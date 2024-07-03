白內障｜出現8警號別忽視！醫生教1招做好夏季防護遠離白內障

隨著電子產品使用時間增加，台灣白內障患者有年輕化趨勢，30、40歲青壯年族群罹患白內障比例逐漸升高，根據台灣國健署公開數據，白內障於慢性疾病的排名僅次於高血壓，高達41.3%。



醫師表示，夏季的刺眼太陽光與長時間使用電子產品，都恐導致不到40歲就罹患白內障，定期回診追蹤，才能掌握黃金治療期。

白內障初期有哪些症狀？如何發現自己有白內障？（按圖看清👇👇👇）

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6族群是白內障高風險群 出現8警訊要注意

台灣眼科醫師陳矜芸指出，有6大族群是白內障的高風險群，包括高齡者、高度近視者、糖尿患者，以及長期在戶外工作、眼睛發炎或受傷的人，這些高風險族群更須提高警覺，定期接受眼科檢查，及早發現白內障問題。

白內障是眼睛內水晶體老化的疾病，原先澄清的水晶體會變得混濁泛黃，使得外界光線無法進入，造成視力障礙。白內障有8大警訊需要注意，包括對色彩敏銳度降低、近視度數飆升、夜晚出現眩光光暈、看東西出現複視、白日畏光、老花突然消失、經常跌倒，或時常感覺度數不夠需換鏡片等症狀。

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夏日防護很重要 外出配戴太陽眼鏡

陳矜芸表示，台灣夏季日照時長約13小時，長時間的紫外線照射可能造成水晶體提早老化，因此在夏季外出時，配戴太陽眼鏡，減少紫外線的傷害，有助於延緩白內障的發生。另外，還可透過食補或營養補充品預防白內障，也可多攝取含有葉黃素、蝦黃素、β-胡蘿蔔素等抗氧化劑成分的深色蔬菜，如菠菜或玉米等。

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定期回診追蹤 掌握治療黃金期

陳矜芸強調，當白內障已經嚴重影響視力品質和生活作息時，可能就要進一步開刀治療，一旦確認有白內障問題，應記得每半年定期到眼科回診追蹤檢查，即時關注病情變化，才能掌握治療的黃金期。

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