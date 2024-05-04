月經｜春季肝經最旺盛！3婦科保健法有效擺脫長期經痛、經期不順

春季是婦科保健的最佳時機！根據中醫的觀點，春季是肝經最旺盛的時期，而肝臟與女性的婦科健康息息相關。



因此，在這個季節特別應該注意婦科的保養；臨床觀察也顯示，春季女性常因肝火旺盛而感到焦躁不安，這正是最需要進行婦科保健的時候。

3大婦科保健方法（按圖👇👇👇）

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三大婦科保健方法，有效擺脫長期的經痛和經期不順

一、玫瑰花茶補氣補血

玫瑰花茶有助於促進血液循環，含有豐富的維他命C和鐵質，可以調理經期不調、經血量少、月經疼痛等問題。可以在家中加入玫瑰、紅棗、當歸等食材，沖泡飲用，再加上蜂蜜調味，不僅可以減輕腹部不適、放鬆心情，還能改善皮膚狀況，從內到外平衡身心。

二、中藥良方調理經痛

柴胡有清熱解毒、疏肝解鬱的作用，香附、鬱金則能活血化瘀、行氣止痛，是調理經期不適的良藥。它們可以減緩腹部脹痛，調節情緒，緩解焦慮和抑鬱等問題。

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三、按摩婦科大穴調節子宮

輕壓按摩三個重要的婦科穴位可以有效舒緩腰部疼痛、調節生殖系統、改善月經不調。這些穴位包括小腿內側的「三陰交穴」、大腿內側的「血海穴」和腳趾骨交接處的「太衝穴」。

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