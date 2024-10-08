不育｜無法懷孕因素多男女雙方都應檢查！1安神茶飲提升懷孕機率

許多夫妻在婚後期待迎來新生命，然而，如果在無避孕的情況下，經過一年正常性生活仍無法自然懷孕，便可定義為不孕。



不孕並不意味著完全無法懷孕，而是懷孕的難度較高，原因可能來自男女雙方。因此，周宗翰醫師建議，最好夫妻雙方一起進行檢查，以針對不同的問題找出對策。

不孕成因分2大類（按圖了解）：

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不孕因素多元 男女雙方都應檢查

台灣翰鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，女性常見的不孕原因包括排卵異常、賀爾蒙失調、子宮頸黏液分泌異常、子宮腔結構異常、輸卵管或腹腔內沾黏或阻塞、子宮內膜異位症、免疫問題等原因，而男性則可能是性功能障礙、製造精子障礙、精子運輸異常或是精液異常（像是精蟲數量不足、型態異常或活動力不佳）等因素。此外，年齡也是影響受孕的重要因素，特別是女性在35歲後，卵子品質會開始下降，染色體異常及流產的機率也會大幅提升。

在治療方面，台灣周宗翰醫師指出，針對輸卵管阻塞可以進行手術處理，免疫問題則可透過藥物或打針去抑制免疫的過度活化，此外，還可選擇人工授精或試管嬰兒療程。台灣周宗翰醫師建議，若能同時搭配中醫體質調理，更能提高自然懷孕及人工療程的成功率。

不孕體質大不同 中醫辨證施治

台灣周宗翰醫師指出，治療不孕應從體質分析開始，常見的不孕體質包括腎虛、氣血虧虛、肝鬱、痰濕或是血瘀等。腎虛體質的患者通常表現為經血量少，男性則可能有早洩或陽痿的情況。對於氣血虛弱的患者，經期容易出現經血量稀少，常感到疲倦、頭暈，這類患者可使用八珍湯來補氣血。肝鬱體質的患者則多因壓力過大或情緒不穩，經期時經常腹痛，治療上可服用加味逍遙散來疏肝理氣。

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另外痰濕和血瘀的問題也會導致經絡不通，影響受孕。常見的例子包括多囊性卵巢、子宮內膜異位症或是輸卵管沾黏的患者，如果又喜好油膩食物、甜食或乳製品，痰濕問題會更加嚴重。此外，腹部或骨盆腔曾動過手術或曾有受傷史則容易產生瘀血滯留。此類型的患者平時分泌物較多，經間期可能會有異常出血，經來時腹部出現刺痛或經血帶有血塊，針對這些症狀，可以服用少腹逐瘀湯和蒼附導痰湯進行調理。

改善循環 溫宮助好孕

除了藥物調理，周宗翰醫師還推薦丹田灸，這是一種利用熱力改善腹部氣血循環的方式，特別適合久坐少動的人群。丹田灸可以促進腎氣、改善血瘀痰濕的情況，有助於提升懷孕機率。台灣周宗翰醫師也鼓勵計畫懷孕的夫妻進行適當的有氧運動，像是踩飛輪或是滑步機，不僅能提升心肺功能，還有助於加速體內的代謝。

安神茶飲 助好孕降臨

飲食方面則是要減少加工品，避免過多高糖、高油和高熱量食品，否則容易造成荷爾蒙失調，增加不孕機率。此外，周宗翰醫師推薦一款安神好孕茶，有助平穩心情、疏肝理氣、補腎，幫助調理身體迎接好孕。

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安神好孕茶

- 成分：香附三錢、百合三錢、生地三錢、麥門冬二錢、枸杞子二錢、菟絲子二錢、大棗三顆剖開



將上述藥材放入鍋中，注入1000c.c.清水，大火煮開後轉小火續煮20-30分鐘後，過濾藥材後放溫飲用，不僅能夠養生，還能增強身體健康，提升懷孕機率。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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