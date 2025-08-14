夏天疾病｜冷氣房避暑暗藏危機！中醫揭體內濕氣重減少流汗後果

夏季高温曝曬伴隨降雨，濕熱交替的氣候，容易使皮膚敏感者或皮膚病患者的代謝異常。中醫認為，此時外濕與內濕交互影響，將顯著增加濕疹和汗皰疹的發作機率。



待在冷氣房減緩抓癢對皮膚是好事？醫曝流汗減少的後果

台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師指出，天氣炎熱，很多人喜歡待在冷氣房裡吹冷氣，這對於皮膚病患者來說，有助於讓皮膚適度降温，減少抓癢頻率。但是，一直待在冷氣房裡，導致流汗減少，也可能造成濕氣不易排出，引發其他問題。

台灣鄭愛蓮醫師解釋，正常情況下皮膚出汗不會癢，然而，皮膚病患出汗則會增加搔癢感，簡言之，是因為體內五臟六腑代謝濕氣的能力失衡，未從正常排泄的管道排出，反而從皮膚毛細孔排出這些體內的濕氣，雖然待在冷氣房內能避免出汗減少搔抓，但仍然必須適度排汗，才能有助於排出體內多餘濕氣。

因此，鼓勵皮膚病患者還是應該多運動，出汗有助於排毒，建議選擇早上和傍晚這2個時段，避免太陽過於毒辣，但切記必須隨身攜帶毛巾，出汗後立刻擦乾，汗液不會黏著在皮膚表面，就能避免發癢，值得注意的是，游泳池的水含氯氣，對皮膚有害，應避免前往。此外，運動完返家後應盡快沐浴清洗，將多餘汗水洗淨，讓皮膚清爽舒適。

體內濕氣重、代謝差 飲食調整合併中藥調理改善濕疹還變瘦

台灣鄭愛蓮醫師常和患者衛教說明，皮膚病發作不單純是皮膚生病，而是五臟六腑出了問題，導致體內不斷儲存垃圾，最終從皮膚爆發紅疹、水泡，根本的治療方式，除了在皮膚表面擦藥，也需搭配服藥，透過「內外同治」才能真正解決皮膚問題。

通常皮膚病誘發的成因，除了先天體質的五臟六腑較虛弱，再加上後天飲食不節制，作息不規律，習慣性凌晨才睡覺，長久易導致臟器失衡。另外，工作壓力也常是重要因素，容易引發肝氣鬱結，影響身體代謝能力。

台灣鄭愛蓮醫師表示，體內濕氣也可能表現在肥胖，或感覺乏力、疲勞或身體沉重等症狀，臨牀上有些肥胖患者因體內濕氣重、代謝差，透過飲食調整，合併中藥調理後，不僅皮膚濕疹改善，體內毒物排出後，也瘦了好幾公斤。

中藥治療方面，會針對患者是濕熱、寒濕或純濕體質及脈象來對症下藥，在台灣以濕熱體質患者居多，但仍有部分寒濕體質。台灣鄭愛蓮醫師曾收治1名30多歲女性濕疹患者，夏天怕冷還穿外套，全身濕疹且腳容易水腫，這類患者不適用清熱，利濕之餘還需温補，給予濟生腎氣丸幫助補腎氣和利水幫助去除體內寒氣，經中藥長時間調理後，從小到大的濕疹病史，目前已趨於穩定。

日常飲食如何幫助代謝體內濕氣？ 中醫師建議夏天可以這樣吃

臨牀上很多患者也常問：日常飲食該如何幫助代謝濕氣？鄭愛蓮醫師建議，可採綠豆、薏仁和紅豆均等分量食用，綠豆屬寒且辛熱利水、薏仁健脾利濕偏寒，搭配紅豆補腎利水更好，可自製或採買剉冰店食材加水食用。

另外，可食四神湯但不能加酒，自製可將小腸改成排骨、瘦肉或雞肉，四神材料中的薏仁、芡實不易煮爛，洗淨後泡水一整晚，再與山藥、茯苓一起煮，具有健脾利濕功效，也可煮成甜食，糖量依個人喜好添加，不過糖尿病患者則應斟酌之。

中醫認為早上初陽升起，此時不應吃1大盤生菜或生食精力湯，如同澆熄陽火，盡量以熱食或熟食為佳，或食材煮熟再打精力湯。鄭愛蓮醫師提醒，皮膚病患者飲食避生冷，尤其夏季盛產的青瓜、冬瓜、葫蘆瓜等瓜類，烹調時可加入生薑、大蒜，中和寒性後再吃，至於夏天清熱解暑的仙草、青草和苦茶，則不建議食用。

台灣鄭愛蓮醫師強調，對皮膚病患者來說，夏天最忌諱的是生冷飲食，包括冰的、生冷、去冰都在列，冰啤酒也不行，這些都會增加身體代謝困難，導致濕氣積聚在體內無法排出，若正處於發作期建議暫時忍耐，以免發作更嚴重。如果真的嘴饞，正中午暑氣旺盛之際可偶爾淺嚐，但不能天天碰，最好還是喝常温水，因與體內温度相仿，最容易幫助身體進行代謝。

