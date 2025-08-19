脫髮｜換季掉髮屬正常？醫揭3類必補營養素避免過度拉扯及染燙髮

每當樹葉在換季，人的頭髮也在換季。不少人會發現自己的脫髮量增加，擔心會不會禿頭。究竟換季脫髮和雄性禿有何不同？又該如何緩和呢？



換季脫髮屬正常現象

台灣皮膚科醫生柯博桓指出，換季脫髮是指在季節轉換時，頭髮短時間內大量掉落的現象，這是正常的生理現象，通常會在洗頭或梳頭時特別明顯，整體頭髮會變得稀疏，但不會集中在特定部位。換季脫髮通常會持續1～2個月後逐漸恢復正常，新生的髮絲仍然健康且均勻生長。

6項檢視你有沒有脫髮危機？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：禿頭｜炎熱高溫頭皮易出問題！掌握「看、問、顧」3步驟避免脫髮

柯博桓表示，換季脫髮主要是因為氣溫變化影響了毛囊的生長周期，加上日照時間改變，導致頭皮油脂分泌不穩定，身體需要一段時間來適應季節變化，因此會出現短暫性的脫髮增加。

緩和換季脫髮有訣竅

柯博桓建議，如果想緩和換季脫髮，可以從以下幾個方面著手：

- 選擇溫和不刺激的洗髮精，溫和清潔頭皮

- 均衡飲食，補充蛋白質、維他命B雜、鐵質等營養素

- 保持良好作息，減少壓力與熬夜

- 適度按摩頭皮，促進血液循環，幫助頭髮生長



若脫髮情況符合上述特徵，通常只是換季脫髮，過一段時間就會自然恢復，不需過度擔心。

雄性禿需及早治療

相較於換季脫髮，柯博桓說，雄性禿則是一種與雙氫睪固酮（DHT）荷爾蒙有關的脫髮現象，主要影響男性。柯博桓指出，雄性禿的脫髮範圍較集中，通常呈現「M型禿」或「地中海禿」，髮際線會明顯後退，額頭變高，頭頂髮量減少，頭皮變得明顯。而雄性禿的新生髮會變細變軟，髮質變差，脫髮時間可長達數年，會逐漸惡化。

柯博桓提醒，這種脫髮現象與遺傳因素有關，若家族成員有雄性禿，罹患風險較高。DHT荷爾蒙也會導致毛囊萎縮，頭髮變細變少。壓力過大、熬夜、飲食不均等因素也可能加速脫髮速度。

相關文章：脫髮｜5方法帶你從營養看掉髮 營養師教多吃黑色食物助保養頭髮👇👇👇

+ 11

雄性禿怎麼治？

面對雄性禿，柯博桓建議可透過以下方式來減緩惡化：

（1）在醫師指導下使用生髮藥物

（2）諮詢醫師尋求專業治療建議

（3）多攝取生髮營養素，包括鋅、鐵、維他命D等

（4）避免過度拉扯及染燙髮，減少對頭皮的刺激

（5）保持良好作息，減少壓力對毛囊的影響



柯博桓提醒，若發現髮際線愈來愈後退，或是頭頂日漸稀疏，強烈建議要及早就醫治療，愈早治療效果愈好。

延伸閲讀：

護髮到底該怎麼顧？專家揭吹風機用法要微調 吃這份量蛋白質有幫助

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

