心脾兩虛會令你健忘失眠？中醫這樣看心理健康問題7藥材養血安神

現代人因生活壓力大、飲食習慣不良等因素，常有心理健康問題的困擾。中醫認為，「心脾兩虛」是造成現代人健忘、失眠等心理問題的主因之一，除了找到方法排解壓力外，平時還可用些補脾益氣的中藥材，來養血安神，改善身體不適。



30歲男因「心脾兩虛」深感不適

台灣中醫師余雅雯分享案例，有位30多歲男性患者，原本是為性功能障礙就診，醫師觀察後發現，患者臉色蒼白，氣色很差，問診時得知他的職業為工程師，因工作忙碌壓力大，常感到頭昏腦脹、疲倦無力，有自行服用一些溫補的補品，結果導致消化能力變差，還容易拉肚子，進而影響到睡眠品質。

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中醫確診患者為「心脾兩虛」，首先處理消化問題，以調整自律神經平衡為主，開立中藥材調理脾胃功能，隨著消化狀況改善，再建議他適當排解壓力，關注心理健康，睡眠品質也跟著好轉，經過一段時間的調理，他已能熟睡且睡醒後較神清氣爽，過去因壓力導致的身體不適也有明顯改善。

「心脾兩虛」會讓你健忘、失眠、貧血

余雅雯指出，「心脾兩虛」是指心血耗傷，脾氣受損而出現的心神失養、脾氣虛弱，通常是因多慮過度、壓力大、用腦過度、飲食不節制或病後失調等，導致交感神經末端和腎上腺髓質過度釋放腎上腺素，讓氣血無法順利流往腦部，使記憶力、思考力、專注力降低，也會容易感到不安，有失眠、心悸等問題。

若長期處於緊張狀態中，負責腸胃運作功能的「脾」也會跟著衰弱，脾對於血的化生十分重要，脾虛會導致氣血無法順利流通全身，就會出現腸胃不適、食慾不振、易疲勞等症狀。

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中醫如何改善「心脾兩虛」？

余雅雯表示，針對心脾兩虛、血氣不足的問題，除了作息要定時、注意飲食習慣、放鬆心情、做適量運動外，更可以配合中藥調理身體，「心脾兩虛」應以健脾益氣的中藥，調理臟腑的血氣功能，使其得到平衡作用，從而改善睡眠品質，如黨參、茯苓、陳皮、枸杞子、黃耆、麥冬、白芍等中藥，都具有補脾益氣、養血安神的功效。

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