+的患者，症狀從中醫的角度而言，多屬於痰火，如果使用性質偏熱性的小紅莓，而其化療副作用比例最高為噁心、嘔吐、骨髓抑制、熱潮紅等，可以提前準備減少副作用。

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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乳腺癌患者體質偏火、熱居多 中醫授傳統療法與照護注意事項

涂育維解釋，從傳統中醫的角度，如果以經絡循行，乳房屬胃、乳頭屬肝，下針時可選用相對應的經絡入手。筆者會使用腹針基本的中脘、下脘、氣海、關元穴位，搭配臍針的震卦、巽卦，取雷風相搏之義，並搭配艾灸或丹田灸治療。

體針上搭配易理針灸的肝胃的36穴，太衝、曲泉、陷谷、足三里等，視病者症狀加減。局部針灸可選用在腫瘤的體表對應部位用針灸甚至火針圍刺，給邪以出路，進而改變內在環境，可有效增進免疫功能。

中醫用藥上，乳腺癌病患體質偏火、偏熱較多，所以基礎疏肝祛火的配方，可以用加味逍遙散或逍遙散為基底，搭配清熱消瘰癧的夏枯草、浙貝母、土貝母等，以及乳房標藥，如蒲公英、栝蔞實和山慈菇，而考量到患者有些熱證，如術後多年仍傷口紅腫，有的需要搭配清陽明邪熱，可以佐以白虎湯加減，重用石膏清熱瀉火，其餘的加減則要看患者的症狀和化療副作用做搭配，去邪之餘仍需要注意扶正的必要性。

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至於乳癌術後的生活照護，除了基本的煙酒不宜外，也要注意烤炸辣等刺激性食物對身體的影響，還有過度加工的食物和不良製作的塑膠餐盒等，減少因化學添加物誘發的癌化風險。

大多數有合併化療的患者，容易伴隨食慾不振、口腔潰瘍、噁心、嘔吐等問題，基本上飲食內容也要採取好吸收、實用的角度，像是豆腐或果凍類的材質，並且避免過度油膩等容易反胃的食物。除此之外，如果有伴隨術後患側上肢腫脹的患者，術後應注意及早把手墊高，以防水腫發生，且不能甩手、提重物等，甚至要避免患側手臂侵入性治療。

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